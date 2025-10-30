Con Naty Franz, Zoe Gotusso y Facundo Pereyra: cuándo y dónde es el festival de bienestar más grande

Un fin de semana entero para respirar, moverse y reconectar. El Bienestar Fest, organizado por LA NACION junto a OSDE, se realiza el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo que se convierte en un parque del wellness con clases para moverse y respirar, charlas para mejorar hábitos, música en vivo y zonas de descanso pensadas para bajar un cambio y reconectar.

La propuesta cruza disciplinas y públicos: desde yoga y 5 ritmos hasta cocina saludable y biohacking, con cierres musicales a cargo de Zoe Gotusso (sábado) y Yami Safdie (domingo).

En la previa, la instructora y referente de este movimiento Naty Franz resume el espíritu del encuentro: “Creo profundamente que cada persona es protagonista de su vida, y que todo lo que nos pasa por fuera es un reflejo de lo que ocurre adentro”.

Naty Franz es instructora de yoga, creadora del Método NF y pionera del tapping (Técnica de Liberación Emocional) en la Argentina Gentileza Naty Franz

Al mismo tiempo, el Dr. Conrado Estol subraya el enfoque científico del encuentro: “La longevidad saludable dejó de ser un ideal filosófico para transformarse en un objetivo biológico y, sobre todo, alcanzable. Por todos”. Por su parte, Dafne Schilling sostiene que “cuando las personas se juntan con una intención en particular y se mueven en sincronía, hay grandes beneficios”.

Conrado Estol dará una charla sobre hábitos saludables en el Bienestar Fest Fabián Malavolta

“La alimentación ideal no se mide en calorías, sino en vida microbiana. Es hora de dejar de comer solo para nosotros, y empezar a comer también para ellos”, dice el gastroenterólogo Facundo Pereyra, que ganó un Martín Fierro Digital 2024.

El doctor Facundo Pereyra es médico clínico y gastroenterólogo

La grilla contempla clases, meditaciones, showcookings, charlas y una zona chill para descansar entre actividades. Las puertas abren a las 11.30 y las experiencias duran 30 minutos.

Además, habrá dos islas Megatlon con glute training, e-funcional, cardio hiit, combat, pilates, stretching, taichí y yoga. También habrá un paseo de compras con food trucks y el espacio Ohlalá! Astral con lecturas y una charla de astrología.

Programación y actividades destacadas

Sábado 1/11 — Día 1

Apertura: 11.30.

Escenario Principal Flux

12: Activate. “Salud, el nuevo lujo” — Daniel Tangona con Agustín Carmuega (Animal Flow) y Sofi Lofi (Ecstatic Dance)

13: Yoga Flow by Curflex — Néstor Martínez

14: Stretching by OSDE — Agustina Echegoyen

15: Sesión de biohacking y neurolongevidad — Marcos Apud

16: Sesión de movimiento — El Rufián by Rexona

17: Intención en movimiento — Dafne Schilling

18: Show musical — Zoe Gotusso

Zoe Gotusso cierra el primer día del Bienestar Fest Santiago Filipuzzi - LA NACION

Espacio Inspiración

12.30: Meditación para manejar la ansiedad — Pinky Zuberbühler

13.15: Showcooking — Karina Gao

14: Sesión para atraer abundancia (Terapia Transformacional Rápida) — Paula Echeverría

14.30: Terapia Postural Holística (TPH) — Nacho Monti

15.30: Vivir libres de estrés — Gaby Piccoli

16.30: Tips para dormir bien — Pablo Ferrero (Dr. Sueño)

17.30: Qué cambiar de tu rutina para vivir mejor — Conrado Estol

Zona Chill

12.30: Conectá con la música — DJ Jaroc

13.30–14: Animate a meditar y a conectar con el arte by PAE — Tere Prieto y Romina Battaglini

14.30: Reflexología biodeco — Paula Regazzoni

15.30: Autoestima en familia — Maritchu Seitún y Sofía Chas

16.30: Aprender a desaprender (neurosonido, epigenética y autorregulación) — Laura Muller y Mariano Monzón

17.30: Conectá con la música — DJ Jaroc

Isla Zen

13.30: Taichi — Federico Vila

15.30: Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo — Vicky Salguero

17.30: Pausa consciente y limpieza con sahumos — Pilar Pose y Uriel Santos

Domingo 2/11 — Día 2

Apertura: 11.30.

Escenario Principal Flux

12: Habitar el cuerpo a través del yoga — Micaela Pichniy (Yoguilover)

13: A moverse — Rexona (Maxi Santos y Daniela Nobrego)

14: Stretching by OSDE — Diego Real

15: Yoga Flow by Curflex — Néstor Martínez

16: 5 ritmos — Brenda Cohen

17: Movimientos libres, tapping y ejercicios para elevar la energía — Naty Franz

18: Show musical — Yami Safdie

Espacio Inspiración

12.30: Respiración consciente — Julieta Rubinstein

13.30: Showcooking — Chantal Abad

14.30: Soundhealing — Belén Ortega

15.15: Bienestar laboral — Taller organizado por Movistar

15.30: Cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud — Facundo Pereyra

16.30: Ikigai en acción — Fer Niizawa

17.30: Recetas para vivir mejor y más tiempo — Daniel López Rosetti

Zona Chill

12.30: Conectá con la música — DJ Jaroc

13.30: Cómo ganarle a la resistencia al cambio — María Roca

14.30: Yoga facial — Carolina Winograd

15: Aprendé a meditar — Nico Iglesias

15.30: Respiración inteligente y gestión emocional — Daniel Fersztand

16.30: Animal Flow — Agustín Carmuega

17.30: Conectá con la música — DJ Jaroc

Isla Zen

13.30: Chi Kung — Luciano Casalla

15.30: Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo — María Victoria Salguero

16.30: Entrenamiento ancestral (DeRose Method) — Daniel Fersztand

17.30: Pausa consciente y limpieza con sahumos — Pilar Pose y Uriel Santos

Cuándo y dónde es Bienestar Fest

Fechas: 01/11/2025 y 02/11/2025

01/11/2025 y 02/11/2025 Horarios: apertura a las 11.30; actividades hasta aproximadamente 18.30

apertura a las 11.30; actividades hasta aproximadamente 18.30 Sede: Hipódromo de Palermo, Av. Dorrego 80 (esquina Av. del Libertador), Palermo

Hipódromo de Palermo, Av. Dorrego 80 (esquina Av. del Libertador), Palermo Acceso: no se permite el ingreso con mascotas; se sugiere llevar botella reutilizable, mat/lona y protección solar; en caso de lluvia torrencial, se reprograma para el 28 y 29 de noviembre

no se permite el ingreso con mascotas; se sugiere llevar botella reutilizable, mat/lona y protección solar; en caso de lluvia torrencial, se reprograma para el 28 y 29 de noviembre Estacionamiento: disponible en el predio (arancelado)

Precios de las entradas y promociones

Entrada general: $20.000 (online con 15% de cargo de servicio; en boleterías sin cargo). Beneficios: 2x1 para socios Club LA NACION y MÁS OSDE, con cupos limitados y vigencia hasta la fecha informada por la organización (primeras 300 por día o hasta el 31/10). Venta sujeta a capacidad del predio.

