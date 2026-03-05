Almuerzo exprés: receta de “nidos de jamón” proteicos y sin masa

Los nidos de jamón se volvieron populares en las redes sociales por ser un bocadillo suculento y delicioso que combina jamón crudo, verduras y huevo. Esto se traduce en minerales, proteínas y vitaminas que el cuerpo requiere para completar la jornada sin falta de energía. Un experto en nutrición sugirió esta receta y dio detalles de cómo prepararla en pocos minutos y sin cometer errores.

Los nidos de jamón crudo son una fuente de proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables que tu cuerpo necesita para generar energía (Fuente: Instagram/@albertocolas4)

Nidos de jamón crudo ideales para el almuerzo

Ingredientes:

100 g de jamón crudo en fetas.

4 huevos.

300 g de tomates secos.

10 hojas de espinaca crudas y bien lavadas.

100 g de queso cremoso.

Orégano y pimienta al gusto.

Aceite de oliva.

Paso a paso:

1 Preparación de los ingredientes

En un molde para magdalenas, colocá en cuatro huevos, las fetas de jamón crudo en forma de canastas.

Picá las hojas de espinaca y los tomates secos.

Cortá en trozos pequeños el queso cremoso.

2 Cocción

Esparcí el tomate seco por los cuatro moldes cubiertos de jamón crudo.

Colocá la espinaca.

Volcá los cuatro huevos en cada uno de los recipientes.

Dividí la cantidad de queso en partes iguales para los cuatro moldes.

Agregá un chorrito de aceite de oliva en cada uno.

Cociná en el microondas por 2 minutos, hasta que el huevo quede cocido.

Condimentá al gusto con el orégano y el pimentón.

Retirá y serví.

Receta nidos de jamón

Tiempo de cocción: 2 minutos.

Tiempo de elaboración total: 10 minutos.