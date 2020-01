Qué departamentos eligen los hombres que viven solos

Es una demanda con exigencias propias: buscan emprendimientos bien ubicados y con amenities fuera de lo común; además, se esmeran en cuidar los detalles de los ambientes que habitan Fuente: LA NACION - Crédito: Patricio Pidal / AFV

Departamentos sofisticados, donde predominan los muebles funcionales y simples con un toque de personalidad que los distinga son las consignas que guían la puesta a punto de una vivienda con impronta masculina. Qué eligen y dónde prefieren instalarse los hombres solteros o los divorciados que viven la mayor parte de la semana en soledad.

Las ubicaciones más demandadas. Por lo que refiere a la elección de localización geográfica, "cuando el interesado tiene movilidad, probablemente elija zonas más alejadas del centro como por ejemplo los barios de Saavedra, Núñez y Villa del Parque. En cambio, si no tiene o no necesita movilizarse, elegirá zonas más conectadas al transporte público como Flores, San Telmo, la zona del Distrito UADE o Palermo. No es lo mismo un hombre de 26 a 38 años que trabaja en una empresa internacional, que uno de 38 a 57 que es dueño de un micro-negocio o de una PYME", diferencia los perfiles, Daniel Cohen Imach, titular de la desarrolladora Step Development y de la comercializadora Cohen & Mach.

El público joven busca construcciones modernas, hasta donde su poder adquisitivo lo permita. En cambio, el público adulto opta por las construcciones más sólidas, con cierta antigüedad, en entornos más cercanos a todo, de acuerdo en la etapa de sus vidas en la que se encuentren y el recorrido que les quede por delante.

La elección de los espacios

En líneas generales, el hombre soltero menor a 45 años busca paz para poder llevar a cabo reuniones, encontrarse con amigos y disfrutar de una vida, muchas veces con horarios contrapuestos a los que tienen las familias con hijos. Por eso considera edificios que se componen de monoambientes y dos ambientes ya que allí no suelen residir familias tipo. En estos casos, algo tienen claro: contar con poco espacio no significa en absoluto una pérdida de confort y calidad de vida. Sólo se necesita una buena organización. Por eso, entienden la importancia de aprovechar cada metro cúbico de manera óptima para alojar todos los elementos indispensables. Esto está relacionado a la necesidad de una vida más sencilla unida al deseo de libertad y de autonomía. En ese sentido, los hombres sin hijos en esa franja etaria "prefieren los edificios con amenities completos que incluyan pileta, parrillas, SUM, gimnasio y laundry. Esos son algunos requisitos mínimos. En un segundo escalón entra la insonorización pertinente. Y, normalmente se eligen unidades monoambientes, de dos y hasta tres ambientes en el caso de los que trabajan remotamente y pasan mucho tiempo en sus viviendas", agrega Cohen Imach. Las nuevas tendencias respecto a una vida saludable, la práctica de deportes y el escaso tiempo para trasladarse a un lugar son una de las razones que influyen en la decisión por este tipo de unidades. Las habitaciones de hoteles, que muchos ejecutivos visitan con frecuencia, pueden servir de punto de partida a la hora de decorar sus hogares, porque suelen cumplir a rajatabla sus requerimientos de funcionalidad y confort.

Qué tipos de servicios valoran

En el caso de los bon vivants, es decir quienes pertenecen a los niveles socioeconómicos más altos, las exigencias suben la apuesta y van detrás de accesos a autopistas y amenities que superen lo común. En concreto, exigen desde pista atlética, estudio de yoga y pilates, área de wellness hasta business center y cavas por nombrar algunas de las opciones más demandadas. Además de la cámara y llave remota que permita la apertura desde el departamento para recibir al delivery, por ejemplo. Este es un público millennial "bon vivant", con buen poder adquisitivo que disfruta de vivir solo pero a la vez es muy sociable. La zona por excelencia que prefieren es Palermo, por sus espacios verdes pero fundamentalmente por la gran oferta gastronómica y de servicios premium.

El que elige vivir solo es alguien que disfruta tanto del adentro como del afuera: la tranquilidad e independencia de su departamento combinado con la oferta de calidad del exterior -en otras palabras, la cantidad de cafés, bares, restaurantes, cines, teatros de la zona-. Los brokers exponen el caso de Palacio Bellini, precisamente en el barrio de Palermo como un claro ejemplo de este tipología de edificios. "En cuanto a los edificios, este segmento se inclina por los nuevos emprendimientos que se caracterizan por contar con unidades más pequeñas pero funcionales, muy luminosas, y con modernos amenities y espacios de encuentro. El coworking, por ejemplo, es un nuevo amenity muy demandado. El punto en común sin dudas es el disfrute, tanto de la propia unidad como del edificio y el barrio. Así, los que no tienen hijos, son muy sociables pero en un momento del día quieren estar solos. Si bien no exigen metros sí buscan departamentos modernos y funcionales", analiza Elbio Stoler, Fundador y Director de ADN Developers.

En la misma línea, Darío Rizzo, CEO de Alternativa Propiedades aclara que en cuanto a las unidades, "este público busca que el departamento cuente con tolilette para estar cómodo cuando recibe visitas, y una suite amplia con un gran vestidor. Un último dato que es bastante común es que si bien esta gente opta por vivir sola, muchos sí comparten su vivienda con una mascota y en este punto consultan si los edificios son apto mascotas".

