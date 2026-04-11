Cuánto cuesta la pizza viral de Palm Beach que Ron DeSantis fue a probar en persona

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se sumó el pasado miércoles a una tendencia viral en redes sociales al acercarse al local de Ah-Beetz en Palm Beach para degustar su pizza. A través de su cuenta, compartió un video del divertido momento en el que probó la comida, conversó con los propietarios del negocio y dejó su opinión. En su web, figuran opciones que van desde los 10 dólares hasta US$27,99.

Ah-Beetz en West Palm Beach: la pizza estilo New Haven que probó Ron DeSantis

La oferta gastronómica de Florida encontró en Ah-Beetz una receta singular de pizzas, que se volvieron virales en redes sociales. En medio del furor por la comida, el gobernador DeSantis se acercó al local ubicado en 2610 Broadway, West Palm Beach, para probarla.

La pizza viral de Palm Beach que Ron DeSantis fue a probar en persona

En su cuenta de X, compartió un video del momento en el que se acercó al local para probar la comida. Según explica el propietario, la primera pizza que comió el gobernador es la Margherita, que en su página web figura a un precio de US$12,99.

En la degustación, DeSantis resaltó que, pese a que la parte inferior de la pizza parece quemada, el gusto es agradable y esta característica le otorga una consistencia especial. En esa línea, definió esta técnica como “uno de los secretos por los que es tan buena”.

Luego, probó la versión denominada “White Clam”, y sostuvo que pese a que creció rodeado de muchos restaurantes italianos, ninguno tiene esta receta clásica de New Haven. “Realmente recomiendo probar esta pizza”, expresó en el video. El valor exhibido en la página para este plato, que cuenta con almejas frescas, pecorino romano, un toque de mozzarella, aceite de oliva, ajo y orégano, es de US$15,99.

La pizza Margherita que probó DeSantis en el local viral de Palm Beach Ah-Beetz

Cuánto cuesta la pizza viral de Palm Beach que aprobó Ron DeSantis

Para el resto de las opciones incluidas en el menú digital de Ah-Beetz, el precio es el siguiente:

Cheese Pizza grande: hecha de queso, se vende a US$10.

Personal Traditional Mootz Pizza: salsa de tomate, muzzarella, pecorino romano y orégano, a US$10,99.

White Pizza grande: muzzarella, pecorino romano, aceite de oliva, ajo y orégano. Se vende a US$19,99.

Personal Buffalo Chicken Pizza: salsa picante, muzzarella, cebolla roja, pollo, pecorino romano y orégano, a US$13,99.

Personal BBQ Chicken Pizza: salsa barbacoa, muzzarella, cebolla roja, pollo, pecorino romano y orégano, a US$13,99.

Personal White Broccoli & Garlic Pizza: muzzarella, pecorino romano, brócoli, aceite de oliva, ajo y orégano, a US$12,99.

Personal White Broccoli Rabe & Sausage Pizza: muzzarella, brócoli, salchicha, aceite de oliva, pecorino romano, ajo y orégano, a US$13,99.

Además, existen otras ofertas, y los clientes pueden personalizar algunas de las recetas a su gusto, lo que podría modificar el precio final.

Dónde queda Ah-Beetz en Florida y cuáles son sus sucursales en el estado

El nombre de la compañía corresponde a que “Ah-Beetz” es la pronunciación de “apizza”, que se refiere a la pizza tradicional de New Haven. El término se usa comúnmente en el sur de Connecticut y proviene del dialecto napolitano.

Según el sitio web del restaurante, la pizza se distingue del resto de ofertas debido a su cocción al horno, que “le da a la masa una textura crujiente y a la vez masticable”. Esto es lo que destacó el gobernador DeSantis en su visita al negocio.

Las personas que quieran visitar uno de los locales de Florida o realizar un pedido para recibir en sus casas, pueden hacerlo en: