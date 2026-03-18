La K’onga volverá a Buenos Aires con un show en el Movistar Arena el próximo 23 de junio, en una fecha que se inscribe en un 2026 especial para la banda, que celebra 23 años de carrera y atraviesa uno de los momentos más fuertes de su trayectoria.

Las entradas estarán disponibles a través del estadio. La preventa comenzará el jueves 19 de marzo a las 16, mientras que la venta general se habilitará el viernes 20 de marzo a las 16. Durante todo el período de venta habrá 6 cuotas sin interés con determinadas tarjetas Visa.

Cuándo toca La K’onga en el Movistar Arena

El show será el 23 de junio.

La preventa estará disponible desde el jueves 19 de marzo a las 16

La venta general desde el viernes 20 de marzo a las 16.

La K’onga en el Movistar Arena: cuándo es el show en Buenos Aires y cómo comprar las entradas Gentileza/La K’onga

Cómo comprar las entradas para La K’onga en el Movistar Arena

Ingresar a Movistar Arena.

Buscar el evento de La K’onga del 23 de junio.

Seleccionar la ubicación deseada dentro del estadio.

Elegir la cantidad de entradas.

Completar los datos solicitados por la ticketera.

Abonar la compra con el medio de pago elegido.

Habrá 6 cuotas sin interés con algunas tarjetas Visa durante todo el período de venta.

Por ahora no fueron informados los precios de las entradas.

Un 2026 de festejo, expansión y nuevas fechas

La K’onga llega a este anuncio después de un período de fuerte crecimiento. La banda viene de celebrar más de 500 millones de reproducciones en YouTube con “Ya No Vuelvas” y de consolidar una expansión internacional con nuevas fechas en Estados Unidos y Uruguay.

En ese marco, el grupo también anunció el “Crucero de la Música”, una propuesta que llevará su fiesta a altamar entre la Argentina y Uruguay. Todo eso se suma a un presente marcado por una alta convocatoria, nuevas experiencias y una agenda que no deja de crecer.

El antecedente de Vélez y los Movistar Arena agotados

El recorrido reciente de La K’onga incluye un show en Vélez durante 2025, con invitados, una puesta de gran escala y un estadio colmado. Ese antecedente se sumó a una gira internacional que los llevó por Europa, Latinoamérica y Tokio.

En 2023 agotó Vélez en tiempo récord y en 2025 concretó cinco Movistar Arena sold ou Gentileza/La K’onga

La banda también arrastra una serie de hitos de convocatoria en la Argentina. En 2023 agotó Vélez en tiempo récord y en 2025 concretó cinco Movistar Arena sold out, una marca que reforzó su vínculo con el público y su capacidad para llevar el cuarteto a escenarios cada vez más grandes.

Los hits que llegarán a Buenos Aires

Con más de dos décadas de carrera, La K’onga se consolidó como uno de los nombres más convocantes del cuarteto y como una de las bandas que más empujó la expansión nacional e internacional del género nacido en Córdoba.

En su repertorio aparecen canciones como “Te Mentiría”, “Otra Noche”, “Adicto”, “Latidos”, “El Mismo Aire” y “Cinco Minutos”, títulos que ya forman parte de su identidad y que perfilan una noche de baile, energía y conexión directa con el público.

Tour 2026 de La K’onga