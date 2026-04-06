Bioferia vuelve a Buenos Aires: cuándo y dónde es, cuál es el precio de las entradas y cómo comprarlas con descuento

Bioferia vuelve a Buenos Aires para disfrutar, aprender y ser parte del movimiento sustentable. La séptima edición del festival será el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril en el Hipódromo de Palermo. Habrá música en vivo, charlas, gastronomía consciente y experiencias diseñadas para todas las edades. ¿Cómo es la grilla de actividades? ¿Cuál es el precio de las entradas y cómo comprarlas?

El festival en el Hipódromo de Palermo Bioferia

Bioferia, que en su última edición reunió a más de 45.000 personas, contará esta vez con ocho escenarios y doce áreas temáticas, entre ellas alimentación, bienestar, moda, energía, movilidad, diseño o consumo sustentable.

Además, habrá stands con servicios y productos sostenibles, mercado y, durante las tres jornadas, el festival contará con un patio gastronómico.

El festival se pospondrá únicamente en caso de pronóstico de lluvia para los tres días de las fechas originales.

Charlas, experiencias y productos Bioferia

Precios de las entradas

Entrada General: $20.000. Válida para un único ingreso, para cualquiera de los días del evento.

Entrada General | Sponsors: $20.000. Exclusiva para canjear cupones de descuento para sponsors; válida para cualquiera de los días del evento.

Pack Manija 3x2: $40.000. Acceso a los 3 días del evento pagando 2.

Pack Tribu 4x3: $60.000. Pagando 3, se reciben 4 entradas válidas para cualquiera de los días del evento.

Early Bird: $10.000. Agotada.

Preventa: $14.000. Agotada.

Cargo por servicio: $3000 para compra de 1 entrada general.

Paso a paso para comprar las entradas

Ingresar a Passline y elegir el evento Bioferia Buenos Aires 2026.

Elegir el tipo de entrada o pack y seleccionar la cantidad.

Hacer clic en “Comprar”.

Completar los datos del comprador: nombre y apellido, email, repetir email, teléfono y DNI o pasaporte.

Si corresponde, validar un código de descuento del 50% de Club La Nación.

Seleccionar la forma de pago.

Revisar el subtotal, el cargo por servicio y el total final.

Confirmar la compra.

La programación de Bioferia 2026





Escenacio Anfiteatro

Hora Viernes Sábado Domingo 13:00 Turismo SustentableModera @greenbondi OSDE RCP@osde Marlene Suchy@marlenesuchy 13:30 TransiciónModera @greenbondi TransiciónModera @greenbondi Maxi Pachecoy@maxipachecoy 14:00 InfluchangeModera @marieclairearg Travesia MarModera @l_campodonico InfluchangeModera @greenbondi 14:30 Juan Russo@juanrusso.musica Ukelele Orchestra@loshermanosukuleleorchestra Nación Ekeko@nacionekeko 15:00 Santiago Alonso@

santiagoalonso Nene Con Jota@nenedeboca @jimecon.jota Big Mama Laboratorio@bigmamalaboratorio 15:30 Zikiel Levinton@zikiel.levinton Fran Busso@callejongonzalez Sasha@Sashavuela 16:00 Clara Ballestero Y David Bensimon@clara.ballestero @davidbensimon79 Astroluz@astro.luz Ainda@a.i.n.d.a 16:30 Rusea@ruseaoficial Elevé Música@elevemusica — 17:00 Cyma Dj Set@cyma_music Zeke Wilki@zeke.wilki UJI Dj Set@uji_music

Tres días al aire libre Bioferia





Charlas sobre Cáñamo & Fungi – Observatorio de Hongos

Hora Viernes Sábado Domingo 12:00 Charlas para niños y adolescentes@observatoriodehongos Exposiciones de hongos y extracciones@lalucitahongos @sebamanok @nayaracolibri — 13:00 — — Recorrido didáctico por el Reino Fungi@maximilianlop 14:00 — — Círculo de cantos@mm.ffnn 14:30 — Cultivo y generacion de alimento a bajo costo@sporabuendia — 16:00 — Hongos, salud sistémica y regeneración del planeta@nayaracolibri @fungus.ar @elcantodelmicelio @sporabuendia Fermentos: Un viaje por la labor de la microbiota@tertuliafungi @jimenutribiota @palomapollan 17:00 — El micelio y la astrología del nuevo mundo@inspiritiana @analaurafontan Somática: Aprendizaje de la escucha interior@viajedelmovimiento

