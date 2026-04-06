Bioferia vuelve a Buenos Aires: cuándo y dónde es, cuál es el precio de las entradas y cómo comprarlas con descuento

La séptima edición del encuentro con más de 200 expositores sustentables habrá música en vivo, charlas, gastronomía consciente y experiencias diseñadas para todas las edades
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Bioferia vuelve a Buenos Aires para disfrutar, aprender y ser parte del movimiento sustentable. La séptima edición del festival será el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril en el Hipódromo de Palermo. Habrá música en vivo, charlas, gastronomía consciente y experiencias diseñadas para todas las edades. ¿Cómo es la grilla de actividades? ¿Cuál es el precio de las entradas y cómo comprarlas?
Bioferia, que en su última edición reunió a más de 45.000 personas, contará esta vez con ocho escenarios y doce áreas temáticas, entre ellas alimentación, bienestar, moda, energía, movilidad, diseño o consumo sustentable.
Además, habrá stands con servicios y productos sostenibles, mercado y, durante las tres jornadas, el festival contará con un patio gastronómico.
El festival se pospondrá únicamente en caso de pronóstico de lluvia para los tres días de las fechas originales.
Precios de las entradas
- Entrada General: $20.000. Válida para un único ingreso, para cualquiera de los días del evento.
- Entrada General | Sponsors: $20.000. Exclusiva para canjear cupones de descuento para sponsors; válida para cualquiera de los días del evento.
- Pack Manija 3x2: $40.000. Acceso a los 3 días del evento pagando 2.
- Pack Tribu 4x3: $60.000. Pagando 3, se reciben 4 entradas válidas para cualquiera de los días del evento.
- Early Bird: $10.000. Agotada.
- Preventa: $14.000. Agotada.
- Cargo por servicio: $3000 para compra de 1 entrada general.
Paso a paso para comprar las entradas
- Ingresar a Passline y elegir el evento Bioferia Buenos Aires 2026.
- Elegir el tipo de entrada o pack y seleccionar la cantidad.
- Hacer clic en “Comprar”.
- Completar los datos del comprador: nombre y apellido, email, repetir email, teléfono y DNI o pasaporte.
- Si corresponde, validar un código de descuento del 50% de Club La Nación.
- Seleccionar la forma de pago.
- Revisar el subtotal, el cargo por servicio y el total final.
- Confirmar la compra.
La programación de Bioferia 2026
Escenacio Anfiteatro
|Hora
|Viernes
|Sábado
|Domingo
13:00
Turismo SustentableModera @greenbondi
OSDE RCP@osde
Marlene Suchy@marlenesuchy
13:30
TransiciónModera @greenbondi
TransiciónModera @greenbondi
Maxi Pachecoy@maxipachecoy
14:00
InfluchangeModera @marieclairearg
Travesia MarModera @l_campodonico
InfluchangeModera @greenbondi
14:30
Juan Russo@juanrusso.musica
Ukelele Orchestra@loshermanosukuleleorchestra
Nación Ekeko@nacionekeko
15:00
Santiago Alonso@
santiagoalonso
Nene Con Jota@nenedeboca @jimecon.jota
Big Mama Laboratorio@bigmamalaboratorio
15:30
Zikiel Levinton@zikiel.levinton
Fran Busso@callejongonzalez
Sasha@Sashavuela
16:00
Clara Ballestero Y David Bensimon@clara.ballestero @davidbensimon79
Astroluz@astro.luz
Ainda@a.i.n.d.a
16:30
Rusea@ruseaoficial
Elevé Música@elevemusica
—
17:00
Cyma Dj Set@cyma_music
Zeke Wilki@zeke.wilki
UJI Dj Set@uji_music
Charlas sobre Cáñamo & Fungi – Observatorio de Hongos
|Hora
|Viernes
|Sábado
|Domingo
12:00
Charlas para niños y adolescentes@observatoriodehongos
Exposiciones de hongos y extracciones@lalucitahongos @sebamanok @nayaracolibri
—
13:00
—
—
Recorrido didáctico por el Reino Fungi@maximilianlop
14:00
—
—
Círculo de cantos@mm.ffnn
14:30
—
Cultivo y generacion de alimento a bajo costo@sporabuendia
—
16:00
—
Hongos, salud sistémica y regeneración del planeta@nayaracolibri @fungus.ar @elcantodelmicelio @sporabuendia
Fermentos: Un viaje por la labor de la microbiota@tertuliafungi @jimenutribiota @palomapollan
17:00
—
El micelio y la astrología del nuevo mundo@inspiritiana @analaurafontan
