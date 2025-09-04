Boda real. Las fotos del gran casamiento celebrado en Liechtenstein que reunió a royals y aristocracia europea

Como despedida perfecta del verano europeo, Liechtenstein se vistió de fiesta para celebrar la boda de la princesa María Carolina (28), segunda de los cuatro hijos que tienen el príncipe heredero Aolis -es regente desde hace dos décadas– y Sophie de Baviera, y nieta del monarca, el príncipe Hans-Adam II, con el banquero de inversión venezolano Leopoldo Maduro Vollmer (33).

La novia llevó un vestido de encaje, tul y transparencias que acompañó con un velo de plumetí en cascada y la tiara Fringe de diamantes, estilo kokoshnik, una pieza histórica de la familia que es considerada uno de los símbolos del joyero real. Más allá de sus invitados, a la pareja los esperaba un grupo de mujeres ataviadas con los trajes típicos de Liechtenstein, con tocados negros Princely House/Iconoclash Photography

La ceremonia religiosa estuvo a cargo del obispo Benno Elba Princely House/Iconoclash Photography

Los novios viven en Londres: él trabaja en gestión de inversiones y ella, que estudió Diseño de Moda en Parsons School of Design, en el sector textil Princely House/Iconoclash Photography

La ceremonia religiosa fue en San Florián, la catedral de Vaduz, capital de este pequeño Estado, y la lista de invitados incluyó a miembros de la realeza y la aristocracia europeas, como el príncipe Nikolaus de Liechtenstein (tío de Alois), los duques de Noto, Jaime de Borbón-Dos Sicilias y su mujer, Charlotte Lindesay Bethune, la princesa Margarita (hermana del gran duque Enrique de Luxemburgo), Victoria de Hohenlohe, duquesa de Medinaceli (es la aristócrata con más títulos de Europa), con su marido Maxime Corneille.

Lukas, el hijo mayor de la princesa Tatiana de Liechtenstein, y su prometida y prima lejana, la condesa Marie Magdalena von Wilczek Grosby

María de Borbón-Dos Sicilias, archiduquesa de Austria, y el archiduque Simeón de Austria Getty Images

La catedral de estilo neogótico fue escenario de numerosas bodas reales, entre ellas, la de los padres de la novia, el 3 de julio de 1993 Princely House/Iconoclash Photography

Victoria de Hohenlohe, duquesa de Medinaceli, y su marido Maxime Corneille (su madre, la argentina Alexia Iribarren, es íntima de Máxima de Holanda de toda la vida) Grosby

Emanuele Musini y la princesa Maria-Anunciata von Liechtenstein, que impactó con un vestido midi de chiffon, terciopelo y encaje de Valentino Getty Images

El príncipe Felipe (hermano del príncipe Hans-Adam II) con su mujer, Isabel Getty Images

La recepción posterior fue en el castillo de Vaduz, una fortaleza medieval del siglo XII, con 130 habitaciones, donde viven los príncipes de Liechtenstein desde 1939 Princely House/Iconoclash Photog

El príncipe Nicolás de Liechtenstein con su mujer, Margarita de Luxemburgo Getty Images

También los acompañaron la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, y el presidente del parlamento, Manfred Kaufmann.

La novia, que estudió en la Parsons School of Design de Nueva York y hoy vive en Londres, donde se dedica al rubro textil, lució un traje de encaje, tul y transparencias que acompañó con un velo de plumetí y la tiara Fringe, estilo kokoshnik, de plata, oro y diamantes, que es una de las piezas más emblemáticas del cofre real, y fue creada en Viena por el joyero de la Corte Imperial en 1890.

La fiesta fue en el castillo de Vaduz, una fortaleza del siglo XII, con 130 habitaciones, que es donde viven los príncipes de Liechtenstein desde 1939.