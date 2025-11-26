Retiro Abierto con Dante Spinetta: el mapa con recorridos por más de 100 propuestas de arte, música y gastronomía

El jueves 27 de noviembre de 2025, de 18.00 a 22.00, se realizará la primera edición de Retiro Abierto, una noche en la que con más de 100 actividades en distintos puntos del barrio entre galerías de arte, espacios de diseño, locales gastronómicos y hoteles del barrio abrirán sus puertas en un formato especial para redescubrir su circuito cultural y creativo. Según informaron desde el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, la propuesta busca fortalecer la identidad de Retiro y estimular la actividad social y comercial en la zona.

Imágenes de la plaza San Martín del Palacio Paz, el hotel Plaza, el edificio Kavanagh, el Palacio Anchorena, el Edificio Plaza San Martín Ricardo Pristupluk

Entre las galerías participantes se destacan Galería Grasa, que sumará una intervención musical y el cierre de sus muestras actuales; Barrakesh, con nuevas obras de artistas contemporáneos; Rolf Art, que abrirá una exposición especial de Adriana Lestido; Tokonoma, con una muestra conjunta de artistas locales; y Mite Galería, que inaugurará una exhibición individual preparada para la ocasión.

El circuito hotelero y gastronómico también se integrará al recorrido. Palacio Paz Hotel ofrecerá visitas especiales en diálogo con el artista Alberto González Vivo; el Libertador Hotel sumará música en vivo; Regente Palace Hotel participará con propuestas gastronómicas; Saint Moritz presentará una opción culinaria especial; Los Jardines de las Barquín abrirá con programación nocturna; y Cora Café se sumará con una propuesta pensada específicamente para Retiro Abierto.

Palacio Paz en la ciudad de Buenos Aires Santiago Cichero/AFV

Habrá además una serie de intervenciones musicales al aire libre y en espacios del barrio: Vinilos en la Vereda en la esquina de Arroyo y Suipacha; Vinocio Club en Acuario; Bobby Flores en DADA Bistró; la presentación de Escuela Mitra en la Iglesia del Socorro; y un show de cierre a cargo de Dante Spinetta en Plaza San Martín, previsto para las 22.00, como punto de encuentro final entre vecinos y visitantes.

Los asistentes podrán sumarse también a recorridos guiados que abordan el barrio desde distintas miradas: arquitectura, literatura, patrimonio, arte contemporáneo y experiencias personales. Entre ellos habrá un itinerario de arquitectura a cargo de Johanna Coifman; la caminata literaria “Borges en Retiro” con Josefina Del Solar; el recorrido “Nuevas coordenadas del arte” con Vic Tolomei y Tamy Selvood; “Mi Retiro Personal” por Olivia Saal; “Tradición y Modernidad en Retiro” a cargo de Rodo Reich; y visitas guiadas al Monumento al Libertador José de San Martín coordinadas por Monumentos y Obras de Arte (MOA).

Shows musicales de Retiro Abierto

Vinilos en la Vereda

Fecha y horario: 27 de noviembre, de 18.00 a 20.00



¿Dónde?: Arroyo y Suipacha (Retiro)

Vinocio Club

Horario: 27 de noviembre, 20.00



¿Dónde?: Acuario, Paraguay 900

Escuela Mitra

Horario: 27 de noviembre, 21.00



¿Dónde?: Iglesia del Socorro, Juncal 880

Bobby Flores

Horario: 27 de noviembre, 21.00



¿Dónde?: DADA Bistró, San Martín 941

Dante Spinetta (cierre)

Horario: 27 de noviembre, 22.00



¿Dónde?: Plaza San Martín (cierre de la jornada)

Dante Spinetta cierra los shows musicales de Retiro Abierto Fabián Marelli

Recorridos guiados de Retiro Abierto

Los recorridos son abiertos al público, con inscripción previa obligatoria en el siguiente link.

Visita al Monumento al Libertador José de San Martín

A cargo de: MOA (Monumentos y Obras de Arte)



Horarios: 27 de noviembre, 18.00 y 19.00

Recorrido Retiro: Arquitecturas en diálogo

A cargo de: Johanna Coifman



Horario: 27 de noviembre, 18.00

Recorrido “Borges en Retiro”

A cargo de: Josefina Del Solar



Horario: 27 de noviembre, 18.30

Recorrido “Nuevas coordenadas del arte”

A cargo de: Vic Tolomei y Tamy Selvood



Horario: 27 de noviembre, 19.00

Recorrido “Mi Retiro Personal”

A cargo de: Olivia Saal



Horario: 27 de noviembre, 19.30

Recorrido “Tradición y Modernidad en Retiro”

A cargo de: Rodo Reich



Horario: 27 de noviembre, 20.00

Programación y actividades destacadas

Galerías y espacios de arte

Galería Grasa: intervención musical y cierre de muestras actuales.

Barrakesh: exhibición de nuevas obras de artistas contemporáneos.

Rolf Art: exposición especial de la fotógrafa Adriana Lestido.

Tokonoma: muestra conjunta de artistas locales.

Mite Galería: exhibición individual especialmente preparada para Retiro Abierto.

Circuito hotelero y gastronómico

Palacio Paz Hotel: recorridos especiales junto al artista Alberto González Vivo.

Libertador Hotel: programación con música en vivo.

Regente Palace Hotel: propuestas gastronómicas especiales.

Saint Moritz: menú o propuesta culinaria específica para la noche.

Los Jardines de las Barquin: apertura con programación nocturna.

Cora Café: propuesta diseñada para la primera edición de Retiro Abierto.

Cuándo y dónde es Retiro Abierto en Retiro y cómo participar