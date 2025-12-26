Año Nuevo en Buenos Aires: dónde cenar el 31 de diciembre con menú especial, brindis y mesa dulce

La noche del 31 de diciembre, cada vez más porteños eligen recibir el Año Nuevo afuera: con reserva asegurada, menú especial y brindis incluido. Entre restaurantes de autor, parrillas reconocidas y hoteles cinco estrellas, hay opciones que suman maridaje, mesa dulce y hasta música en vivo o fiesta para estirar la celebración. A continuación, nueve propuestas en CABA con precios y datos de contacto para organizar el plan según presupuesto y estilo.

1. Fiesta en Puerto Madero

En Villegas Resto & Grill, el chef Martín Pedraza ideó para el 31 de diciembre, una cena con cinco pasos Villegas

Para vivir fin de año en familia y con vista al río, en Villegas Resto & Grill, el chef Martín Pedraza ideó para el 31 de diciembre, una cena con cinco pasos. Con una entrada fría, una caliente, un plato principal de pasta, además de un corte de carne y un postre, todo libre y a elección del cliente de 20.300 a 1.

Cena, fiesta y fuegos artificiales en Villegas Resto & Grill para despedir el 2025 Villegas

El menú está acompañado por vinos seleccionados y cuentan con opciones vegetarianas y veganas. Además, tras la cena, dará inicio a una fiesta con DJ en vivo, con carnaval carioca hasta las 4. En Alicia Moreau de Justo 1050, Dique 3 de Puerto Madero. Precios: $250.000 salón interno, $270.000 galería y $290.000 aire libre. Informes: 4343-0108.

2. La celebración de Mercado de Liniers

Para vivir fin de año de una manera distinta Mercado de Liniers

Para despedir el año con todo, Dante Liporace propone vivir la experiencia en Mercado de Liniers. El chef ideó un menú donde incluye su selección de crudos: Tartar de langostinos con lechuga y crema agria, Tartar con uvas y pecorino y Pesca curada con chauchas y palta. Con entradas como su icónica Pizza Provolone y Mollejas y cornalitos. Entre los principales, planea Pesca con risotto cacio e pepe o Cochinillo con salsa de mostaza, gnocchi a la parisienne y manzana. El postre de Año Nuevo será un flan con reducción de limón.

Fin de año con el equipo de Dante Liporace Mercado de Liniers

Incluye maridaje, aguas, café, pan dulce, brindis y petit fours. $250.000. En Gorriti 6012, Palermo. Reservas: por mensaje en Instagram @mdlba o reservas@mdl.com.ar.

3. En Alvear Palace Hotel

Un banquete épico en el Alvear Palace Hotel Alvear Palace Hotel

El Alvear Palace Hotel planea despedir el año con una celebración a lo grande. El hotel abrirá para el festejo tres de sus espacios más emblemáticos: en L’Orangerie, Jardin d’Hiver y en el Salón Versailles.

Un banquete con cócteles de bienvenida, selección de bocados y un buffet froid, con estación de sushi, otra de mar, además de charcutería. Plato principal y postre, todo a cargo de sus chefs. Hay opciones de menú vegetariano y de menú celíaco. Además, mesa dulce y café Nespresso. La velada será acompañada por vinos de alta gama de Bodega Catena Zapata. En Av. Alvear 1891, Recoleta. Precio por adulto, $ 1.050.000. Menores, de 4 a 12 años: $700.000. Dress code: cocktail.

4. Tradición española en El Burladero

Con el sello de la gastronomía española El Burladero

Este fin de año, El Burladero ofrece una experiencia que combina la tradición ibérica con el mejor producto local. Con un menú lleno de sabor, que incluye una marmolada de trucha patagónica con huevo pochado y la infaltable tortilla de papas rellena con brie trufado.

