Un Día Maradoniano por Flow: cómo ver en vivo el especial por el cumpleaños de Diego Maradona

El homenaje al eterno Diez será un show en el Microestadio Malvinas Argentinas con invitados y un gesto solidario
- 2 minutos de lectura'
Olga activa Un Día Maradoniano, un especial en vivo para celebrar el cumpleaños de Diego Maradona —que murió en noviembre de 2020— con música, historias y un fuerte componente solidario. La transmisión del show se podrá ver desde las 18.00 por Flow, en el canal 605.
La conducción estará a cargo de Dalma Maradona, Migue Granados y Lucas Fridman, con participación de conductores del canal de Streaming. Será un encuentro masivo para cantar, recordar y ayudar, con canje de entradas por donaciones específicas que luego se destinanrán a Argentinos Juniors y su fundación social.
El escenario elegido reconoce la historia maratoniana: el Microestadio Malvinas Argentinas (Gutenberg 350, La Paternal), dentro del complejo de Argentinos Juniors, club donde “el 10” debutó en Primera.
Las entradas no se compraron, se canjearon
El lunes 27 de octubre a las 10.00, en la sede Olga, Humboldt y Cabrera, se realizó el canje presencial de entradas para Un día maradoniano. Se aceptaron dos opciones de kit: el 1 incluía 1 par de medias de fútbol nuevas, 1 caja de lápices nueva, 1 paquete de yerba y 1 paquete de harina; el 2, 1 repelente corporal, 1 par de canilleras nuevas, 1 paquete de fideos y 1 puré de tomate. De manera opcional, se recibieron botines usados en buen estado.
Programación y actividades destacadas
- Música en vivo: Ratones Paranoicos; Las Pastillas del Abuelo; Soledad; No Te Va Gustar; La Bersuit; Los Auténticos Decadentes; Dante Spinetta; Attaque 77 y más.
- Conducción y participaciones: Dalma Maradona; Migue Granados; Lucas Fridman; conductores de Olga.
- Invitados especiales (deportistas y personalidades): Claudia Villafañe; Guillermo Coppola; Carlos Tévez; Daniel Arcucci; Sergio Goycochea; Maxi Rodríguez; Pedro Troglio; Luis Islas; Claudio Caniggia, entre otros.
Cómo ver Un Día Maradoniano
- Fechas: jueves 30 de octubre de 2025.
- Horarios: streaming desde 18.00 por Flow (canal 605); show en el microestadio desde 19.00.
- Sede: Microestadio Malvinas Argentinas (Gutenberg 350, La Paternal).
Otras noticias de Qué sale
Para aprovechar. Vuelve la Noche de las Heladerías: qué día es y a qué hora empieza
La Noche de las Heladerías. Cuándo se puede comprar helado 2x1 en más de 500 locales de todo el país
En Colegiales. Barrios a la Carta: cuándo es el festival con promociones de más de 20 restaurantes, cafés y heladerías
- 1
La Argentina aceptó a cooperar para que funcionarios y exfuncionarios entreguen chats por el caso YPF
- 2
La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió
- 3
Los cerebros detrás de la reforma laboral que imagina Milei
- 4
Vialidad: la Justicia confirmó el procesamiento de 14 funcionarios santacruceños y les embargó bienes por $8000 millones