Lollapalooza Argentina 2026 suma a Ruel y Blood Orange: qué día tocan y cómo queda el line up

Uno de los festivales de música más importantes del mundo, el Lollapalooza Argentina celebrará su undécima edición los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro. Con la grilla distribuida por jornadas, la organización terminó de ordenar el mapa de shows que dominará ese fin de semana en Buenos Aires y sumó dos nombres: ¿qué día tocan y cómo queda el line up?.

La propuesta, como cada año, combina música con espacios de entretenimiento, opciones gastronómicas y un eje de conciencia ambiental.

¿Quiénes tocan el domingo 15 de marzo?

Para el día 3, además de la presencia de Sabrina Carpenter, la organización confirmó la incorporación de dos artistas al cierre del festival: Ruel y Blood Orange, ambos programados para el domingo 15 de marzo. La novedad fue comunicada en las cuentas oficiales del festival y del propio artista.

Listado completo (orden alfabético):

143Leti

Ben Böhmer

Blood Orange

BUNT.

Cerounno

Deftones

Doechii

Ezequiel Arias

Félix Vestre

HorsegiirL

Interpol

Kygo

Ludmila di Pasquale

Massacre

Men I Trust

Ratones Paranoicos

Reybruja

Ruel

RYAN

Sabrina Carpenter

Saramalacara

The Warning

Viagra Boys

Yami Safdie

¿Quiénes tocan el sábado 14 de marzo?

Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Marttein, Joaquina, Amigo de Artistas, Tobika, Imbermind, Terra y Paula Os.

¿Quiénes tocan el viernes 13 de marzo?

Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Little Boogie, Easykid, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

Cómo comprar entradas para el Lollapalloza 2025 en Argentina

La venta de entradas para Lollapalooza Argentina 2026 ya está disponible en AllAccess. Para completar la compra, se debe realizar una verificación obligatoria que valida la identidad del titular de la tarjeta.

El paso a paso:

Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña

Buscar el evento “Lollapalooza Argentina 2026”

Seleccionar tipo y cantidad de tickets

Elegir método de pago y completar los datos

Confirmar y revisar el correo de confirmación de la compra

Importante sobre la verificación

Después de la compra, hay un plazo de hasta diez días para ingresar el código de seis dígitos que figura en el resumen de la tarjeta o en el home banking; ese código puede demorar hasta 72 horas hábiles en verse reflejado. Si no se completa la verificación en el plazo indicado, la compra es dada de baja (cancelada).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.