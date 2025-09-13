Tres planes para hacer con los chicos el fin de semana

Dónde comer, un parque de realidad virtual y un museo que llega directo al corazón

PARA LA NACION Verónica De Martini Escuchar Nota

Llegó el fin de semana, los días se ponen cada vez más lindos y salir de casa es un buen plan. Hoy armamos planes para todo el fin de semana: dónde ir a almorzar o toma un rico té luego de descargar energía en un parque de realidad virtual. Y el domingo, en un plan más tranquilo, una visita a un museo que llevará a los adultos a su propia infancia.

Sumergirse en la realidad virtual

Enfrente al shopping Abasto abrió hace menos de un año un parque de realidad virtual que incluye dos arenas de 200 m² y 240 m², especialmente diseñadas para el juego con movimiento libre. Ambas arenas están equipadas con tecnología de última generación como los cascos Oculus Quest 3, y el parque también ofrece zonas con consolas PS5 y Xbox One.

Gracias a su gran tamaño es que por turno pueden jugar hasta 40 personas, ideal para ir con familias amigas. Se juega sin cables ni chalecos lo que ayuda a que sea una experiencia cómoda, dinámica e inmersiva. Cada jugador se mueve libremente mientras interactúa con otros dentro del mundo virtual.

VR Arena Chugunov Roman +79282284408

La variedad de juegos es amplia y para diferentes edades y gustos: aventuras colaborativas, desafíos de supervivencia, juegos deportivos y competencias por equipos, experiencias educativas y de exploración y opciones sin violencia y llenas de acción para compartir. Además hay zonas con consolas y espacios de descanso.

El plan está pensado para chicos a partir de los 8 años y adultos. Se recomienda ir con ropa cómoda y calzado cerrado como zapatillas deportivas porque hay mucho movimiento por el arena, de todas maneras el equipo del lugar da una charla de seguridad antes de comenzar y supervisa el juego en todo momento.

Más información: VR Arena, Av. Corrientes 3266. Abierto todos los días de la semana y con turnos de 30 minutos. Reservas en www.vrarena.ar

Una confitería temática

M. C. Donuts

De martes a domingo está abierta la pastelería temática M.C. Donuts que inauguró hace pocas semanas su nuevo local en Villa Urquiza. Todos los fines de semana los niños están invitados a asistir con sus disfraces, si bien el sitio está abierto desde las 11 de la mañana, es a partir de las 16 horas donde se presentan distintos personajes como Moana, Alicia y el Conejo, Lilo y Stich, Rapunzel, Olaf, Elsa, Anna y Mickey entre otros, para compartir una tarde llena de magia. En su cuenta de Instagram se va anunciando cada semana qué personaje visitará la pastelería y se realizan tres turnos diferentes para que todos puedan tener su lugar en la mesa.

Además los viernes en la planta alta es el día de peinados de princesas donde una princesa peina, pinta las uñas, coloca glitter y polvo de hadas, luego todos los asistentes bailan una canción con la princesa.

La pastelería también es temática para que los chicos se diviertan en cada bocado, para los grandes hay tortas y opciones saladas como bagels con diferentes rellenos, y una opción de merienda para compartir que incluye dos donas a elección, dos mini bagel, dos infusiones a elección y una porción de torta también a elección.

Más información: M.C. Donuts, Av. Triunvirato 4821, CABA. Se puede consultar la agenda semanal de personajes y eventos en @m.c.donutsyalgomas

Un museo para volver a la infancia

Casa Museo María Elena Walsh

Grandes y chicos disfrutaran de visitar, de forma gratuita, la Casa Museo María Elena Walsh. Es que el municipio de Morón restauró la casa donde nació y vivió la escritora y compositora toda su infancia, y la transformó en un espacio cultural donde difunden su obra. El sitio tiene diferentes actividades como visitas guiadas, exposiciones, eventos, clases y talleres.

Este sábado se podrá visitar en el SUM la exposición de la ilustradora Laura Aguerrebehere que está llena de personajes y dibujos fantásticos.

También se dará comienzo al taller de Iniciación al Circo que es para niños de 7 a 12 años, se dictará todos los sábados y tiene cupos limitados.

El domingo se podrá disfrutar de la obra teatral “En Zapatillas” de de Mónica Jurjevcic, con una Adaptación Aye Del Valle y Lu Sapia, una obra para mayores de 12 años.

Más información: Tres de febrero 547, Villa Sarmiento, Morón. Abierto de miércoles a domingos. Los fines de semana el horario es de 11 a 19hs. Se puede consultar la agenda cultural en su cuenta de Instagram @casa.mew