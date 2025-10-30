Con Naty Franz, Zoe Gotusso y Facundo Pereyra: cuándo y dónde es el festival de bienestar más grande

Bienestar Fest llega al Hipódromo de Palermo con más de 50 experiencias de movimiento, inspiración, nutrición y descanso; cómo es la agenda por día y qué llevar; entradas 2x1 para socios Club LA NACION y MÁS OSDE
Un fin de semana entero para respirar, moverse y reconectar. El Bienestar Fest, organizado por LA NACION junto a OSDE, se realiza el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo que se convierte en un parque del wellness con clases para moverse y respirar, charlas para mejorar hábitos, música en vivo y zonas de descanso pensadas para bajar un cambio y reconectar.
La propuesta cruza disciplinas y públicos: desde yoga y 5 ritmos hasta cocina saludable y biohacking, con cierres musicales a cargo de Zoe Gotusso (sábado) y Yami Safdie (domingo).
En la previa, la instructora y referente de este movimiento Naty Franz resume el espíritu del encuentro: “Creo profundamente que cada persona es protagonista de su vida, y que todo lo que nos pasa por fuera es un reflejo de lo que ocurre adentro”.
Al mismo tiempo, el Dr. Conrado Estol subraya el enfoque científico del encuentro: “La longevidad saludable dejó de ser un ideal filosófico para transformarse en un objetivo biológico y, sobre todo, alcanzable. Por todos”. Por su parte, Dafne Schilling sostiene que “cuando las personas se juntan con una intención en particular y se mueven en sincronía, hay grandes beneficios”.
“La alimentación ideal no se mide en calorías, sino en vida microbiana. Es hora de dejar de comer solo para nosotros, y empezar a comer también para ellos”, dice el gastroenterólogo Facundo Pereyra, que ganó un Martín Fierro Digital 2024.
La grilla contempla clases, meditaciones, showcookings, charlas y una zona chill para descansar entre actividades. Las puertas abren a las 11.30 y las experiencias duran 30 minutos.
Además, habrá dos islas Megatlon con glute training, e-funcional, cardio hiit, combat, pilates, stretching, taichí y yoga. También habrá un paseo de compras con food trucks y el espacio Ohlalá! Astral con lecturas y una charla de astrología.
Programación y actividades destacadas
Sábado 1/11 — Día 1
Apertura: 11.30.
Escenario Principal Flux
- 12: Activate. “Salud, el nuevo lujo” — Daniel Tangona con Agustín Carmuega (Animal Flow) y Sofi Lofi (Ecstatic Dance)
- 13: Yoga Flow by Curflex — Néstor Martínez
- 14: Stretching by OSDE — Agustina Echegoyen
- 15: Sesión de biohacking y neurolongevidad — Marcos Apud
- 16: Sesión de movimiento — El Rufián by Rexona
- 17: Intención en movimiento — Dafne Schilling
- 18: Show musical — Zoe Gotusso
Espacio Inspiración
- 12.30: Meditación para manejar la ansiedad — Pinky Zuberbühler
- 13.15: Showcooking — Karina Gao
- 14: Sesión para atraer abundancia (Terapia Transformacional Rápida) — Paula Echeverría
- 14.30: Terapia Postural Holística (TPH) — Nacho Monti
- 15.30: Vivir libres de estrés — Gaby Piccoli
- 16.30: Tips para dormir bien — Pablo Ferrero (Dr. Sueño)
- 17.30: Qué cambiar de tu rutina para vivir mejor — Conrado Estol
Zona Chill
- 12.30: Conectá con la música — DJ Jaroc
- 13.30–14: Animate a meditar y a conectar con el arte by PAE — Tere Prieto y Romina Battaglini
- 14.30: Reflexología biodeco — Paula Regazzoni
- 15.30: Autoestima en familia — Maritchu Seitún y Sofía Chas
- 16.30: Aprender a desaprender (neurosonido, epigenética y autorregulación) — Laura Muller y Mariano Monzón
- 17.30: Conectá con la música — DJ Jaroc
Isla Zen
- 13.30: Taichi — Federico Vila
- 15.30: Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo — Vicky Salguero
- 17.30: Pausa consciente y limpieza con sahumos — Pilar Pose y Uriel Santos
Domingo 2/11 — Día 2
Apertura: 11.30.
Escenario Principal Flux
- 12: Habitar el cuerpo a través del yoga — Micaela Pichniy (Yoguilover)
- 13: A moverse — Rexona (Maxi Santos y Daniela Nobrego)
- 14: Stretching by OSDE — Diego Real
- 15: Yoga Flow by Curflex — Néstor Martínez
- 16: 5 ritmos — Brenda Cohen
- 17: Movimientos libres, tapping y ejercicios para elevar la energía — Naty Franz
- 18: Show musical — Yami Safdie
Espacio Inspiración
- 12.30: Respiración consciente — Julieta Rubinstein
- 13.30: Showcooking — Chantal Abad
- 14.30: Soundhealing — Belén Ortega
- 15.15: Bienestar laboral — Taller organizado por Movistar
- 15.30: Cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud — Facundo Pereyra
- 16.30: Ikigai en acción — Fer Niizawa
- 17.30: Recetas para vivir mejor y más tiempo — Daniel López Rosetti
Zona Chill
- 12.30: Conectá con la música — DJ Jaroc
- 13.30: Cómo ganarle a la resistencia al cambio — María Roca
- 14.30: Yoga facial — Carolina Winograd
- 15: Aprendé a meditar — Nico Iglesias
- 15.30: Respiración inteligente y gestión emocional — Daniel Fersztand
- 16.30: Animal Flow — Agustín Carmuega
- 17.30: Conectá con la música — DJ Jaroc
Isla Zen
- 13.30: Chi Kung — Luciano Casalla
- 15.30: Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo — María Victoria Salguero
- 16.30: Entrenamiento ancestral (DeRose Method) — Daniel Fersztand
- 17.30: Pausa consciente y limpieza con sahumos — Pilar Pose y Uriel Santos
Cuándo y dónde es Bienestar Fest
- Fechas: 01/11/2025 y 02/11/2025
- Horarios: apertura a las 11.30; actividades hasta aproximadamente 18.30
- Sede: Hipódromo de Palermo, Av. Dorrego 80 (esquina Av. del Libertador), Palermo
- Acceso: no se permite el ingreso con mascotas; se sugiere llevar botella reutilizable, mat/lona y protección solar; en caso de lluvia torrencial, se reprograma para el 28 y 29 de noviembre
- Estacionamiento: disponible en el predio (arancelado)
Precios de las entradas y promociones
Entrada general: $20.000 (online con 15% de cargo de servicio; en boleterías sin cargo). Beneficios: 2x1 para socios Club LA NACION y MÁS OSDE, con cupos limitados y vigencia hasta la fecha informada por la organización (primeras 300 por día o hasta el 31/10). Venta sujeta a capacidad del predio.
Cómo comprar y métodos de pago
- Ingresar a Entrada Uno y elegir día (sábado o domingo)
- Seleccionar cantidad de tickets y avanzar a la compra
- Completar los datos, efectuar el pago online y descargar el código de acceso
- Alternativa presencial: boleterías del Hipódromo el mismo día, de 11 a 18 (sujeto a disponibilidad)
