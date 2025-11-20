Navidad en las Caballerizas: cuándo y dónde es la feria de compras, gastronomía y propuestas solidarias

La feria Navidad en las Caballerizas vuelve con una nueva edición y tres jornadas de compras, gastronomía y solidaridad en el Barrio El Talar de Pacheco. Según la organización, el encuentro se realizará del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, con una propuesta que combina stands de diseño, talleres, shows y actividades para todas las edades, en un entorno histórico y arbolado.

Esta será la 29ª edición de la feria y, por tercer año consecutivo, la organización está a cargo de Fundación María de Guadalupe, que destina la recaudación al sostenimiento de sus proyectos educativos en los barrios Las Tunas (Tigre) y Garín (Escobar). De acuerdo con la información difundida, la recaudación de 2024 fue clave para la apertura de la Sala de 3 en sus dos colegios, con 125 nuevas vacantes para chicos que viven en contextos de vulnerabilidad.

La programación se desplegará en las antiguas caballerizas de Cabildo 480, en Tigre, donde más de 120 expositores presentarán sus propuestas de indumentaria, decoración, juguetes, diseño, arte y gastronomía. Además de las compras, habrá música en vivo, foodtrucks, juegos para chicos, talleres, charlas, la visita de Papá Noel y un pesebre viviente, entre otras actividades que buscan anticipar el clima navideño y sumar a la comunidad.

La fundación nació con la misión de potenciar oportunidades para chicos y adolescentes a través de la educación. En 2012 inauguró su primer colegio en Las Tunas, al que hoy asisten 750 estudiantes, y en 2024 abrió un segundo colegio en Garín, con Nivel Inicial (Salas de 3, 4 y 5) y 1º y 2º grado, con proyección de crecimiento hasta alcanzar los 1125 alumnos.

En 2024, el colegio de Las Tunas fue reconocido como “Mejor escuela del mundo” en la categoría Colaboración comunitaria en los World Best School Prizes que entrega T4 Education, un reconocimiento que refuerza el impacto del proyecto.

Según los datos compartidos por la fundación, el 71% de los estudiantes de María de Guadalupe logra egresar en tiempo y forma y el 83% de los graduados estudia y/o trabaja. A esto se suma un Programa de Inclusión Laboral para jóvenes de 18 a 25 años, mediante el cual más del 45% de los participantes consiguió empleo en el último año.

Con este marco, Navidad en las Caballerizas se presenta como una feria para adelantar las compras navideñas, disfrutar de propuestas al aire libre y, al mismo tiempo, colaborar con la continuidad y expansión de estos proyectos educativos.

A lo largo de las tres jornadas, la feria combinará compras, propuestas culturales y actividades para chicos y familias en distintos espacios del predio.

Viernes 28/11:

Taller de semillas a cargo de Maryjoe Gardener.

Charla sobre adolescencia a cargo de Maritchu Seitún.

Presentación del Coro Gospel Pastoral de Música.

Sábado 29/11:

Cuentacuentos para niños con Agus Lynch.

Visita de Papá Noel.

Shows en vivo de Sindicato de Saxos y Caída en Masa.

Domingo 30/11:

Cuentos para chicos con Mery Casabal y Belén López Medus.

Taller de ilustración con Wonky.

Pesebre viviente y villancicos.

Fechas: viernes 28 al domingo 30 de noviembre.

Horarios: de 11 a 20.

Sede: Cabildo 480, Barrio El Talar de Pacheco, partido de Tigre.

Cuánto salen las entradas y qué promociones hay