Remeros Brickell: el proyecto de la nueva zona de Tigre con financiación inédita

Así como Tigre continúa consolidándose como una de las zonas de mayor expansión inmobiliaria del norte del Gran Buenos Aires, Remeros Brickell es un desarrollo que impulsa un área nueva dentro de la localidad, la que rodea al Camino de los Remeros.

Con tres edificios modernos integrados por senderos peatonales, plazas y amplias áreas verdes, el proyecto propone un entorno vibrante, seguro y lleno de vida. La propuesta se distingue por una imponente piscina, acompañada por una explanada elevada de amenities que funciona como corazón social del complejo. Allí, terrazas con espacios de relax y fogoneros se convierten en puntos de encuentro ideales para disfrutar y desconectarse, en un mix de servicios pensado para quienes buscan una vida con aire de vacaciones, pero con expensas accesibles.

La ubicación estratégica sobre el Camino de los Remeros ofrece salida rápida hacia CABA, Nordelta y el centro de Tigre, además de conexión inmediata con la bicisenda y el circuito aeróbico. “Brickell Remeros está ubicado sobre el Camino de los Remeros, en el inicio de una zona que realmente está explotando por la cantidad de emprendimientos importantes que se están desarrollando”, comenta Daniel Szylder, socio de Brickell Developers.

El imponente emprendimiento, ya en obra, se enmarca además en el concepto de ciudad de cercanía. “Estamos planificando locales que van a ser el epicentro comercial, para que la gente no tenga la necesidad de ir más allá de un kilómetro y medio para tener todo lo que necesita. Eso es muy importante para la vida moderna”, subraya Szylder.

Remeros Brickell ofrece una propuesta variada: desde departamentos de uno a tres ambientes con balcón hasta exclusivas casitas con jardín propio y parrilla. En total, el complejo contará con 300 unidades, diseñadas con materiales de primera línea y terminaciones contemporáneas.

Los amenities incluyen centro de entrenamiento, rooftop, sauna, seguridad 24 horas y espacios verdes, además de coworking y áreas de juego para niños. “Lo lindo es que cada departamento va a tener su balcón terraza con parrilla y se genera un ambiente social importante, ya que uno puede vivir un poco en comunidad”, destaca Szylder.

Pero uno de los aspectos más atractivos del proyecto es su esquema de financiación. Martín Boquete, director de Toribio Achával, resalta que la posibilidad de pagar en 60 cuotas marca un diferencial en el mercado: “Con monoambientes por menos de 80 mil dólares y tres ambientes hasta 150 mil dólares, todas tienen financiación de hasta 60 meses”.

El otro aspecto diferencial de Remeros Brickell es su método constructivo innovador, basado en matrices importadas de China que permiten optimizar procesos y reducir costos. Gracias a esta tecnología, los edificios alcanzan niveles de eficiencia inéditos en el mercado local, logrando plazos de obra de apenas 20 meses para estructuras de entre 7.000 y 8.000 metros cuadrados, cuando tradicionalmente requerían casi el doble de tiempo.

Con su diseño innovador, ubicación estratégica y un esquema de financiación poco habitual en el mercado, Remeros Brickell se posiciona como un nuevo polo urbano en Tigre, ofreciendo calidad de vida, comunidad y accesibilidad en un mismo lugar.

Para más información sobre Remeros Brickell, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491123080190

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.