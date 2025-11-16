A una hora de Boston: esta es la mejor ciudad para mudarse y conseguir empleo en EE.UU.

Antes de mudarse, las personas suelen considerar varios factores como qué tan seguro es un lugar y qué tan sencillo es encontrar trabajo en esa región. Un nuevo estudio encontró que la mejor ciudad para vivir en Estados Unidos y que cumple con esos criterios se encuentra en el estado de New Hampshire.

Cuál es la mejor ciudad para mudarse en EE.UU.

MRI Software es una compañía especializada en bienes raíces y gestión de inversiones. En noviembre de 2025, la empresa publicó un reporte con las mejores ciudades en EE.UU. que se destacaron en las categorías de costo de vida, oportunidades laborales y seguridad.

Nashua cuenta con múltiples parques y áreas naturales (Unsplash/srinivas Kodali)

New York Post tuvo acceso a ese estudio y reveló que el primer lugar se lo llevó Nashua, en New Hampshire. Esta ciudad tiene una población de poco más de 91 mil habitantes y se encuentra a una hora en auto de Boston, Massachusetts.

MRI Software aseguró que las regiones más tranquilas del país son joyas ocultas que suelen pasar desapercibidas, en comparación con ciudades como Los Ángeles, Miami o Nueva York, que son más populares.

El reporte analizó más de 66 mil ofertas de empleo publicadas en Indeed y concluyó que existen 0,73 trabajos por habitante en Nashua, de acuerdo con New York Post. La urbe también recibió la calificación más alta en temas de seguridad. Gracias a sus bajas tasas de criminalidad, Nashua consiguió un puntaje de 73 de un total de 100.

Las cinco mejores ciudades para mudarse de acuerdo con MRI Software fueron:

Nashua, New Hampshire

Aurora, Illinois

Cleveland, Ohio

Dover, Delaware

Salt Lake City, Utah

Nashua: uno de los mejores lugares para vivir en 2025

El resultado del estudio de MRI Software coincidió en cierta medida con el ranking de los 100 mejores lugares para vivir en Estados Unidos en 2025. Esta lista fue publicada por Livability, un sitio que analiza la calidad de vida en diversas áreas del país con estadísticas e información demográfica.

Una casa en Nashua cuesta en promedio US$396.310 (Wikimedia Commons/Jon Platek)

Nashua se ubicó en el lugar 24 dentro del listado con una calificación de 730 puntos de 1000. Livability explicó en su sitio web que ese puntaje se obtuvo con información proveniente de bases de datos gubernamentales, la cual cubrió los ámbitos de:

Costo de vida y vivienda.

Económico (incluyó el aspecto laboral).

(incluyó el aspecto laboral). Amenidades.

Transporte.

Medio ambiente.

Seguridad.

Educación.

Salud.

Nashua se destacó en las categorías de seguridad, educación y costo de vida, donde registró calificaciones de 72, 70 y 68 puntos, respectivamente. El costo medio de una vivienda en este lugar es de US$396.310, mientras que el de una renta mensual es de US$1428. El ingreso medio por hogar es de US$129.545 al año.

Según Livability, en el top 10 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU. en 2025 se encuentran:

Flower Mound, Texas (875 puntos)

(875 puntos) Carmel, Indiana (872 puntos)

(872 puntos) Sugar Land, Texas (854 puntos)

(854 puntos) Naperville, Illinois (841 puntos)

(841 puntos) Roswell, Georgia (838 puntos)

(838 puntos) Overland Park, Kansas (831 puntos)

(831 puntos) Troy, Michigan (829 puntos)

(829 puntos) Columbia, Maryland (828 puntos)

(828 puntos) Olathe, Kansas (799 puntos)

(799 puntos) Round Rock, Texas (793 puntos)

Cómo es vivir en Nashua, New Hampshire

Livability describió a Nashua como una ciudad recomendable para familias y jóvenes profesionales. Esa caracterización coincidió por completo con la que publicó Niche, un sitio dedicado a calificar escuelas y lugares para vivir.

Nashua es atravesada por los ríos Nashua y Merrimack (Wikimedia Commons/Daderot)

Nashua consiguió esa reputación por la cantidad de amenidades y fuentes de entretenimiento (sobre todo artísticas y culturales) dentro de su territorio y a sus alrededores. Además, es un lugar donde se puede hacer senderismo y apreciar los paisajes por la presencia de los ríos Merrimack y Nashua.

Livability señaló que los habitantes de Nashua tienen acceso cercano al océano Atlántico, a varias áreas metropolitanas (como Boston) y al aeropuerto regional de Manchester.

Los estudiantes tienen la posibilidad de inscribirse en seis campus universitarios que se encuentran en la región y el tiempo promedio que los residentes emplean para llegar a sus trabajos es de 19 minutos.