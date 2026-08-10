Un estudio sobre 500 millones de personas dice a qué ciudad deberías mudarte para ganar un mejor sueldo

Quienes buscan mudarse para conseguir un mejor salario podrían empezar comparando los sueldos promedio de las ciudades que están considerando. Sin embargo, hay dos razones por las que esos salarios pueden ser más altos. Una ciudad puede atraer a trabajadores altamente calificados que ganarían mucho dinero sin importar dónde vivan. O puede ser un lugar que eleva los salarios de casi todos gracias al aumento de productividad que generan las economías de aglomeración. Para quien está pensando en mudarse, el verdadero objetivo debería ser este segundo tipo de ciudad.

Sin embargo, separar el impacto del “lugar” del de la “persona” no es sencillo. En un estudio reciente, Gaurav Khanna, de la Universidad de California en San Diego, junto con sus coautores, lo hizo analizando las trayectorias laborales de más de 500 millones de personas en LinkedIn, la plataforma profesional. Al seguir a trabajadores de oficina que se mudaron entre distintas ciudades, los investigadores pudieron estimar qué parte de los cambios en sus salarios podía atribuirse únicamente al lugar. Sus resultados ofrecen una referencia sobre cuánto puede esperarse ganar por un mismo trabajo según la ciudad. La herramienta desarrollada por los investigadores compara las primas salariales por ubicación de más de 300 ciudades.

Las estimaciones de Khanna muestran que, dentro de un mismo país, el lugar explica entre el 45% y el 73% de la diferencia salarial entre ciudades; el resto depende de las características individuales de cada trabajador. Cuando la comparación se realiza entre países —ajustando por poder adquisitivo e inflación—, el lugar explica el 93% de esas diferencias salariales.

La ciudad con la mayor prima salarial es Vaduz, la capital del pequeño Liechtenstein, un principado alpino entre Suiza y Austria, aunque su población de apenas 6000 habitantes podría desanimar a algunos migrantes. Entre los países de mayor tamaño, las ciudades estadounidenses encabezan el ranking. Las mayores primas suelen encontrarse en ciudades grandes, densamente pobladas y con una economía diversificada, donde abundan las oportunidades laborales, como San Francisco y Nueva York.

La ciudad con la mayor prima salarial es Vaduz, la capital del pequeño Liechtenstein Shutterstock

En los países ricos, las ciudades con mayores primas salariales también suelen ser las que ofrecen los salarios promedio más altos. Así, quienes se mudan en busca de mejores ingresos terminan instalándose en lugares económicamente más eficientes.

Pero esto no ocurre de la misma manera en los países de menores ingresos. En India, por ejemplo, muchas personas migran hacia grandes ciudades con salarios elevados, como Bangalore, y aun así terminan obteniendo incrementos salariales relativamente modestos. Los mayores aumentos se encuentran, en cambio, en las ciudades más pequeñas ubicadas alrededor de esos grandes centros urbanos. Estas localidades comparten parte de los beneficios de la aglomeración económica sin sufrir con la misma intensidad de problemas como la escasez de viviendas, un suministro eléctrico deficiente o un transporte congestionado.

Estas limitaciones también afectan a las empresas. En Estados Unidos, las compañías más productivas —aquellas capaces de ofrecer verdaderas primas salariales— pueden crecer y contratar a más trabajadores. En los países de menores ingresos, en cambio, esas empresas suelen verse frenadas por los mismos cuellos de botella que enfrentan los trabajadores. Como consecuencia, el empleo termina desplazándose hacia empresas menos eficientes, que contratan a más personas pero les pagan menos.

En India muchas personas migran hacia grandes ciudades con salarios elevados y aun así terminan obteniendo incrementos salariales relativamente modestos Reuters

Los autores calculan que, si las ciudades más productivas de India pudieran albergar la misma proporción de trabajadores que las ciudades más productivas de Estados Unidos, el salario promedio del país aumentaría un 2,3%. Si, además, esa misma proporción de trabajadores estuviera empleada por las empresas más productivas, el incremento total ascendería al 4,3%. Una reorganización similar elevaría los salarios promedio un 5% en México y un 8% en Nigeria.

Con frecuencia, los trabajadores no pueden saber si una ciudad paga mejores salarios porque realmente es más productiva o simplemente porque allí ya vive una mayor concentración de personas altamente calificadas. Ayudarlos a llegar a los lugares adecuados podría liberar un importante potencial de crecimiento económico.