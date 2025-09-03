Burger Fest vuelve al Hipódromo de Palermo con 30 puestos y más de 100 variedades de hamburguesas

La octava edición del festival hamburguesero se realiza el sábado 6 y domingo 7 de septiembre; habrá opciones de carne vacuna, cerdo, cordero y pollo, además de alternativas vegetarianas y sin TACC
- 3 minutos de lectura'
El próximo fin de semana, el Hipódromo de Palermo será sede de la octava edición del Burger Fest, la feria dedicada a uno de los platos de comida rápida más consumidos, con entrada libre y gratuita. La propuesta concentra más de 100 variedades de hamburguesas, suma bebidas y postres en un formato de feria al aire libre.
La cita del festival hamburguesero es el sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 12 a 20. El evento reúne más 30 stands con hamburguesas de carne vacuna, cerdo, cordero y pollo, además de alternativas vegetarianas y sin TACC.
Habrá cocciones a la plancha, a la parrilla, en kamado o en ahumador; versiones simples, dobles o triples; clásicas o de autor; en pan de papa, remolacha o brioche.
Pero en el Burger Fest no solo habrá medallones de carne asado. También se podrá disfrutar de un patio cervecero, vinos de bodegas boutique, coctelería y un sector de dulces con helados, postres e infusiones.
El festival cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, programa que busca impulsar la actividad económica con foco en el desarrollo gastronómico porteño.
Puestos del Burger Fest
Hamburguesas
- 24st Burger,
- Antigourmet,
- Austin Smoke House,
- Shivos,
- 7 vidas,
- Trixie, 1980,
- Koko Bao Bar,
- Aloha,
- Cocelia,
- Cordero Fans,
- Delta Buffalo,
- Fierro,
- Flama,
- Gordis,
- Shami,
- Joe´s,
- Jordanas,
- Lo de Gauna,
- Riki Cocinero,
- Shappa,
- Tequepops,
- Veggie Green Burger,
- Yaya´s
Dulces
- Cremolatti,
- Erdelys Kurtos,
- Isla negra,
- O´Waffles,
- Two Churros,
- La Casa del Alfajor,
- Yemas del Uruguay
Bebidas
- Cinzano,
- Aperol,
- Rabieta,
- Saravi Gin,
- Taproom,
- Bodega Valle del Indio,
- Coca Cola.
Cuándo y dónde es Burger Fest
- Fechas: sábado 6 y domingo 7 de septiembre
- Horarios: de 12 a 20
- Sede: Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego, CABA)
- Entradas: sin cargo
- Estacionamiento: dentro del predio
Cómo llegar al Burger Fest
El Hipódromo de Palermo es de fácil acceso, ya que cuenta con varias opciones:
- Transporte público: líneas de colectivo 10, 34, 36, 160 y 166 tienen paradas cercanas.
- Subte: la estación más cercana es Palermo (Línea D), a unos 15 minutos a pie.
- Bicicleta: hay ciclovías que llegan hasta la zona y se dispondrá de estacionamiento para bicicletas.
