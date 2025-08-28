Cosquín Rock Brasil: cuándo salen a la venta las entradas para el festival que llega a Florianópolis

Cosquín Rock Brasil será la primera edición internacional del festival que nació hace 26 años en las sierras de Córdoba. La fecha elegida es el 13 de enero de 2026 y el escenario elegido es el Stage Music Park, de Jurerê Internacional, Florianópolis. La venta oficial comenzará el lunes 1 de septiembre.

El predio elegido es un “epicentro de conciertos y festivales” en el sur de Brasil, con capacidad para 13.000 personas. Por su escenario pasaron Amy Winehouse, Guns N’ Roses, Creamfields, Ivete Sangalo, Tiësto y David Guetta. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 1 de septiembre por la ticketera oficial ingresse.com.

Más de dos décadas de festival

Cosquín Rock nació en 2001 y se consolidó como un pilar fundamental para la industria musical, plataforma para bandas emergentes y establecidas, y un motor del desarrollo cultural.

A lo largo de más de dos décadas, reunió a cientos de miles de personas y, en la edición por los 25 años en la Argentina, se registraron más de 110.000 asistentes en dos días agotados, con espectáculos en seis escenarios.

El festival tiene 25 ediciones consecutivas y es uno de los eventos más convocantes de la región. Sus primeras entregas se realizaron en la Plaza Próspero Molina (Cosquín) y, por crecimiento de convocatoria y actividades, se trasladó primero a la Comuna de San Roque y luego al Aeródromo de Santa María de Punilla, sede actual.

La internacionalización sumó capítulos en Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España, entre otros países, como un cruce cultural que potencia la identidad del festival.

El Stage Music Park de Jurerê Internacional concentra grandes espectáculos y festivales y abre “un nuevo capítulo” para la marca Cosquín con su edición en Brasil. El tono de anuncio apunta a encender el verano “con la fuerza del rock latinoamericano”.

