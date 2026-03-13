Cumpleaños infantiles en marzo: cuánto cuestan las animaciones y cómo festejar en plazas públicas o departamentos chicos

Con el comienzo de clases y el reencuentro entre compañeros, empiezan también los festejos de cumpleaños. Muchos de los niños nacidos en enero y febrero suelen pasar su día rodeados de familiares, algún vecino o amigos de los hermanos; todos son bienvenidos para sumar más gente a ese día. Por eso es que muchos padres empiezan a pensar en festejar el cumpleaños de su hijo en el mes de marzo.

La oferta es amplia; no es necesario entrar en gastos grandes contratando un gran salón y se puede resolver el festejo con una animación donde las propuestas varían y festejar el cumpleaños dentro de un departamento o en la plaza pública cercana; solo hay que tener en cuenta algunos detalles. A su vez, muchos padres se organizan con otros para realizar un festejo en conjunto y así ahorrar costos. Pero, ¿qué opinan los animadores de estas ideas?

Cada vez más familias deciden compartir los gastos y optan por espacios públicos en lugar de salones

“Cuando llegó el momento más esperado, la plaza no tenía enchufes”

Johanna Domine está en el rubro hace 10 años; se dedica, junto a un equipo de animadores, a hacer juegos tradicionales, festejos de kermés y talleres temáticos que se pueden hacer en cualquier hogar, sin importar el tamaño, porque ellas se ocupan de llevar todos los materiales (incluso una mesa plegable de ser necesario) y se ocupan de que nada quede sucio. Los talleres pueden ser de cocina, en los que los chicos juegan a ser minichefs; de manualidades para pintar gorras; o de cuadernos, entre otras opciones.

“Nuestro objetivo es que los niños se diviertan, jueguen y aprendan en un entorno seguro y amigable”, asegura Domine de Rodando Ando, el nombre que le dio a su empresa de animación. Ella asegura que el lugar no es un impedimento para un festejo; animan fiestas en casas grandes y departamentos chicos, clubes y plazas públicas. También recuerda un cumpleaños de temática de fútbol que era en una plaza con canchita; entonces armaron un torneo mixto de 25 niños.

Animación de Rodando Ando

“Llevamos música, medallas y hasta un taller de artesanías para aquellos niños que no quisieran participar del fútbol. La mamá había contratado nuestro stand de algodón de azúcar y pochoclos; cuando llegó el momento del stand, que era el más esperado por los niños, la plaza no tenía enchufe para que las máquinas funcionaran. En un primer momento entré en pánico, hasta que tomé valor y golpeé las manos de una casa para pedir un enchufe y, mediante alargues que solemos llevar, tener luz en la plaza. Por suerte, una familia muy amorosa nos prestó luz y todo salió perfecto”, recuerda Johanna.

Dice que el cumpleaños resultó perfecto, pero lo negativo que le encuentra a las fiestas en las plazas es que cada vez que un niño quería ir al baño, los padres lo tenían que subir al auto y llevarlo hasta su casa, que si bien quedaba cerca, no dejaba de perderse parte del festejo.

Ella no trabaja con un mínimo o máximo de cumpleañeros; en su experiencia, los chicos la pasan igual de bien si festejan solos que si festejan con otros cumpleañeros, pero reconoce que cada vez son más los festejos con varios cumpleañeros para compartir los gastos de comida y animación.

Los costos de las animaciones de ese estilo (juegos tradicionales, kermesse, fútbol, talleres) varían según la temática, la cantidad de niños, los materiales a usar y la cantidad de profesores que se necesitan, además de que se pueden adicionar maquillaje artístico, la visita de algún personaje de fantasía y los viáticos. Pero teniendo en cuenta todo aquello, Johanna cuenta que “una animación tradicional para 25 niños aproximadamente cuesta entre $250.000 y $350.000″.

“Hemos hecho un festejo para dos nenes”

El Mago Baltazar es del grupo Baltazar Animaciones. Es cordobés y comenzó a trabajar en su adolescencia en un parque de diversiones que se llamaba Mundo Fantástico, que estaba al lado del reconocido Pekos. “Estábamos en el castillo medieval, hacíamos una sátira de la época medieval muy divertida, muchas risas, y ahí comenzó el gustito por la magia”, recuerda Baltazar, que en paralelo iba al colegio secundario.

Ingresó a la Facultad de Artes en Córdoba hasta que conoció Buenos Aires y le encantó la movida artística de la ciudad; se encontró con que los eventos y cumpleaños eran de lunes a lunes y no solo los fines de semana como en su provincia; eso le abría un abanico de propuestas laborales.

El mago Baltazar en pleno show de magia

“Comienzo con la magia gracias a un amigo, el Mágico Ema. Nos cruzamos en un cumpleaños; yo hacía animación, él hacía el show a mitad del evento; le gustó lo que yo hacía. Me acerqué y enseguida hubo química mágica. Él pasó a otro plano en la pandemia, pero siempre recurro a él desde el alma; en cualquier aspecto nuevo a ensayar, siempre digo: “¿Cómo lo haría el mágico Ema? Y me da una mano desde arriba”, admite Baltazar emocionado.

