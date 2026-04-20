Adiós a la merienda con harina: tres nuevas opciones para hacer en casa

En la tradición gastronómica de nuestro país, la merienda ocupa un punto importante, ya que la cena generalmente sucede pasadas las 21 horas, por lo que la distancia con el almuerzo obliga a consumir alimentos que sacien. A continuación, enterate de cómo podés reemplazar las colaciones hechas con harina de trigo y azúcar por otros ingredientes saludables.

Desde budines, galletas y alfajores, todo un recetario saludable para que puedas armar una merienda saludable (Fuente: Freepik)

Merienda sin exceso de calorías

Muffins sin harina y sabor tiramisú

Para la masa

1 huevo grande.

1 cucharadita de vainilla.

1 cucharada de estevia.

1 cucharada de harina de almendras.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharada de harina a elección (puede ser de avena, nuez o común).

1 chorrito de leche.

2 cubitos de chocolate 80% cacao.

Para la cobertura

2 cucharadas de queso crema.

1 cucharadita de café sin azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

½ cucharada de estevia.

Paso a paso:

1 Para la masa

En un cuenco mezclá el huevo con la esencia de vainilla y la estevia. Obtené un resultado espumoso.

Añadí la harina de almendras y revolvé hasta integrar.

Sumá la cucharadita de polvo de hornear y la segunda cucharada de harina a preferencia.

Mezclá y añadí un chorrito de leche.

En dos moldes de muffins, rellená la base con la pasta espesa. En el centro de cada uno, colocá un cuadradito de chocolate. Cubrí con el resto de la masa.

2 Cocción

Enviá los muffins a un horno a temperatura de 180° C por 15 minutos.

por 15 minutos. Mientras hacé la cobertura. Para ello homogeneizá en un recipiente el queso crema, la estevia, la vainilla y el café.

Revisá con un palillo de madera la cocción de los muffins. Si están listos, retirá del horno y esperá a que enfríen para cubrirlos con la crema de queso.

Cómo hacer muffins sabor tiramisú - @antozicarelli

Tiempo de cocción: entre 15 a 20 minutos.

Tiempo preparación total: 30 minutos.

Alfajor de avena y coco

Ingredientes:

Para la masa

1 taza de avena.

½ taza de coco rallado.

1 huevo.

3 cucharadas de estevia o miel.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

2 cucharadas de aceite.

Para el relleno

Dulce de leche c/n (preferentemente sin azúcar).

Paso a paso:

1 Preparación del bollo

Precalentá el horno a 180 °C.

Procesá la avena instantánea hasta obtener una harina.

En un bol mezclá la avena procesada, el coco rallado, la miel y la esencia de vainilla.

Mezclá y agregá el huevo y el aceite. Si notás que la mezcla requiere líquido, sumá un chorrito de leche.

2 Cocción

Enmantecá y enharina una fuente para horno.

Dividí el bollo de masa en pelotitas del tamaño de un puño y aplastalas hasta que queden como la tapa de un alfajor.

Colocalas en la bandeja y llevá al horno hasta que estén doradas.

Cuando estén listas, dejar enfriar y rellenar con dulce de leche sin azúcar o mermelada.

Para conservar, guardá los alfajores en un tupper y dentro del freezer.

Receta de alfajor de avena y coco

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 25 minutos.

Redondos de avena proteicos sin azúcar

Ingredientes:

3 huevos.

2 cucharadas de miel.

2 cucharadas de aceite de girasol o maíz.

2 bananas.

1 limón.

150 g de avena instantánea extrafina.

100 g de coco rallado sin azúcar.

4 cucharadas de maníes tostados sin sal.

2 cucharaditas de polvo de hornear.

Paso a paso:

1 Para la masa

Colocar en la batidora los huevos con la miel. Batir hasta que se forme una mezcla esponjosa. Poco a poco incorporar el aceite.

Pelar y pisar las bananas junto con el jugo y la ralladura de limón. Añadir luego al batido.

En un bowl mezclar la avena con el coco y el polvo de hornear. Retirar el batido y unificar todo con una cuchara de madera.

Picar los maníes y añadirlos a la preparación.

2 Cocción

Colocar la preparación de forma pareja en una bandeja para horno previamente pincelada con aceite y espolvoreada con harina. Cocinar a una temperatura de 180 °C .

. Retirar del horno una vez dorada la base y la parte superior.

Cuando retires del horno la preparación, cortá con un molde circular para obtener los redondos.

Receta de cuadraditos de avena

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de preparación: 30 minutos.