Un encuentro sustentable Bioferia





Escenario Frequence

Hora Viernes Sábado Domingo 14:00 Ecstatic Dance@umbralera.ok Ecstatic Training@ceeincola Bio Danza@biodanza.victoria 15:00 Ecstatic Dance@toro.chaman Ecstatic Dance@respiritdance Ecstatic Dance@cyma_music 16:00 Coffee Rave@ericengstfeld Coffee Rave@abes.nes Coffee Rave@clara.diamantina 17:00 Coffee Rave@ivanbelgrano Coffee Rave@sebapeluso Círculo de cierre@el_aura_dasilva





Charlas bajo el Árbol

Hora Viernes Sábado Domingo 12:00 Deporte sin huella@deporte_sustentable El arte de anfitrionar conversaciones@premzalzman Diseño Sustentable: ¿qué decimos cuando elegimos?@disenoteca.clubdediseno @gabyratner @haeder.arg 12:30 La evolución de la moda@agostrovato @getwildar “Futuros en Disputa”: Provocar la imaginación en tiempos de crisis@lianmattei @aguskupsch @panopticocultural Potenciar a los negocios del futuro@ekhosorg @peopleandplanetfirst @jessioyarbide 13:00 Integración socio laboral@gestionessolidarias Proteína vegetal a bajo costo@animalinterseccional / @minutriagus Futuros deseables@jovenesporelclimarg 13:30 Regenerar: Un viaje hacia la consciencia Panel azul@sinazulnohayverde Bosque Urbano Comestible@pibehuertero 14:00 Capacitación sobre consumo responsable@cascosverdes El Gusano: la segunda vida de los objetosArq Carlos Levinton Inclusión financiera en el modelo de negocios@pago24.ok 14:30 Bolsas biodegradables con impacto real@ecofactory_sustentable Herramientas internas para cambiar el mundo@lalocadeltaper @laurapaonessa.colab @laurapaonessa Mapeo Unplastify@unflastify @trasa.ok 15:00 Bonos de plástico y compensación de huella plástica@amiplast_sa @bancodeplasticos @pago24.oficial Profesionalizar el impacto@luzdeesperanza.ong Charlas by Bioferia 15:30 ¿Cómo nace una reserva natural? Reforestación agroalimentariaCharlas by Bioferia Acción Colectiva por los derechos de la Naturaleza@enrique.viale @abogadesambientalistas @indigolab @soyvalus 16:00 Mantener vivo el propósito en tiempos difíciles@aproposito.ok @funyi.ar @grupo_mitre @trasa.ok Charla sorpresa! Patagonia Impact Report@patagonia 16:30 Alimentación y finanzas con propósito@trasa.ok Demolición sostenible@grupomitreok ¿Qué futuro estamos creando?@fundacioninvap 17:00 Empresas B: impacto como ventaja competitiva@sistemabarg Charlas by Bioferia —





Domo Ancestral

Hora Viernes Sábado Domingo 12:00 — Silvana Cavallaro@consultoria.consciente Pahor Lucía@lu.siendo.astros 13:00 — Regi Calcaterra@regina.alchemist María Castaños@somosuno.vinculos 14:00 Juana Guimarey@lajuanitahuertas Adriana Bahniuk@Adriana_Floral Judy Weisz@soseventos247 15:00 Milagros Oromí@Milagrosoromi Clara María Abad@unpocomasclara.tarot Mayra Porfini@ayurvedavida 16:00 Yanina Beler@soy_yaninabeler Victoria Oyhanarte@bellezaindia.arg Belleza India - Victoria Oyhanarte y Fran@bellezaindia.arg 16:30 — Belleza India Patricia Araujo@bellezaindia.arg Belleza India Patricia Araujo@bellezaindia.arg 17:00 Julieta Cal@julicaleta Natalia Zullo@natalia.zullo.yoga Marian Morales@chakraloto





Talleres de Infancias

Hora Viernes Sábado Domingo 13:00 Yoga para infancias@yogaenlaescuela Cantando con SuperRecicladores@superrecicladores Juegá con plastilinas sostenibles@masanakids 14:00 — Armá tu Robotito@botitoecoguardian Pinturas naturales: Tintorea@lucianamarrone.tintorea 15:00 Juegá con plastilinas sostenibles@masanakids Activá tu intuición@elartedevivir.ar Naturaleza que suena@tiferet.medita y @manchulamusiquera 16:00 Infancias Conscientes@quantumbowls @yamukids.yoga Juegá con plastilinas sostenibles@masanakids Yoga para infancias@yoga.arcoiris 17:00 — — Armá tu Robotito@botitoecoguardian





