LA NACION

Cosquín Rock Brasil: cuándo salen a la venta las entradas para el festival que llega a Florianópolis

El evento tendrá su primera edición en Brasil el 13 de enero de 2026 en el Stage Music Park de Jurerê Internacional; venta por ingresse.com desde el 1 de septiembre

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
En la edición por los 25 años en la Argentina se registraron “más de 110.000 asistentes” en dos días agotados y seis escenarios
En la edición por los 25 años en la Argentina se registraron “más de 110.000 asistentes” en dos días agotados y seis escenariosCosquín Rock

Cosquín Rock Brasil será la primera edición internacional del festival que nació hace 26 años en las sierras de Córdoba. La fecha elegida es el 13 de enero de 2026 y el escenario elegido es el Stage Music Park, de Jurerê Internacional, Florianópolis. La venta oficial comenzará el lunes 1 de septiembre.

El predio elegido es un “epicentro de conciertos y festivales” en el sur de Brasil, con capacidad para 13.000 personas. Por su escenario pasaron Amy Winehouse, Guns N’ Roses, Creamfields, Ivete Sangalo, Tiësto y David Guetta. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 1 de septiembre por la ticketera oficial ingresse.com.

Las entradas para el Cosquín Rock Brasil estarán disponibles desde el lunes 1 de septiembre por la ticketera oficial
Las entradas para el Cosquín Rock Brasil estarán disponibles desde el lunes 1 de septiembre por la ticketera oficialCosquín Rock

Más de dos décadas de festival

Cosquín Rock nació en 2001 y se consolidó como un pilar fundamental para la industria musical, plataforma para bandas emergentes y establecidas, y un motor del desarrollo cultural.

A lo largo de más de dos décadas, reunió a cientos de miles de personas y, en la edición por los 25 años en la Argentina, se registraron más de 110.000 asistentes en dos días agotados, con espectáculos en seis escenarios.

El festival tiene 25 ediciones consecutivas y es uno de los eventos más convocantes de la región. Sus primeras entregas se realizaron en la Plaza Próspero Molina (Cosquín) y, por crecimiento de convocatoria y actividades, se trasladó primero a la Comuna de San Roque y luego al Aeródromo de Santa María de Punilla, sede actual.

El festival tiene 25 ediciones consecutivas y es uno de los eventos más convocantes de la región
El festival tiene 25 ediciones consecutivas y es uno de los eventos más convocantes de la regiónCosquín Rock

La internacionalización sumó capítulos en Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España, entre otros países, como un cruce cultural que potencia la identidad del festival.

El Stage Music Park de Jurerê Internacional concentra grandes espectáculos y festivales y abre “un nuevo capítulo” para la marca Cosquín con su edición en Brasil. El tono de anuncio apunta a encender el verano “con la fuerza del rock latinoamericano”.

Datos clave Cosquín Rock Brasil

  • Fecha: 13 de enero de 2026
  • Lugar: Stage Music Park, Jurerê Internacional (Florianópolis)
  • Horarios: a confirmar
  • Entradas: a confirmar
  • Cómo comprar: venta oficial únicamente por ingresse.com desde el lunes 1 de septiembre

LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Lilia Lemoine apuntó contra Jorge Rial por la difusión de un chat suyo con Martín Menem y dio explicaciones
    1

    Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley

  2. Jorge Martínez: su recuperación, la relación que se terminó en México y su regreso a la Casa del Teatro
    2

    Jorge Martínez: su recuperación, la relación que se terminó en México y su regreso a Buenos Aires

  3. La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou
    3

    La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou

  4. Colapinto inicia un período crucial en Zandvoort: 10 carreras para recuperar el valor en el mercado
    4

    Colapinto inicia en los Países Bajos la segunda parte del campeonato de F1: cómo piensa salvar su lugar para 2026

Cargando banners ...