Los vinos argentinos premiados en The Global Masters Malbec: dos máximos galardones y 19 medallas de Oro

The Global Wine Masters Competitions nació en 2013 como una iniciativa de la revista británica The Drinks Business, referente del comercio mundial de vinos y espirituosas. Con una década cumplida, el certamen creció hasta consolidarse como una de las series de concursos más respetadas del sector, con más de treinta competencias anuales y miles de muestras participantes.

El diferencial de este certamen está en el método: en lugar de juzgar por origen, cada concurso se centra en una variedad o estilo —como Malbec, Pinot Noir, espumosos u orgánicos— y acepta etiquetas de cualquier región del mundo. De este modo se desplaza el sesgo del terruño para evaluar estrictamente por estilo y rango de precio, en igualdad de condiciones.

Las degustaciones son a ciegas y los paneles están integrados exclusivamente por Masters of Wine, Master Sommeliers y compradores senior. Las distinciones van de Bronce a Plata y Oro, y reservan el título de “Master” para vinos excepcionales dentro de su categoría.

El impacto para las bodegas es directo: los ganadores se publican en The Drinks Business (edición impresa y online), las etiquetas compiten contra sus pares reales en precio y estilo, y las medallas resultan claras y relevantes para la decisión de compra del consumidor final, tanto en venta al público como en gastronomía.

Los rangos de precio que acompañan a cada etiqueta están expresados en libras esterlinas (£) porque la organización, con sede en el Reino Unido, ordena sus categorías por bandas de precio de ese mercado. El uso de una moneda única facilita la comparación internacional por estilo y segmento; las conversiones a moneda local varían según tipo de cambio y plaza comercial.

En la edición 2025 de The Global Masters Malbec, la Argentina obtuvo dos “Master” (máximo galardón), 19 Medallas de Oro, 33 de Plata y dos de Bronce. A continuación, el listado completo.

Master

El Enemigo Malbec 2022 – Categoría £20-£30

Luigi Bosca Los Nobles Malbec 2021 – Categoría £50-£70

Medallas de Oro

Huentala Zonos Malbec 2023 – Categoría £20-£30

Finca El Origen Single Vineyard Malbec 2022 – Categoría £20-£30

Lorca Poético Malbec 2023 – Categoría £20-£30

IV Generación 2022 – Categoría £30-£50

Alluvia Malbec 2023 – Categoría £30-£50

Gran Dante Malbec 2022 – Categoría £30-£50

Ameri Eva Estate Organic Malbec 2023 – Categoría £30-£50

Mauricio Lorca Gran Malbec 2022 – Categoría £30-£50

Pyros Vineyard Block N°4 2022 – Categoría £30-£50

Ribera del Cuarzo Especial 2023 – Categoría £30-£50

Salentein Single Vineyard El Tomillo 2022 – Categoría £30-£50

Gran Enemigo Red Blend 2021 – Categoría £50-£70

Salentein Single Vineyard Los Jabalíes 2022 – Categoría £50-£70

Ameri Wild Roots Block 4 Organic Malbec 2023 – Categoría £70-£100

Catena Zapata Malbec Argentino 2023 – Categoría £70-£100

Enzo Bianchi 2022 – Categoría £70-£100

La Linterna Malbec Finca El Tomillo Parcela #5 2019 – Categoría £70-£100

La Linterna Malbec Finca La Yesca Parcela #13 2019 – Categoría £70-£100

Doña Paula Selección de Bodega 2021 – Categoría £70-£100

Medallas de Plata

Bodega Estancia Mendoza Malbec 2025 – Categoría debajo de £10

Dante Malbec 2024 – Categoría debajo de £10

Finca El Origen Reserva Malbec 2024 – Categoría £10-£15

Santa Julia Family Reserve 2025 – Categoría £10-£15

Santa Julia Private Reserve 2025 – Categoría £10-£15

Teia Malbec 2024 – Categoría £10-£15

Tierra Orgánica Malbec 2024 – Categoría £10-£15

Tesoro Malbec 2023 – Categoría £10-£15

Ultra Malbec 2022 – Categoría £15-£20

Doña Paula Estate 2024 – Categoría £15-£20

Doña Paula Single Vineyard El Alto 2024 – Categoría £15-£20

Indómito Malbec 2023 – Categoría £15-£20

Los Helechos Reserva Malbec 2023 – Categoría £15-£20

Malbado 2024 – Categoría £15-£20

Achala Clos del Molle Ingrato 2022 – Categoría £20-£30

Bianchi Particular 2022 – Categoría £20-£30

Enrique Foster Single Vineyard Altepes Malbec 2023 – Categoría £20-£30

Flecha de los Andes Gran Malbec 2021 – Categoría £20-£30

Gaia Organic & Biodinamic Malbec 2023 – Categoría £20-£30

Gran Bousquet Organic Malbec 2023 – Categoría £20-£30

Luigi Bosca De Sangre Malbec Altamira 2022 – Categoría £20-£30

Luigi Bosca De Sangre Malbec DOC 2023 – Categoría £20-£30

Luigi Bosca Malbec IG Vistalba 2024 – Categoría £20-£30

Salentein Numina Malbec 2022 – Categoría £20-£30

Huentala La Isabel Estate Malbec 2023 – Categoría £30-£50

Salentein Single Vineyard La Pampa 2022 – Categoría £30-£50

Terrazas de los Andes Gran Malbec 2022 – Categoría £30-£50

Terroir Series Finca Ambrosía 2022 – Categoría £50-£70

Achaval Ferrer Finca Nazarenas 2022 – Categoría £70-£100

Ameri Wild Roots Block 3 Organic Malbec – Categoría £70-£100

Doña Paula Parcel Aluvia 2020 – Categoría £70-£100

Doña Paula Parcel Los Indios 2020 – Categoría £70-£100

Enrique Foster Firmado Malbec 2021 – Categoría £70-£100

Medallas de Bronce