El estilo a la hora de decorar

Entre los argentinos predomina la elección de un estilo minimalista y moderno para la decoración. "¿Qué significa esto? Nada complicado. Aquí aplica la teoría de que menos es más. Hablamos de espacios cálidos con muebles funcionales, que se adapten a las necesidades de la vida diaria. Y siempre con el toque de personalidad que aporte un rasgo distintivo a cada espacio. Por ejemplo, colocar un buen cuadro, una butaca de cuero o una alfombra de diseño hecha a medida, siempre buscando elementos con los que se sientan identificados", asegura Katherine Vellbach, consultora de diseño en BoConcept.

Por otra parte hay pocos elementos de decoración. Según ellos, sólo los que valen la pena. En su lugar, los amantes del arte optan por cuadros imponentes y esculturas.. Los objetos no se colocan sólo para llenar los espacios. Cada uno de ellos tiene que trasmitir el gusto y la estética de la persona que habita la casa.

Los más osados evitan la mesa familiar, y optan por las ratonas. Además en general eligen por los muebles de líneas rectas, puras y de formas lisas. El bienestar parece la premisa. Por eso no escatimarán recursos en un buen sofá, resistente y con personalidad,

Otra particularidad de los espacios con impronta masculina es la de sumar algún elemento de entrenamiento en medio del living: puede ser desde una bolsa de boxeo, una bicicleta fija o una cinta para correr. Tampoco suele faltar la pantalla para simular un microcine.

Respecto a los materiales, la madera, el hierro y el mármol son elementos nobles que ganan cada vez más terreno entre este segmento. "Los hombres eligen las líneas puras y modernas para los muebles. En ese sentido son más conservadores que las mujeres y apuestan a la tecnología que puede tener el diseño de una mesa o de un sillón, algo que, quizás, las mujeres no miramos tanto", aclara la decoradora Agustina Cerato.

Los colores preferidos

Sin duda, los marrones, los azules y los grises dominan los espacios. Aunque, por supuesto, no puede faltar el negro, favorito de todos los tiempos. "Este color volvió a ganar terreno en muebles y diseño de interiores porque es una opción atemporal y elegante. Agrega un toque noble a cualquier habitación, pero sin correr el riesgo de verse mal. Y, si bien durante mucho tiempo la aplicación del negro fue una opción en grande superficies, este color en su versión mate logra destacar detalles que llaman la atención. Es por ejemplo el caso de accesorios, en baños y cocinas que agregan valor a diseños modernos. Por su parte, la aplicación en pisos logra un impacto elegante y moderno. Un tip a tener en cuenta es que se puede lograr un gran efecto colocándolo hábilmente en combinación con contrastes neutros o unicolores en paredes", recomienda Matías Correa Garlot, Gerente de producto EGGER Argentina.

El verde dice presente

Si bien en la mayoría de los casos no es un perfil amante del cuidado de las plantas, cuando deciden sumar vegetación apuntan a propuestas muy originales. Mientras que los más prácticos se juegan con los jardines secos que no requieren de un gran mantenimiento y además se adaptan muy bien a grandes o pequeños espacios

Desarrollos a medida

Un caso perfecto es el de "Camino Building", una propuesta de la desarrolladora Global Investment que está orientada a todos aquellos amantes de las motocicletas y un estilo de vida aventurero. Ubicado en el distrito Sur de Tigre, este edificio, con interiores de diseño industrial, está conformado por 33 departamentos de uno, dos y tres ambientes de entre 40 y 100 metros cuadrados. El emprendimiento está dirigido a una demanda que busca sentirse identificada con el concepto global del proyecto que habita. Por caso, quienes habitan unidades de este complejo son personas que, tal vez, son capaces de comprar una moto de más de US$50.000. Por esta razón la propuesta de los arquitectos fue diseñar departamentos que permitan guardar el vehículo en el living. "Las unidades tienen ascensores más grandes que los convencionales, pasillos anchos que permiten maniobrar y un carro para deslizar el vehículo hacia el interior de la propiedad", explica Hernán Nucífora, CEO de Global Investments.

"Estamos cumpliendo el sueño no sólo de tener el departamento propio, sino también el tipo de hogar que todo hombre de este segmento sueña, donde los amantes de las motos pueden integrar este tipo de vehículos en su living y vivenciar un estilo de vida, compartiendo experiencias con personas de su mismo perfil", sigue la charla con la nacion. Es por ello que lo social es una parte del proyecto. Para lograr este concepto, los amenities fueron diseñados para ser parte de la idiosincrasia de los futuros habitantes, donde los autos, las motos, los asados y los amigos, conforman el entorno. En base a ello se destaca un sector de lavado con moto elevador, hidrolavadora y banco de trabajo para realizar services básicos a las motos. El espacio de relax, en cambio, se compone por una parrilla con barra para seis comensales y mesa para 12, así como, flipper, metegol y mesa de póquer. Con este puntapié inicial, Nucífora adelanta que la desarrolladora comienza un camino donde los productos distintivos marcarán su rumbo.