“Nos adaptamos a todos los espacios que pueda haber en un cumpleaños”, afirma Baltazar. Ha hecho su show, que si se quiere incluye juegos con un equipo de animadores, tanto en departamentos con espacios reducidos como en grandes espacios como plazas.

“Hay que tener los distintos recaudos. En un departamento achicamos todo el material; tenemos los cuidados suficientes porque sabemos que los chicos están cerca, no por la magia en sí, sino por algunos detalles que utilizamos en el show. En cuanto a una plaza, debemos tener el cuidado del viento, que el piso es irregular y todo eso lo tenemos en cuenta antes de salir. Vamos preparados con estacas, sogas para atar el telón”, explica Baltazar, que asegura que nada está librado al azar.

En el caso de los juegos que son lindos y coloridos, busca armarlos delimitando el sector de la plaza que la familia eligió, aunque aclara que los padres deben tener en cuenta que siempre habrá visitas de algún perro u otros niños que se acercan y será decisión de los adultos dejar que participen o tomar los recaudos para que no interrumpan el juego.

No importa si el espacio es reducido, el festejo se puede realizar igual

En cuanto al sonido en ambientes cerrados y chicos, los volúmenes están regulados; para un parque se llevan las baterías cargadas con otras de repuesto. Para elegir una plaza, Baltazar dice que hay que tener en cuenta el traslado que implica para las familias la torta, comida, piñata; la incertidumbre de si lloverá o no y lo que eso conlleva.

Para quienes comparten cumpleaños no cobra ningún extra; en su experiencia, en el 80% de los casos son dos cumpleañeros por festejo, pero le han tocado de a cinco. “No tenemos problema con que sean más, nos acomodamos y adaptamos, pero lo ideal es que sean dos. Y no tenemos máximo de asistentes de cumpleaños; hemos hecho para dos nenes: el cumpleañero y el hermano. Iba a ser en una plaza, se anunciaba lluvia, lo pasaron al departamento que era chico, pero la información se diluyó y para el show eran ellos dos”, recuerda Baltazar que fue un festejo muy lindo, pero admite que siempre es bueno que haya mucho público, sin importar la edad, porque la risa se contagia.

“Hay mucha variedad de precio con respecto a los magos, no hay nada establecido. Hay muchos motivos para cobrar más o menos. Los magos que trabajan en salones se regulan con el salón; muchos lo hacen como un adicional a su trabajo fijo y costará alrededor de $100.000. Después hay shows más profesionales con telón, sonido, vestuario que pueden estar alrededor de $200.000″, dice Baltazar.

“Nosotros trabajamos de esto, tenemos cumples todos los días, tenemos que tener la frescura de esos nenes que esperan durante todo el año ese día, tenemos que ir con ese entusiasmo, con esas ganas, que vea que le pusimos todo el cariño y amor para que salga único”, asegura Baltazar de su vocación de mago que ama.

“Cuando son más pierden el protagonismo”

Laura Guerra está en el rubro hace 36 años de la animación infantul. “Me dedico a esto con mucho amor”, asegura. Su empresa, Laura Producciones, hace animaciones acordes a la edad con actividades variadas y dinámicas, títeres, juegos de competencias, plaza de juegos, baile, juegos musicales y show de magia.

Ella se encarga de llevar todos los materiales y adapta su animación al lugar al que se la invite para asegurar que los chicos tendrán un cumpleaños inolvidable, sin importar si el espacio es reducido o el más grande.

Laura Guerra de Laura Animaciones, festejando un cumpleaños

“Tenemos mucha fiesta en plaza, quedaron después de la pandemia como costumbre, es una buena opción. Tiene la desventaja de que no tiene baño y que tiene que ser una fiesta corta. Además, los padres suelen quedarse porque no deja de ser un lugar público”, explica Laura. “Como padre no te quedás tranquilo dejándolo solo y sin mirar si se aleja o no del grupo. Para gente que vive en departamento es una rebuena opción con lo caro que están los salones”, asegura Laura.

Cuenta que casi siempre los cumples se comparten porque las familias quieren dividir los gastos; le parece una excelente opción, pero recomienda un máximo de dos cumpleañeros. “Cuando son más pierden el protagonismo; he tenido de siete u ocho cumpleañeros y es un montón”, se sincera.

La animación de hasta 30 chicos la realiza con dos animadores; a mayor cantidad de niños, más animadores y el precio varía. En su caso cobra por hora, teniendo un mínimo de dos horas y, adicionalmente, los viáticos. “Nosotros estamos cobrando $70.000 la hora. Hay animaciones muy caras, extremadamente caras; nosotros tenemos precio accesible para poder trabajar todos los días y para que la gente pueda hacerle el cumple a su hijo”, dice.

En enero y febrero casi no trabajan y destaca que la temporada alta llega luego de las vacaciones de invierno, pero su precio no varía según temporada alta o baja. “Muchos que cumplen en vacaciones lo festejan ahora porque es difícil juntar a todo el grado; con el esfuerzo y lo caro que es, no querés que falte nadie al cumple”, concluye Laura.