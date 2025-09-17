LA NACION

Festival de la Milanesa en Palermo: fecha y lugar de la feria con más de 100 variedades y 35 puestos

Una feria a cielo abierto dedicada a la milanesa llega al Hipódromo con entrada gratuita, más de 100 versiones —al plato y en sándwich— y un despliegue de puestos de cocina, bebidas y postres

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Festival de la Milanesa - Buenos Aires Market
Festival de la Milanesa - Buenos Aires MarketBuenos Aires Market

El sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 12 a 20, el Hipódromo de Palermo será sede de una nueva edición del Festival de la Milanesa, una celebración destinada a los amantes de unos de los platos más queridos por los argentinos donde habrá más de 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades.

Bsasmarket 1757702394 3720199283556867591 3544330233
Bsasmarket 1757702394 3720199283556867591 3544330233

La feria milanesera cuento con acceso libre y gratuito y un formato familiar pensado para “grandes y chicos”. Si llueve, el evento se reprogramará para el fin de semana siguiente.

Habrá más de 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades: desde las clásicas de bodegón hasta versiones de alta cocina, al plato o en sándwich, con cortes como entraña, peceto, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife; además de estilos napolitana, a la parmigiana, a la fugazzeta, tex-mex, a caballo, a la Maryland o a la Suiza, entre otras.

Para acompañar habrá vinos, cervezas artesanales, coctelería y un capítulo dulce atravesado por el inevitable dulce de leche.

Cuándo y dónde es el Festival de la Milanesa en Palermo

  • Fechas: sábado 20 y domingo 21 de septiembre
  • Horarios: de 12 a 20
  • Sede: Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego, Palermo)
  • Acceso: entrada libre y gratuita
  • En caso de lluvia: se traslada al fin de semana siguiente
Festival de la Milanesa - Buenos Aires Market
Festival de la Milanesa - Buenos Aires MarketBuenos Aires Market

Puestos y marcas participantes

Gastronomía

  • Aloha
  • Amaranta
  • Antigourmet
  • Austin Smoke House
  • Bullanga Milanga
  • Familia Milanesio
  • Fierro
  • Flama
  • Jordanas
  • La Casona de Belgrano
  • La Milaneseria
  • La Posta del Hornero
  • Lo de Gauna
  • Oggi
  • Riki Cocinero
  • San Guchero
  • Sangucheto
  • Sapore Squisito
  • Shappa
  • The Black
  • Tres Fuegos, Cocina de Raíz
  • Yaya’s
  • Yellow

Dulces

  • Cremolatti
  • Erdelys Kurtos
  • Guapaletas
  • Isla Negra
  • JH Pastelería
  • O Waffles
  • Two Churros

Bebidas

  • Cinzano
  • Rabieta
  • Gin Saraví
  • Taproom
  • Valle del Indio

Mercado

  • Bilbao Back Pack
  • Cabaña Los Hermanos
  • ESSEN
  • La Casa del Alfajor
  • Lágrima del Diablo
  • PSA
  • Yemas de Uruguay

¿Cuándo y dónde es el Festival de la Milanesa?

  • ¿Cuándo?: sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 12 a 20
  • ¿Dónde? Hipódromo de Palermo (entrada por Av. del Libertador y Dorrego)
  • Entrada: libre y gratuita

¿Cómo llegar al Festival de la Milanesa?

El Hipódromo de Palermo es de fácil acceso, ya que cuenta con varias opciones:

  • Transporte público: líneas de colectivo 10, 34, 36, 160 y 166 tienen paradas cercanas.
  • Subte: la estación más cercana es Palermo (Línea D), a unos 15 minutos a pie.
  • Bicicleta: hay ciclovías que llegan hasta la zona y se dispondrá de estacionamiento para bicicletas.