Somática: Aprendizaje de la escucha interior@viajedelmovimiento
Escenario Frequence
|Hora
|Viernes
|Sábado
|Domingo
14:00
Ecstatic Dance@umbralera.ok
Ecstatic Training@ceeincola
Bio Danza@biodanza.victoria
15:00
Ecstatic Dance@toro.chaman
Ecstatic Dance@respiritdance
Ecstatic Dance@cyma_music
16:00
Coffee Rave@ericengstfeld
Coffee Rave@abes.nes
Coffee Rave@clara.diamantina
17:00
Coffee Rave@ivanbelgrano
Coffee Rave@sebapeluso
Círculo de cierre@el_aura_dasilva
Charlas bajo el Árbol
|Hora
|Viernes
|Sábado
|Domingo
12:00
Deporte sin huella@deporte_sustentable
El arte de anfitrionar conversaciones@premzalzman
Diseño Sustentable: ¿qué decimos cuando elegimos?@disenoteca.clubdediseno @gabyratner @haeder.arg
12:30
La evolución de la moda@agostrovato @getwildar
“Futuros en Disputa”: Provocar la imaginación en tiempos de crisis@lianmattei @aguskupsch @panopticocultural
Potenciar a los negocios del futuro@ekhosorg @peopleandplanetfirst @jessioyarbide
13:00
Integración socio laboral@gestionessolidarias
Proteína vegetal a bajo costo@animalinterseccional / @minutriagus
Futuros deseables@jovenesporelclimarg
13:30
Regenerar: Un viaje hacia la consciencia
Panel azul@sinazulnohayverde
Bosque Urbano Comestible@pibehuertero
14:00
Capacitación sobre consumo responsable@cascosverdes
El Gusano: la segunda vida de los objetosArq Carlos Levinton
Inclusión financiera en el modelo de negocios@pago24.ok
14:30
Bolsas biodegradables con impacto real@ecofactory_sustentable
Herramientas internas para cambiar el mundo@lalocadeltaper @laurapaonessa.colab @laurapaonessa
Mapeo Unplastify@unflastify @trasa.ok
15:00
Bonos de plástico y compensación de huella plástica@amiplast_sa @bancodeplasticos @pago24.oficial
Profesionalizar el impacto@luzdeesperanza.ong
Charlas by Bioferia
15:30
¿Cómo nace una reserva natural?
Reforestación agroalimentariaCharlas by Bioferia
Acción Colectiva por los derechos de la Naturaleza@enrique.viale @abogadesambientalistas @indigolab @soyvalus
16:00
Mantener vivo el propósito en tiempos difíciles@aproposito.ok @funyi.ar @grupo_mitre @trasa.ok
Charla sorpresa!
Patagonia Impact Report@patagonia
16:30
Alimentación y finanzas con propósito@trasa.ok
Demolición sostenible@grupomitreok
¿Qué futuro estamos creando?@fundacioninvap
17:00
Empresas B: impacto como ventaja competitiva@sistemabarg
Charlas by Bioferia
—
Domo Ancestral
|Hora
|Viernes
|Sábado
|Domingo
12:00
—
Silvana Cavallaro@consultoria.consciente
Pahor Lucía@lu.siendo.astros
13:00
—
Regi Calcaterra@regina.alchemist
María Castaños@somosuno.vinculos
14:00
Juana Guimarey@lajuanitahuertas
Adriana Bahniuk@Adriana_Floral
Judy Weisz@soseventos247
15:00
Milagros Oromí@Milagrosoromi
Clara María Abad@unpocomasclara.tarot
Mayra Porfini@ayurvedavida
16:00
Yanina Beler@soy_yaninabeler
Victoria Oyhanarte@bellezaindia.arg
Belleza India - Victoria Oyhanarte y Fran@bellezaindia.arg
16:30
—
Belleza India Patricia Araujo@bellezaindia.arg
Belleza India Patricia Araujo@bellezaindia.arg
17:00
Julieta Cal@julicaleta
Natalia Zullo@natalia.zullo.yoga
Marian Morales@chakraloto
Talleres de Infancias
|Hora
|Viernes
|Sábado
|Domingo
13:00
Yoga para infancias@yogaenlaescuela
Cantando con SuperRecicladores@superrecicladores
Juegá con plastilinas sostenibles@masanakids
14:00
—
Armá tu Robotito@botitoecoguardian
Pinturas naturales: Tintorea@lucianamarrone.tintorea
15:00
Juegá con plastilinas sostenibles@masanakids
Activá tu intuición@elartedevivir.ar
Naturaleza que suena@tiferet.medita y @manchulamusiquera
16:00
Infancias Conscientes@quantumbowls @yamukids.yoga
Juegá con plastilinas sostenibles@masanakids
Yoga para infancias@yoga.arcoiris
17:00
—
—
Armá tu Robotito@botitoecoguardian
Escenario Jam by Yací
|Hora
|Viernes
|Sábado
|Domingo
12:30
Billygüiro@billyguiro
Luca loops project@lucasgrecook
Sebas Dela@sebas_dela_musica
13:00
Eli Alvarado@eli.alvaradoo
Lucas Casado@lucadavid.casado
Lola Sanfiz@lolasanfiz
13:30
Jacinta Fischer@jacintafischerman
Tonica@soytonica
Alex Solio@alexsolio
14:00
Lola Salas@lolasanfiz
