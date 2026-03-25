World’s Best Steak Restaurants 2026: cuáles son las parrillas argentinas que ya figuran entre los puestos 20 y 101

El ranking internacional comenzó a revelar su edición 2026 por tramos y, hasta ahora, ya confirmó a Fogón Asado, Madre Rojas, Elena y Happening entre los distinguidos
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El listado 2026 de World’s Best Steak Restaurants comenzó a publicarse por etapas a través de la cuenta oficial de Instagram del ranking. Hasta el momento se dieron a conocer los puestos 20 al 101, y entre ellos ya aparecen cuatro restaurantes argentinos: Fogón Asado, en el 22; Madre Rojas, en el 47; Elena, en el 54; y Happening, en el 82.
La presencia argentina en esta primera parte del ranking vuelve a ubicar a Buenos Aires como una plaza fuerte dentro del circuito internacional de la carne. A la espera de que se conozcan los puestos 19 al 1, la edición 2026 ya muestra una participación local destacada en un listado que reúne steakhouses, parrillas y restaurantes especializados de distintos continentes.
El antecedente inmediato refuerza ese lugar. En 2025, la Argentina había logrado cuatro presencias en el ranking oficial: Don Julio, en el puesto 1; Fogón Asado, en el 35; Elena, en el 56; y Hermanos, en el 95. Ese desempeño convirtió al país en uno de los focos de atención de cada nueva entrega del listado.
En esta edición parcial de 2026, Fogón Asado es por ahora el restaurante argentino mejor ubicado entre los puestos ya revelados. Más atrás aparecen Madre Rojas, Elena y Happening, en una distribución que vuelve a mostrar peso local tanto en propuestas contemporáneas como en clásicos de la ciudad.
Del puesto 20 al 101: todos los restaurantes revelados hasta ahora
20. Agnes — Brisbane, Australia
21. Cote Korean Steakhouse — Nueva York, Estados Unidos
22. Fogón Asado — Buenos Aires, Argentina
23. Carcasse by Dierendonck — Koksijde, Bélgica
24. Tributo — Quito, Ecuador
25. Miller & Lux — San Francisco, Estados Unidos
26. Born & Bred — Seúl, Corea del Sur
27. Gran Torino — Sídney, Australia
28. Hanu — Dubái, Emiratos Árabes Unidos
29. Steer Dining Room — Melbourne, Australia
30. Nikuya Tanaka — Singapur, Singapur
31. Victor Churchill — Melbourne, Australia
32. Elisa — Vancouver, Canadá
33. The Grill at The International — Sídney, Australia
34. La Tête d’Or by Daniel — Nueva York, Estados Unidos
35. Lutyens Grill — Londres, Reino Unido
36. Porteño — Sídney, Australia
37. Asador Nicolás — Tolosa, España
38. Rockpool Bar & Grill — Sídney, Australia
39. La Braseria — Osio Sotto, Italia
40. Daniel’s Miami — Coral Gables, Estados Unidos
41. Gwen — Los Ángeles, Estados Unidos
42. Blok — Talbot Green, Reino Unido
43. Capa — Copenhague, Dinamarca
44. Amaren — Bilbao, España
45. The Devonshire — Londres, Reino Unido
46. Char Fuego y Brasas — Adeje, España
47. Madre Rojas — Buenos Aires, Argentina
48. The Gidley — Sídney, Australia
49. Niku Steakhouse — San Francisco, Estados Unidos
50. Beefbar — Mónaco, Mónaco
51. Jacobs & Co Steakhouse — Toronto, Canadá
52. Vuur — Stellenbosch, Sudáfrica
53. Clover Grill — París, Francia
54. Elena — Buenos Aires, Argentina
55. Chelsea Grill — Londres, Reino Unido
56. Anahi — París, Francia
57. Los 33 — Madrid, España
58. Jeffrey’s — Austin, Estados Unidos
59. 20 Chapel — Marrickville, Australia
60. 11 Woodfire — Dubái, Emiratos Árabes Unidos
61. Magma by Dany Karam — Sídney, Australia
62. Gimlet — Melbourne, Australia
63. Linny’s — Toronto, Canadá
64. Williams Butchers Table — Zúrich, Suiza
65. Prime + Proper — Detroit, Estados Unidos
66. Grill Royal — Berlín, Alemania
67. American Cut — Nueva York, Estados Unidos
68. Keens Steakhouse — Nueva York, Estados Unidos
69. Sperling & Co — Estocolmo, Suecia
70. Txula Steak — Nueva York, Estados Unidos
71. Bazaar Meat New York — Nueva York, Estados Unidos
72. Brutus Tavern — Atenas, Grecia
73. Swift & Sons — Chicago, Estados Unidos
74. Maven — Amberes, Bélgica
75. Regina Bistecca — Florencia, Italia
76. Firewood — George Town, Malasia
77. SK Steak & Oyster — Brisbane, Australia
78. Carna by Dario Cecchini — Hong Kong, China
79. Matilda 159 Domain — Melbourne, Australia
80. The Steak House — Hong Kong, China
81. Meatmaiden — Melbourne, Australia
82. Happening — Buenos Aires, Argentina
83. Shatōburian — Singapur, Singapur
84. Gage & Tollner — Nueva York, Estados Unidos
85. Shell House — Sídney, Australia
86. Beef & Glory — Viena, Austria
87. Gallaghers — Nueva York, Estados Unidos
88. Bistecca Tuscan Steakhouse — Singapur, Singapur
89. The Grand Bar & Grill — Helsinki, Finlandia
90. Sagardi — Londres, Reino Unido
91. Fat Rabbit — St. Catharines, Canadá
92. Carnal Steak House — Barcelona, España
93. The Cut Bar & Grill — Sídney, Australia
94. Soichiro Japanese Steak House — Yakarta, Indonesia
95. Grill Americano — Melbourne, Australia
96. Zoilo — Londres, Reino Unido
97. Bistecca — Sídney, Australia
98. The Blockman — Johannesburgo, Sudáfrica
99. Guinea Grill — Londres, Reino Unido
100. Izzy’s Steaks & Chops — San Francisco, Estados Unidos
101. Brabo — Barcelona, España
Qué lugar había tenido la Argentina en 2025
La edición 2025 había dejado una marca fuerte para el país. Don Julio encabezó el ranking mundial, mientras que Fogón Asado quedó en el 35, Elena en el 56 y Hermanos en el 95. Ese desempeño consolidó a la Argentina como una referencia insoslayable en este tipo de listas internacionales.
Con esa base, la publicación escalonada de 2026 se sigue con especial atención desde Buenos Aires. Todavía resta conocer el tramo decisivo del ranking, pero los primeros anuncios ya confirman que la escena local volvió a meterse entre los nombres destacados del mapa global de la carne.
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