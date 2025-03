Recoleta: cuándo y dónde es la feria gastronómica con 50 puestos de bodegones y hamburgueserías con platos desde $7000

Este fin de semana, 50 de los establecimientos gastronómicos más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires se mudan al aire libre. El sábado 29 y el domingo 30 de marzo, el Parque Thays, en Recoleta, será sede de una nueva edición de Sabor a Buenos Aires, el festival impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño que reúne lo mejor de la cocina local en un solo lugar.

Con entrada libre, la propuesta incluye platos, postres e infusiones a precios promocionales, organizados por sectores temáticos para facilitar el recorrido de los asistentes. Como cierre destacado, el sábado se realizará una selección especial: un jurado coordinado elegirá las siete mejores propuestas de toda la feria.

El evento estará dividido en sectores temáticos para facilitar el recorrido. En el área de cafeterías y pastelerías, se lucirán nombres reconocidos como Maru Botana, Gato Negro, Atelier Fuerza, Joaquín Vasco y Los Galgos (que además recibirá un homenaje especial por sus 95 años de historia)

Las pizzerías y casas de empanadas también tendrán su espacio, con locales como Pizza Paradiso y Pizza Zen. En cuanto a las parrillas, estarán presentes clásicos como La Cabrera y Lo de Jesús.

La oferta de bodegones incluirá opciones como Yiyo el Zeneize y Bar Roma y, en cuanto a hamburgueserías, estarán presentes The Foodtruck Store y What the Burger. No faltará la cocina internacional, con Koi Dumpling y Aurelia, cantina mexicana, entre las opciones destacadas. Además, Cucina Paradiso Senza Glutine representará a la gastronomía sin TACC, y el mundo del helado estará cubierto por Antiche y Occo, entre otras.

Como broche de oro, el sábado se desarrollará una selección especial a cargo de un jurado de expertos que elegirá las siete mejores propuestas de toda la feria.

Precios promocionales y una selección curada de locales

Uno de los principales atractivos del evento es la posibilidad de probar elaboraciones de alto nivel a precios accesibles:

Cafés, helados y piezas de pastelería desde $2500.

Platos salados en restaurantes y pizzerías desde $7000.

Cafeterías y pastelerías

Dentro del sector dedicado a los cafés, dulces e infusiones, estarán presentes:

Maru Botana

Gato Negro

Atelier Fuerza

La Ventanita de Anafe

Jakarta Café

Vespress

Labán

Ookies

Joaquín Vasco

Negro Café

Rita Café

Búlgaro

Nucha

Kajué

Don Us Company

Los Galgos, que recibirá un homenaje especial por sus 95 años de historia

Pizzerías y casas de empanadas

Las opciones de masas, horno y sabor incluirán:

Pizza Paradiso

Pizza Zen

Pizzería Popular

Luigi Di Napoli

Parrillas

Para los amantes del asado y los sabores tradicionales, participarán:

La Cabrera

Lo de Jesús

San Gennaro

Juan Bautista

Gran Paraíso

Lo de Gauna

Chori

Bodegones y restaurantes porteños

Los sabores clásicos de la cocina porteña y popular se harán presentes con:

The Foodtruck Store

Valenti

Yiyo el Zeneize

Bar Roma

Centro

Club de la Milanesa

On Tap

What the Burger

BACI (Buenos Aires Cuochi Italiani)

Cocina internacional y opciones sin TACC

La diversidad cultural también tendrá su espacio con propuestas internacionales y opciones sin gluten:

Koi Dumpling (cocina asiática)

(cocina asiática) Aurelia Cantina Mexicana

Ohno

Cucina Paradiso Senza Glutine (sin TACC)

Heladerías

Para los fanáticos de lo dulce y helado, los sabores artesanales estarán representados por:

Ciro

Antiche

Occo

Hula

Con una curaduría cuidada, actividades para disfrutar al aire libre y una fuerte apuesta a la identidad gastronómica local, Sabor a Buenos Aires se perfila como una salida ideal para el fin de semana. Gastronomía, precios accesibles y propuestas para todos los gustos, en un solo lugar.