Ila Kam@soy.ila.kam
Guali y Cusi@cusidelrio
14:30
Pilar Gough@pilugough
Carlos Braile@carlosbraile
Alex Lippi@alex.lippi
15:00
Juanma López Cano@juanmalopezcano
Jazmin Lacerra@jazminlacerra
Tati Díaz Bonilla@tatidiazbonilla
15:30
Chin Larruy@chinlarruy_
Yoga by Luleå Mindful@alegreselva @luleamindfull
Ecstatic Flow by Luleå Mindful@ceeincola @luleamindful
16:00
—
—
—
16:30
Juan Galvis@juanpablogalvis
Ahora, José@ahora.jose
Milagros Capdevila YogaRock@yogarock_
Escenario Bienestar
|Hora
|Viernes
|Sábado
|Domingo
12:00
—
Chi Kung: Equilibrio en Movimiento@noraparoditerapeuta
Unificación Infancias: Aprender desde ser@ishajudd
12:30
Descansá mejor con Vastu@vastu_elyogadelascasas
Cuando el alma habla a través del cuerpo@fabiana_sacca
Automasaje facial descongestivo@tierrapura_biocosmetica
13:00
Vení a recibir masajes!@clinicathai
Meditación sensorial guiada@maga.camm
Microsesiones de Medicina China@acupuntoresunidos
13:30
Yoga Balance@saucha.arg
Vení a recibir masajes!@clinicathai
Vení a recibir masajes!@clinicathai
14:00
Ritual Expresivo y de Movimiento@f.e.m.e.a
Unification Yoga@ishajudd
Mujeres conectando con nuestro pulso vital@somoskali
14:30
Respiración y meditación antiestrés@elartedevivir.ar
Sport Move@sportcluboficial
Intimacy: Recuperando deseo e intimidad@Lucianaorit
15:00
Unificación y sustentabilidad@ishajudd
GPS Bienestar. Autoscan, plantas y adaptógenos@somos.sanho
Kundalini Yoga@Moialtunaok
15:30
Reconocimiento de plantas medicinales@pachamamapoderosa
Mantras y danza devocional@comunidadbhakti
Breathwork y Meditación Activa@bar.weimberg
16:00
Somos mamíferas: Dar a luz vida y proyectos@EquipoFiorire
Yoga Dance Tribal@rebalanceatwork
Viaje Sonoro Vibracional@sol.wais
16:30
Acroyoga@mariapaulamalfitano
Respiración Wim Hof@julirubinstein
Práctica de Yoga + Filosofía@yoga.ashvattha
17:00
Viaje Sonoro Zodiacal@sebastiandipardo
Chamanismo: Susurros de la Tierra Viva@cocinacorazoncrystal
Kirtan Yoga - Mantras en vivo@mahasundari @mahayogesvara
Escenario Turismo
|Hora
|Viernes
|Sábado
|Domingo
12:00
—
ConversatorioMinisterio de Turismo y Deportes de Salta
ConversatorioMinisterio de Turismo y Deportes de Salta
13:00
—
—
Reserva de Biofera YabotiMinisterio de Turismo de Misiones
13:30
—
La salud empieza en la célula: Cómo recuperar tu energía y bienestar desde adentroMinisterio de Turismo de Chubut
ConversatorioMinisterio de Turismo y Deportes de Salta
14:00
Carreras de turismo: Por qué deben orientarse a la sostenibilidad?UNDELTA
—
—
14:30
Sellos Salta CiudadEnte de Turismo Ciudad de Salta
Sembrando Turismo Sustentable en la Ciudad de SaltaEnte de Turismo Ciudad de Salta
Gastronomía Circular: De Residuo a Recurso.Ente de Turismo Ciudad de Salta
15:00
Fauna silvestre en territorios humanos: El desafío de aprender a convivirSecretaría de Turismo de Puerto Madryn
Fauna silvestre en territorios humanos: El desafío de aprender a convivirSecretaría de Turismo de Puerto Madryn
Fauna silvestre en territorios humanos: El desafío de aprender a convivirSecretaría de Turismo de Puerto Madryn
15:30
Misiones, Tierra de Aves. Presentación Volar 2026Ente de Turismo Ciudad de Salta
La observación de aves como terapia naturalMinisterio de Turismo de Misiones
De Caravan Hostel a Casa Caravan: 10 años de evolución en hospitalidad conscienteCasa Caravan
16:00
¿Cómo ser una agencia de viajes sostenible?Tatajuba
El trabajo colectivo para la sostenibilidad del turismo en el Delta del ParanáUNDELTA
—
16:30
Presentación Programa Aero SostenibleAero
Terapias ComplementariasMujeres Tierra Roja
Turismo y Áreas Naturales ProtegidasMinisterio de Turismo de Chubut
Cuándo y dónde es Bioferia 2026
- Cuándo: 10, 11 y 12 de abril. Se pospondrá únicamente en caso de pronóstico de lluvia para los tres días de las fechas originales
- Dónde: Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador 4101, CABA).
- Horarios: de 11 a 18 h.
- Más información: en el sitio oficial de Bioferia y en Instagram @bio.feria.
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