LA NACION

Festival del Fuego en Palermo: cuándo y dónde celebrar una experiencia única de purificación y prosperidad

Para llegar con fuerzas a fin de año, en Palermo celebran la tradicional ceremonia de purificación japonesa, para dejar todo lo negativo detrás

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
La tradicional ceremonia del Japón de renovación espiritual que permite cambiar la energía y desear prosperidad
La tradicional ceremonia del Japón de renovación espiritual que permite cambiar la energía y desear prosperidad Jardín Japonés

Este domingo en el Jardín Japonés de Buenos Aires se llevará a cabo una nueva edición de Hi Matsuri, el Festival del Fuego. La tradicional ceremonia del Japón, una experiencia única de purificación y renovación espiritual que permite cambiar la energía y que se realiza para despojar toda negatividad y desear prosperidad.

El Jardín Japonés de Palermo
El Jardín Japonés de PalermoJardín Japonés

La ceremonia de la quema será mediante una tablillas de de madera donde podrán escribir lo que desean dejar detrás así como lo que desean. Una vez completas, las tablillas serán depositadas en urnas ubicadas junto al Puente Trunco, luego la quema —que terminará en medio del lago— será presidida por el maestro de ceremonias Minoru Tajima.

“En la gran fogata, las llamas transforman todo lo malo en positivo y el humo se elevará al cielo para que tus deseos de prosperidad se cumplan y se pedirá por la salud y la paz”, explican desde la organización.

Festejo de Hi Matsuroi, la ceremonia del fuego en el Jardín Japonés
Festejo de Hi Matsuroi, la ceremonia del fuego en el Jardín Japonés Jardín Japonés

Las ceremonias de la quema se llevarán a cabo a las 15.30 y también a las 17.30. Además, habrá shows de tambores japoneses a cargo de Buenos Aires Taiko a las 15 y a las 17.

Cuándo y dónde es el Festival del Fuego

  • Cuándo: el domingo 2 de noviembre
  • Dónde: Jardín Japonés de Palermo, Parque 3 de febrero. Ingreso por Av. Berro esquina Av. Casares.
  • Horarios: el jardín está abierto de 10 a 18:45.
  • Entrada general: $4500 (residentes argentinos), $13.500 (no residentes). Menores de 12 años y mayores de 65 años, ingreso gratuito.
  • Cómo llegar: en colectivo, con las líneas: 10, 15, 37, 59, 60, 67, 93, 95, 102, 108, 110, 118, 128, 130, 141, 160 y 188. Vía subte, Línea D, estación Plaza Italia.
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Se vienen semanas de grandes anuncios
    1

    Milei, ante el desafío de probar que esta vez será distinto

  2. Lousteau se quedó con la banca que se disputaba con LLA en la ciudad
    2

    Martín Lousteau se quedó con la banca que se disputaba con LLA en la ciudad

  3. Favorecen la importación de un bien y los fabricantes locales lo aceptan
    3

    Juguetes: favorecen la importación y los fabricantes locales lo aceptan

  4. Se fue libre de River, no para de hacer goles en Francia y es buscado por Barcelona para suceder a Lewandowski
    4

    Joaquín Panichelli, a fuerza de goles, aparece en el radar de Barcelona para el próximo mercado

Cargando banners ...