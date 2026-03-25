World’s Best Steak Restaurants 2026: cuáles son las parrillas argentinas que ya figuran entre los puestos 20 y 101

El listado 2026 de World’s Best Steak Restaurants comenzó a publicarse por etapas a través de la cuenta oficial de Instagram del ranking. Hasta el momento se dieron a conocer los puestos 20 al 101, y entre ellos ya aparecen cuatro restaurantes argentinos: Fogón Asado, en el 22; Madre Rojas, en el 47; Elena, en el 54; y Happening, en el 82.

Fogón fue elegido en el puesto 22 de World’s Best Steak Restaurants 2026 Instagram/World’s Best Steak Restaurants

La presencia argentina en esta primera parte del ranking vuelve a ubicar a Buenos Aires como una plaza fuerte dentro del circuito internacional de la carne. A la espera de que se conozcan los puestos 19 al 1, la edición 2026 ya muestra una participación local destacada en un listado que reúne steakhouses, parrillas y restaurantes especializados de distintos continentes.

Madre Rojas fue elegido en el puesto 47 de World’s Best Steak Restaurants 2026 Instagram/World’s Best Steak Restaurants

El antecedente inmediato refuerza ese lugar. En 2025, la Argentina había logrado cuatro presencias en el ranking oficial: Don Julio, en el puesto 1; Fogón Asado, en el 35; Elena, en el 56; y Hermanos, en el 95. Ese desempeño convirtió al país en uno de los focos de atención de cada nueva entrega del listado.

Elena fue elegido en el puesto 54 de World’s Best Steak Restaurants 2026 Instagram/World’s Best Steak Restaurants

En esta edición parcial de 2026, Fogón Asado es por ahora el restaurante argentino mejor ubicado entre los puestos ya revelados. Más atrás aparecen Madre Rojas, Elena y Happening, en una distribución que vuelve a mostrar peso local tanto en propuestas contemporáneas como en clásicos de la ciudad.

Happening fue elegido en el puesto 82 de World’s Best Steak Restaurants 2026 Instagram/World’s Best Steak Restaurants

Del puesto 20 al 101: todos los restaurantes revelados hasta ahora

20. Agnes — Brisbane, Australia

21. Cote Korean Steakhouse — Nueva York, Estados Unidos

22. Fogón Asado — Buenos Aires, Argentina

23. Carcasse by Dierendonck — Koksijde, Bélgica

24. Tributo — Quito, Ecuador

25. Miller & Lux — San Francisco, Estados Unidos

26. Born & Bred — Seúl, Corea del Sur

27. Gran Torino — Sídney, Australia

28. Hanu — Dubái, Emiratos Árabes Unidos

29. Steer Dining Room — Melbourne, Australia

30. Nikuya Tanaka — Singapur, Singapur

31. Victor Churchill — Melbourne, Australia

32. Elisa — Vancouver, Canadá

33. The Grill at The International — Sídney, Australia

34. La Tête d’Or by Daniel — Nueva York, Estados Unidos

35. Lutyens Grill — Londres, Reino Unido

36. Porteño — Sídney, Australia

37. Asador Nicolás — Tolosa, España

38. Rockpool Bar & Grill — Sídney, Australia

39. La Braseria — Osio Sotto, Italia

40. Daniel’s Miami — Coral Gables, Estados Unidos

41. Gwen — Los Ángeles, Estados Unidos

42. Blok — Talbot Green, Reino Unido

43. Capa — Copenhague, Dinamarca

44. Amaren — Bilbao, España

45. The Devonshire — Londres, Reino Unido

46. Char Fuego y Brasas — Adeje, España

47. Madre Rojas — Buenos Aires, Argentina

48. The Gidley — Sídney, Australia

49. Niku Steakhouse — San Francisco, Estados Unidos

50. Beefbar — Mónaco, Mónaco

51. Jacobs & Co Steakhouse — Toronto, Canadá

52. Vuur — Stellenbosch, Sudáfrica

53. Clover Grill — París, Francia

54. Elena — Buenos Aires, Argentina

55. Chelsea Grill — Londres, Reino Unido

56. Anahi — París, Francia

57. Los 33 — Madrid, España

58. Jeffrey’s — Austin, Estados Unidos

59. 20 Chapel — Marrickville, Australia

60. 11 Woodfire — Dubái, Emiratos Árabes Unidos

61. Magma by Dany Karam — Sídney, Australia

62. Gimlet — Melbourne, Australia

63. Linny’s — Toronto, Canadá

64. Williams Butchers Table — Zúrich, Suiza

65. Prime + Proper — Detroit, Estados Unidos

66. Grill Royal — Berlín, Alemania

67. American Cut — Nueva York, Estados Unidos

68. Keens Steakhouse — Nueva York, Estados Unidos

69. Sperling & Co — Estocolmo, Suecia

70. Txula Steak — Nueva York, Estados Unidos

71. Bazaar Meat New York — Nueva York, Estados Unidos

72. Brutus Tavern — Atenas, Grecia

73. Swift & Sons — Chicago, Estados Unidos

74. Maven — Amberes, Bélgica

75. Regina Bistecca — Florencia, Italia

76. Firewood — George Town, Malasia

77. SK Steak & Oyster — Brisbane, Australia

78. Carna by Dario Cecchini — Hong Kong, China

79. Matilda 159 Domain — Melbourne, Australia

80. The Steak House — Hong Kong, China

81. Meatmaiden — Melbourne, Australia

82. Happening — Buenos Aires, Argentina

83. Shatōburian — Singapur, Singapur

84. Gage & Tollner — Nueva York, Estados Unidos

85. Shell House — Sídney, Australia

86. Beef & Glory — Viena, Austria

87. Gallaghers — Nueva York, Estados Unidos

88. Bistecca Tuscan Steakhouse — Singapur, Singapur

89. The Grand Bar & Grill — Helsinki, Finlandia

90. Sagardi — Londres, Reino Unido

91. Fat Rabbit — St. Catharines, Canadá

92. Carnal Steak House — Barcelona, España

93. The Cut Bar & Grill — Sídney, Australia

94. Soichiro Japanese Steak House — Yakarta, Indonesia

95. Grill Americano — Melbourne, Australia

96. Zoilo — Londres, Reino Unido

97. Bistecca — Sídney, Australia

98. The Blockman — Johannesburgo, Sudáfrica

99. Guinea Grill — Londres, Reino Unido

100. Izzy’s Steaks & Chops — San Francisco, Estados Unidos

101. Brabo — Barcelona, España

Qué lugar había tenido la Argentina en 2025

La edición 2025 había dejado una marca fuerte para el país. Don Julio encabezó el ranking mundial, mientras que Fogón Asado quedó en el 35, Elena en el 56 y Hermanos en el 95. Ese desempeño consolidó a la Argentina como una referencia insoslayable en este tipo de listas internacionales.

Con esa base, la publicación escalonada de 2026 se sigue con especial atención desde Buenos Aires. Todavía resta conocer el tramo decisivo del ranking, pero los primeros anuncios ya confirman que la escena local volvió a meterse entre los nombres destacados del mapa global de la carne.