Festival de la Milanesa en Palermo: fecha y lugar de la feria con más de 100 variedades y 35 puestos

Una feria a cielo abierto dedicada a la milanesa llega al Hipódromo con entrada gratuita, más de 100 versiones —al plato y en sándwich— y un despliegue de puestos de cocina, bebidas y postres
El sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 12 a 20, el Hipódromo de Palermo será sede de una nueva edición del Festival de la Milanesa, una celebración destinada a los amantes de unos de los platos más queridos por los argentinos donde habrá más de 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades.
La feria milanesera cuento con acceso libre y gratuito y un formato familiar pensado para “grandes y chicos”. Si llueve, el evento se reprogramará para el fin de semana siguiente.
Habrá más de 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades: desde las clásicas de bodegón hasta versiones de alta cocina, al plato o en sándwich, con cortes como entraña, peceto, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife; además de estilos napolitana, a la parmigiana, a la fugazzeta, tex-mex, a caballo, a la Maryland o a la Suiza, entre otras.
Para acompañar habrá vinos, cervezas artesanales, coctelería y un capítulo dulce atravesado por el inevitable dulce de leche.
Cuándo y dónde es el Festival de la Milanesa en Palermo
- Fechas: sábado 20 y domingo 21 de septiembre
- Horarios: de 12 a 20
- Sede: Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego, Palermo)
- Acceso: entrada libre y gratuita
- En caso de lluvia: se traslada al fin de semana siguiente
Puestos y marcas participantes
Gastronomía
- Aloha
- Amaranta
- Antigourmet
- Austin Smoke House
- Bullanga Milanga
- Familia Milanesio
- Fierro
- Flama
- Jordanas
- La Casona de Belgrano
- La Milaneseria
- La Posta del Hornero
- Lo de Gauna
- Oggi
- Riki Cocinero
- San Guchero
- Sangucheto
- Sapore Squisito
- Shappa
- The Black
- Tres Fuegos, Cocina de Raíz
- Yaya’s
- Yellow
Dulces
- Cremolatti
- Erdelys Kurtos
- Guapaletas
- Isla Negra
- JH Pastelería
- O Waffles
- Two Churros
Bebidas
- Cinzano
- Rabieta
- Gin Saraví
- Taproom
- Valle del Indio
Mercado
- Bilbao Back Pack
- Cabaña Los Hermanos
- ESSEN
- La Casa del Alfajor
- Lágrima del Diablo
- PSA
- Yemas de Uruguay
¿Cómo llegar al Festival de la Milanesa?
El Hipódromo de Palermo es de fácil acceso, ya que cuenta con varias opciones:
- Transporte público: líneas de colectivo 10, 34, 36, 160 y 166 tienen paradas cercanas.
- Subte: la estación más cercana es Palermo (Línea D), a unos 15 minutos a pie.
- Bicicleta: hay ciclovías que llegan hasta la zona y se dispondrá de estacionamiento para bicicletas.