Escenario Jam by Yací

Hora Viernes Sábado Domingo 12:30 Billygüiro@billyguiro Luca loops project@lucasgrecook Sebas Dela@sebas_dela_musica 13:00 Eli Alvarado@eli.alvaradoo Lucas Casado@lucadavid.casado Lola Sanfiz@lolasanfiz 13:30 Jacinta Fischer@jacintafischerman Tonica@soytonica Alex Solio@alexsolio 14:00 Lola Salas@lolasanfiz Ila Kam@soy.ila.kam Guali y Cusi@cusidelrio 14:30 Pilar Gough@pilugough Carlos Braile@carlosbraile Alex Lippi@alex.lippi 15:00 Juanma López Cano@juanmalopezcano Jazmin Lacerra@jazminlacerra Tati Díaz Bonilla@tatidiazbonilla 15:30 Chin Larruy@chinlarruy_ Yoga by Luleå Mindful@alegreselva @luleamindfull Ecstatic Flow by Luleå Mindful@ceeincola @luleamindful 16:00 — — — 16:30 Juan Galvis@juanpablogalvis Ahora, José@ahora.jose Milagros Capdevila YogaRock@yogarock_





Escenario Bienestar

Hora Viernes Sábado Domingo 12:00 — Chi Kung: Equilibrio en Movimiento@noraparoditerapeuta Unificación Infancias: Aprender desde ser@ishajudd 12:30 Descansá mejor con Vastu@vastu_elyogadelascasas Cuando el alma habla a través del cuerpo@fabiana_sacca Automasaje facial descongestivo@tierrapura_biocosmetica 13:00 Vení a recibir masajes!@clinicathai Meditación sensorial guiada@maga.camm Microsesiones de Medicina China@acupuntoresunidos 13:30 Yoga Balance@saucha.arg Vení a recibir masajes!@clinicathai Vení a recibir masajes!@clinicathai 14:00 Ritual Expresivo y de Movimiento@f.e.m.e.a Unification Yoga@ishajudd Mujeres conectando con nuestro pulso vital@somoskali 14:30 Respiración y meditación antiestrés@elartedevivir.ar Sport Move@sportcluboficial Intimacy: Recuperando deseo e intimidad@Lucianaorit 15:00 Unificación y sustentabilidad@ishajudd GPS Bienestar. Autoscan, plantas y adaptógenos@somos.sanho Kundalini Yoga@Moialtunaok 15:30 Reconocimiento de plantas medicinales@pachamamapoderosa Mantras y danza devocional@comunidadbhakti Breathwork y Meditación Activa@bar.weimberg 16:00 Somos mamíferas: Dar a luz vida y proyectos@EquipoFiorire Yoga Dance Tribal@rebalanceatwork Viaje Sonoro Vibracional@sol.wais 16:30 Acroyoga@mariapaulamalfitano Respiración Wim Hof@julirubinstein Práctica de Yoga + Filosofía@yoga.ashvattha 17:00 Viaje Sonoro Zodiacal@sebastiandipardo Chamanismo: Susurros de la Tierra Viva@cocinacorazoncrystal Kirtan Yoga - Mantras en vivo@mahasundari @mahayogesvara





Escenario Turismo

Hora Viernes Sábado Domingo 12:00 — ConversatorioMinisterio de Turismo y Deportes de Salta ConversatorioMinisterio de Turismo y Deportes de Salta 13:00 — — Reserva de Biofera YabotiMinisterio de Turismo de Misiones 13:30 — La salud empieza en la célula: Cómo recuperar tu energía y bienestar desde adentroMinisterio de Turismo de Chubut ConversatorioMinisterio de Turismo y Deportes de Salta 14:00 Carreras de turismo: Por qué deben orientarse a la sostenibilidad?UNDELTA — — 14:30 Sellos Salta CiudadEnte de Turismo Ciudad de Salta Sembrando Turismo Sustentable en la Ciudad de SaltaEnte de Turismo Ciudad de Salta Gastronomía Circular: De Residuo a Recurso.Ente de Turismo Ciudad de Salta 15:00 Fauna silvestre en territorios humanos: El desafío de aprender a convivirSecretaría de Turismo de Puerto Madryn Fauna silvestre en territorios humanos: El desafío de aprender a convivirSecretaría de Turismo de Puerto Madryn Fauna silvestre en territorios humanos: El desafío de aprender a convivirSecretaría de Turismo de Puerto Madryn 15:30 Misiones, Tierra de Aves. Presentación Volar 2026Ente de Turismo Ciudad de Salta La observación de aves como terapia naturalMinisterio de Turismo de Misiones De Caravan Hostel a Casa Caravan: 10 años de evolución en hospitalidad conscienteCasa Caravan 16:00 ¿Cómo ser una agencia de viajes sostenible?Tatajuba El trabajo colectivo para la sostenibilidad del turismo en el Delta del ParanáUNDELTA — 16:30 Presentación Programa Aero SostenibleAero Terapias ComplementariasMujeres Tierra Roja Turismo y Áreas Naturales ProtegidasMinisterio de Turismo de Chubut

Cuándo y dónde es Bioferia 2026