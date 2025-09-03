El próximo fin de semana, el Hipódromo de Palermo será sede de la octava edición del Burger Fest, la feria dedicada a uno de los platos de comida rápida más consumidos, con entrada libre y gratuita. La propuesta concentra más de 100 variedades de hamburguesas, suma bebidas y postres en un formato de feria al aire libre.

Burger Fest vuelve al Hipódromo de Palermo con 30 puestos y más de 100 variedades de hamburguesas

La cita del festival hamburguesero es el sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 12 a 20. El evento reúne más 30 stands con hamburguesas de carne vacuna, cerdo, cordero y pollo, además de alternativas vegetarianas y sin TACC.

Habrá cocciones a la plancha, a la parrilla, en kamado o en ahumador; versiones simples, dobles o triples; clásicas o de autor; en pan de papa, remolacha o brioche.

Pero en el Burger Fest no solo habrá medallones de carne asado. También se podrá disfrutar de un patio cervecero, vinos de bodegas boutique, coctelería y un sector de dulces con helados, postres e infusiones.

El festival cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, programa que busca impulsar la actividad económica con foco en el desarrollo gastronómico porteño.

Puestos del Burger Fest

Hamburguesas

24st Burger,

Antigourmet,

Austin Smoke House,

Shivos,

7 vidas,

Trixie, 1980,

Koko Bao Bar,

Aloha,

Cocelia,

Cordero Fans,

Delta Buffalo,

Fierro,

Flama,

Gordis,

Shami,

Joe´s,

Jordanas,

Lo de Gauna,

Riki Cocinero,

Shappa,

Tequepops,

Veggie Green Burger,

Yaya´s

Dulces

Cremolatti,

Erdelys Kurtos,

Isla negra,

O´Waffles,

Two Churros,

La Casa del Alfajor,

Yemas del Uruguay

Bebidas

Cinzano,

Aperol,

Rabieta,

Saravi Gin,

Taproom,

Bodega Valle del Indio,

Coca Cola.

Cuándo y dónde es Burger Fest

Fechas : sábado 6 y domingo 7 de septiembre

: sábado 6 y domingo 7 de septiembre Horarios : de 12 a 20

: de 12 a 20 Sede : Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego, CABA)

: Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego, CABA) Entradas : sin cargo

: sin cargo Estacionamiento: dentro del predio

Cómo llegar al Burger Fest

El Hipódromo de Palermo es de fácil acceso, ya que cuenta con varias opciones:

Transporte público: líneas de colectivo 10, 34, 36, 160 y 166 tienen paradas cercanas.

líneas de colectivo 10, 34, 36, 160 y 166 tienen paradas cercanas. Subte : la estación más cercana es Palermo (Línea D), a unos 15 minutos a pie.

: la estación más cercana es Palermo (Línea D), a unos 15 minutos a pie. Bicicleta: hay ciclovías que llegan hasta la zona y se dispondrá de estacionamiento para bicicletas.