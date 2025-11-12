Feria Italiana 2025 en la Usina del Arte: día, horario y los mejores platos

La cultura y gastronomía itálica tendrán una particular celebración este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. La Feria Italiana 2025 se desarrollará el próximo sábado en el barrio de La Boca como parte de la décima Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. El evento, organizado por la Embajada de Italia con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, propondrá un recorrido por los sabores tradicionales de ese país con puestos de comida, clases y espectáculos.

Feria en la Usina del Arte: agenda, horarios y propuestas culinarias

La tercera edición de la Feria Gastronómica Italiana tendrá lugar en la Usina del Arte, ubicada en Agustín R. Caffarena 1, en el barrio de La Boca. El encuentro se realizará este sábado 15 de noviembre, desde las 12 hasta las 18, con entrada libre y gratuita. Los asistentes podrán degustar una gran variedad de preparaciones típicas en numerosos puestos de venta.

La oferta culinaria incluirá pastas artesanales, pizzas, focaccia y piadinas. Para los postres, habrá opciones como cannoli, sfogliatelle y helados artesanales. Además de los platos listos para consumir, funcionará un mercado de productos típicos regionales. Allí se podrán adquirir quesos, vinos, aceites de oliva y café para llevar.

Qué actividades y espectáculos habrá en la feria

El evento familiar contará con múltiples actividades a lo largo de la jornada. La Scuola Pizzaioli ofrecerá masterclasses de pizza en distintos momentos del día para los aficionados que deseen aprender los secretos de esta preparación. El reconocido chef Donato De Santis, integrante del grupo Buenos Aires Chef Italiani (BACI), realizará un show de cocina en vivo.

Todas las actividades son gratuitas y el acceso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de cada sala. Para los más chicos, estará disponible el espacio lúdico “iUpiiiii” de la Usina del Arte, especialmente ambientado para la ocasión. La música acompañará la jornada con un DJ de Metro Power Hits que musicalizará el ambiente en vivo.

Cuáles serán los sorteos y premios para los asistentes

Cada persona que ingrese al predio recibirá un ticket para participar en la Urna de Regalos por una gran cantidad de premios. Se sortearán estadías en distintos puntos del país, noches en hoteles de Buenos Aires y funciones en el Teatro Coliseo. También se entregarán becas para cursos de italiano en el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires.

Otros de los premios incluyen almuerzos y cenas en destacados restaurantes italianos de la ciudad, workshops de pizza napolitana y canastas con productos regionales como quesos, aceite de oliva, café y pasta. Los asistentes también podrán ganar picadas, una exclusiva máquina de café italiana y miles de vales con consumiciones para canjear en los puestos participantes.

Agenda de la Semana de la Cocina Italiana

La feria es el evento central de un programa de actividades que se extiende por más de diez días. La agenda incluye conferencias, clases magistrales y cenas temáticas.

Jueves 13/11: Conferencia “L’intelligenza artificiale entra in cucina” en la Università di Bologna, sede Buenos Aires.

Conferencia “L’intelligenza artificiale entra in cucina” en la Università di Bologna, sede Buenos Aires. Domingo 16/11: Masterclass de Donato De Santis con degustación en el Salón Dorado de Lomas de Zamora.

Masterclass de Donato De Santis con degustación en el Salón Dorado de Lomas de Zamora. Lunes 17/11: Degustación de vinos italianos en el MNAD y una cena especial en el Círculo Italiano.

Degustación de vinos italianos en el MNAD y una cena especial en el Círculo Italiano. Martes 18/11: Masterclass de la chef Cristina Bowerman, galardonada con una estrella Michelin, en el Instituto Gato Dumas.

Masterclass de la chef Cristina Bowerman, galardonada con una estrella Michelin, en el Instituto Gato Dumas. Miércoles 19/11: Seminario virtual sobre producción de Panettone y Pandoro.