A la hora de los principales, se puede optar entre cordero braseado al malbec o una selección de mariscos al hierro con emulsión provenzal. El cierre, una crema catalana. Precios: $280.000 adultos / $196.000 menores. En Presidente José Evaristo Uriburu 1488, Recoleta. Reservas vía WhatsApp +54 9 11 3691-2717.

5. Una experiencia distinta en Mishiguene

La propuestas para Año Nuevo de Restaurante Mishiguene Mishiguene

Mishiguene despide el año con una cena de autor. El restaurante de Tomás Kalika propone un festín en seis tiempos —entre snacks, mezze, bureka de hongos, Wellington de pastrón y un final dulce, conun malabí frutal—, todo acompañado por vinos Catena Zapata.

Los fanáticos de los dulces disfrutarán de la mesa dulce, con café y petit fours. La velada se completa con música y brindis. Precio: $350.000 por persona. Precio: $350.000. En Lafinur 3368, Palermo. Reservas: +54 911 5029-1979 o info@mishiguene.com.ar.

6. Año Nuevo en La Carnicería

Un fin de año con un asado distinto en La Carnicería La Carnicería

Para amantes de la carne, La Canicería despide el año tirando la casa por la ventana. Germán Sitz y Pedro Peña crearon un menú especial que incluye choripán en brioche con salchicha parrillera y chimichurri; vitel toné de roast beef y yema; una terrina de panceta ahumada, con pistachos y portobellos además de bife con lechuga, cebolla y vinagreta de lima y lechón al asador con papa, tomate y piña. De postre, su flan de dulce de leche. El menú estará acompañado por vinos de Catena Zapata. En Thames 2317, Palermo. $200.000 por persona. Reservas por Meitre https://lacarniceria.meitre.com/.

7. Con el sello de Gastón Acurio

En La Mar, su nuevo chef ejecutivo, Daniel Llasaca, preparará pulpo a la brasa anticuchado, un mero en salsa nikkei y un chaufa aeropuerto con char siu La Mar

En La Mar planean un menú especial que incluye: vieras, su Cebiche de chernia en leche de tigre con alcauciles, un tiradito y causa de cangrejo. Además, nigiri con chipirones, arepas de langostinos y su Chorizo de mar. Su nuevo chef ejecutivo, Daniel Llasaca, preparará pulpo a la brasa anticuchado, un mero en salsa nikkei y un chaufa aeropuerto con char siu.

El “Fin de Fiesta”, incluirá mousse de chocolate y bocaditos peruanos. El Menú de Año Nuevo de La mar será maridado con vinos seleccionados. En Arévalo 2024, Palermo. Autónoma de Buenos Aires Precio $230.000 por persona. Reservas por https://linktr.ee/lamarbsas.

8. Banquete de 9 pasos Fogón

Fogón y un completo menú de pasos Fogón Asado

En Fogón, el chef Sebastián Cardamoni ideó un banquete de 9 pasos con lo mejor del asado argentino (molleja, morcilla chorizo, asado, matambre, marucha, ojo de bife) en clave fine dining. Incluye brindis de bienvenida, una mesa dulce y un maridaje especial compuesto por vinos seleccionados de su cava personal. En Gorriti 3780, Palermo. Precio, $400.000. Reservas: https://fogonasado.com/

9. Un clásico, en el Hotel Savoy

Para darle la bienvenida al 2026 en el Hotel Savoy Hotel Savoy

La noche del 31, el Hotel Savoy ofrecerá una cena especial para despedir el año en el Lobby Bar Imperio. El menú incluirá clásicos como vitel toné, arrollado de pollo y matambre de ternera así como ceviche y hummus. Con Terrina de ave como entrada, pavé de salmón envuelto en masa filo como principal y cremoso de chocolate como postre.

Habrá show de música en vivo y brindis, con panettone, turrones, frutos secos y budines de chocolate y todo acompañado por vinos DV Catena. En Av. Callao 181, Balvanera. Precio: $250.000. Reservas: +54 11 4370-8002 o via mail: restaurant@savoyhotel.com.ar