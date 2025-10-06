El empresario, a través de su desarrolladora Consultatio S.A., adquirió un predio de 4,4 hectáreas en Palermo por 127 millones de dólares
Eduardo Costantini, a través de su desarrolladora Consultatio S.A., concretó la adquisición de un terreno de 4,4 hectáreas en Palermo por US$127 millones. La subasta pública, organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se cerró el 6 de octubre.
Qué construirá Costantini en el terreno de la avenida Bullrich
El empresario planea invertir 350 millones de dólares en un mega emprendimiento que combinará oficinas, locales comerciales, espacios públicos, casas de diseño y esculturas, con el objetivo de crear un distrito que fusione diseño, arte y arquitectura, abierto tanto a residentes como al público general.
“Fue una disputa muy reñida, pero estamos muy felices porque vamos a poder cumplir el sueño de desarrollar un distrito que mezcle el diseño, el arte y la arquitectura”, declaró el empresario a LA NACION tras ganar la subasta.
El predio se ubica en Avenida Cerviño 4820/50, esquina Bullrich 345, frente a la Mezquita de Palermo y al sanatorio La Trinidad, con una superficie total de 42.044 m². Actualmente, allí opera el Portal Palermo (Jumbo y Easy), cuyo contrato de concesión finaliza en 2026. El monto de la subasta superó en más de un 56% el precio base de US$81 millones.
Inspiración en el Design District de Miami
Si bien Costantini no establece una comparación directa, el Design District de Miami podría servir como inspiración para imaginar el futuro desarrollo en Palermo. “Lo que más nos atrae de la zona es la ubicación y su escala. Siempre nos gustan los proyectos que tienen escala porque nos da la posibilidad de desarrollar la parte creativa”, afirmó el empresario
Con esta adquisición, Costantini suma un terreno estratégico a sus inversiones en la Ciudad, consolidando su presencia en el mercado inmobiliario argentino.
Cronograma de obra
Costantini estima que las obras comenzarán en un año y la primera etapa se centrará en el diseño del macro-lote, los caminos internos, los parques, las esculturas y otros elementos de diseño. La construcción de los edificios se realizará posteriormente. Se espera que el proyecto completo finalice entre fines de 2029 y principios de 2030.
La subasta del terreno
Según trascendió, otras empresas que participaron en la subasta fueron Simali SA (junto a Raghsa), Gepal Sociedad Anónima (vinculada a la familia Coto) y Cencosud.
Desde la AABE indicaron: “El que lo compre puede usarlo de la forma que permita la autoridad local. Compran el terreno y lo que quieran hacer ediliciamente lo aprueba el GCBA”. Se espera un desarrollo de gran escala con uso mixto, que combine áreas residenciales, comerciales y posiblemente hoteleras.
Los proyectos en marcha de Consultatio
Consultatio también desarrolla un megaproyecto en Punta del Este, Uruguay, en un terreno de 145 hectáreas, que tiene como eje central el polo, con la participación de Adolfito Cambiaso. Además, en Carrasco, Montevideo, la empresa adquirió 170 hectáreas para una urbanización abierta con seguridad.
En Buenos Aires, Costantini tiene en desarrollo un ambicioso proyecto en la zona de Catalinas: tres torres que suman 100 mil metros cuadrados propios. “Hace años venimos trabajando en el emprendimiento. Tuvimos un problema regulatorio que, por suerte, se resolvió. El terreno se pagó US$145 millones, a los que sumaremos otros US$250 a US$300 millones en desarrollo”, detalló.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Candela Contreras.
