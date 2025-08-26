Paso a paso: cómo hacer un jardín vertical de interior

En tiempos donde el verde es cada vez más valorado, especialmente entre quienes no disponen de un parque o espacio al aire libre en sus hogares, los jardines verticales se han convertido en una solución creativa y funcional para incorporar naturaleza en la vivienda. Las plantas, se sabe, embellecen el ambiente, purifican el aire, regulan la humedad y aportan bienestar emocional.

Aunque siempre es mejor consultar con especialistas, si querés algo sencillo y te das “maña”, te contamos que no hace falta ser paisajista ni tener un balcón soleado para armar tu propio jardín vertical de interior. Solo necesitás paciencia, planificación y algunos materiales básicos. ¿Cómo? Acá te damos algunas claves.

Es importante contar con una luz natural indirecta Archivo Revista Jardin

1- Elegí el lugar adecuado

Antes de pensar en qué plantas o estructuras, observá bien tu casa y buscá un lugar que tenga buena luz natural indirecta. Una pared libre cerca de una ventana podría ser una buena opción, por ejemplo. Los jardines verticales de interior funcionan mejor en espacios con iluminación suave, lejos de corrientes de aire y fuentes de calor como estufas o radiadores. También es clave que esté ubicado donde tengas fácil acceso para el riego y mantenimiento.

Una pared verde de 2,5 metros de ancho y 7 de alto marca la transición entre los espacios interiores y exteriores de la casa. Inés Clusellas - Revista Jardín

2- Definí el tipo de estructura

Ahora sí, una vez que tenés el lugar, podés pensar en la estructura. Existen múltiples formas de construir un jardín vertical. Aquí algunos ejemplos:

Paneles modulares : se compran en viveros o tiendas especializadas. Son fáciles de instalar y permiten intercambiar plantas.

: se compran en viveros o tiendas especializadas. Son fáciles de instalar y permiten intercambiar plantas. Pallets reciclados : ideales para un estilo rústico. Se pueden colgar o apoyar contra la pared.

: ideales para un estilo rústico. Se pueden colgar o apoyar contra la pared. Jardines de bolsillos : hechos con tela geotextil o fieltro, permiten colocar varias plantas en compartimentos individuales.

: hechos con tela geotextil o fieltro, permiten colocar varias plantas en compartimentos individuales. Macetas colgantes: una opción simple y decorativa, usando ganchos o estantes flotantes.

Un pasillo con vista a verde y no a un hueco interno Ines Clusellas

3- Seleccioná las plantas

Con lugar y estructura definidos, es tiempo de una de las partes más lindas: la elección de las plantas. Lo primero que hay que saber es que no todas las especies se adaptan bien a un jardín vertical de interior. Por eso, lo ideal es inclinarse por plantas que toleren sombra parcial, tengan raíces pequeñas y requieran poco mantenimiento. ¿Cuáles? Pueden ser potus, helechos, cintas, suculentas, fitonias. La clave aquí es combinar especies con necesidades similares para facilitar el cuidado. También se pueden incluir aromáticas como la menta, la albahaca o el romero.

En espacios urbanos, los jardines verticales son una forma excelente de aportar verde

4- Prepará los materiales

Además de la estructura y las plantas, vas a necesitar sustrato liviano y bien drenado, para el cual podés mezclar tierra con perlita o fibra de coco. También geotextil o malla para evitar que el sustrato se caiga, un sistema de riego (manual con regadera o automático con goteros), plástico impermeable para proteger la pared si la estructura no es autosuficiente y, claro está, ganchos, tornillos y herramientas básicas para la instalación.

La presencia del verde en plena ciudad LA NACION

5- Armá e instalá tu jardín

Con todo listo, es hora de poner manos a la obra.

Instalá la estructura en la pared elegida, asegurándote de que esté firme y nivelada.

Colocá el plástico impermeable si es necesario, para evitar filtraciones.

Agregá el sustrato en cada compartimento o maceta.

Plantá las especies elegidas, cuidando de no dañar las raíces.

Regá suavemente y ubicá las plantas según sus necesidades de luz.

Si usás una estructura con bolsillos, aseguráte de que cada planta tenga suficiente espacio para crecer. En el caso de pallets, podés colocar macetas pequeñas entre los listones.

Para la instalación de este jardín vertical fue necesaria una conexión de agua y un sistema de iluminación y riego que se programa con un timer a batería. Javier Picerno

6- Mantenimiento y cuidados

Un jardín vertical requiere de una atención regular: regar las plantas de acuerdo a la necesidad de cada especie, controlar si se adaptan a la luz que reciben, podar las hojas secas y controlar el crecimiento para mantener la estética y fertilizar cada 30–45 días con abono líquido o compost casero son las tareas principales.

Crear un jardín vertical de interior no solo transforma una pared vacía en un rincón lleno de vida, sino que también nos conecta con la naturaleza en medio del frenético ritmo urbano. Es, sin duda, un pequeño oasis en el hogar.