Un Día Maradoniano por Flow: cómo ver en vivo el especial por el cumpleaños de Diego Maradona

Olga activa Un Día Maradoniano, un especial en vivo para celebrar el cumpleaños de Diego Maradona —que murió en noviembre de 2020— con música, historias y un fuerte componente solidario. La transmisión del show se podrá ver desde las 18.00 por Flow, en el canal 605.

La conducción estará a cargo de Dalma Maradona, Migue Granados y Lucas Fridman, con participación de conductores del canal de Streaming. Será un encuentro masivo para cantar, recordar y ayudar, con canje de entradas por donaciones específicas que luego se destinanrán a Argentinos Juniors y su fundación social.

El escenario elegido reconoce la historia maratoniana: el Microestadio Malvinas Argentinas (Gutenberg 350, La Paternal), dentro del complejo de Argentinos Juniors, club donde “el 10” debutó en Primera.

Cumple Diego Maradona: cómo ver Un Día Maradoniano, el especial de Olga por Flow Flow

Las entradas no se compraron, se canjearon

El lunes 27 de octubre a las 10.00, en la sede Olga, Humboldt y Cabrera, se realizó el canje presencial de entradas para Un día maradoniano. Se aceptaron dos opciones de kit: el 1 incluía 1 par de medias de fútbol nuevas, 1 caja de lápices nueva, 1 paquete de yerba y 1 paquete de harina; el 2, 1 repelente corporal, 1 par de canilleras nuevas, 1 paquete de fideos y 1 puré de tomate. De manera opcional, se recibieron botines usados en buen estado.

Programación y actividades destacadas

Música en vivo: Ratones Paranoicos; Las Pastillas del Abuelo; Soledad; No Te Va Gustar; La Bersuit; Los Auténticos Decadentes; Dante Spinetta; Attaque 77 y más.

Conducción y participaciones: Dalma Maradona; Migue Granados; Lucas Fridman; conductores de Olga.

Invitados especiales (deportistas y personalidades): Claudia Villafañe; Guillermo Coppola; Carlos Tévez; Daniel Arcucci; Sergio Goycochea; Maxi Rodríguez; Pedro Troglio; Luis Islas; Claudio Caniggia, entre otros.

Cómo ver Un Día Maradoniano