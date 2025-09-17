Festival de la Milanesa en Palermo: fecha y lugar de la feria con más de 100 variedades y 35 puestos

El sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 12 a 20, el Hipódromo de Palermo será sede de una nueva edición del Festival de la Milanesa, una celebración destinada a los amantes de unos de los platos más queridos por los argentinos donde habrá más de 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades.

La feria milanesera cuento con acceso libre y gratuito y un formato familiar pensado para “grandes y chicos”. Si llueve, el evento se reprogramará para el fin de semana siguiente.

Habrá más de 35 puestos y food trucks con más de 100 variedades: desde las clásicas de bodegón hasta versiones de alta cocina, al plato o en sándwich, con cortes como entraña, peceto, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife; además de estilos napolitana, a la parmigiana, a la fugazzeta, tex-mex, a caballo, a la Maryland o a la Suiza, entre otras.

Para acompañar habrá vinos, cervezas artesanales, coctelería y un capítulo dulce atravesado por el inevitable dulce de leche.

Cuándo y dónde es el Festival de la Milanesa en Palermo

Fechas: sábado 20 y domingo 21 de septiembre

sábado 20 y domingo 21 de septiembre Horarios: de 12 a 20

de 12 a 20 Sede: Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego, Palermo)

Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego, Palermo) Acceso: entrada libre y gratuita

entrada libre y gratuita En caso de lluvia: se traslada al fin de semana siguiente

Festival de la Milanesa - Buenos Aires Market Buenos Aires Market

Puestos y marcas participantes

Gastronomía

Aloha

Amaranta

Antigourmet

Austin Smoke House

Bullanga Milanga

Familia Milanesio

Fierro

Flama

Jordanas

La Casona de Belgrano

La Milaneseria

La Posta del Hornero

Lo de Gauna

Oggi

Riki Cocinero

San Guchero

Sangucheto

Sapore Squisito

Shappa

The Black

Tres Fuegos, Cocina de Raíz

Yaya’s

Yellow

Dulces

Cremolatti

Erdelys Kurtos

Guapaletas

Isla Negra

JH Pastelería

O Waffles

Two Churros

Bebidas

Cinzano

Rabieta

Gin Saraví

Taproom

Valle del Indio

Mercado

Bilbao Back Pack

Cabaña Los Hermanos

ESSEN

La Casa del Alfajor

Lágrima del Diablo

PSA

Yemas de Uruguay

¿Cómo llegar al Festival de la Milanesa?

El Hipódromo de Palermo es de fácil acceso, ya que cuenta con varias opciones: