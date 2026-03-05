Almuerzo exprés: receta de “nidos de jamón” proteicos y sin masa
Descubrí cómo hacer este bocadillo sugerido por un experto; es delicioso e intenta suplir todas las necesidades nutricionales
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Los nidos de jamón se volvieron populares en las redes sociales por ser un bocadillo suculento y delicioso que combina jamón crudo, verduras y huevo. Esto se traduce en minerales, proteínas y vitaminas que el cuerpo requiere para completar la jornada sin falta de energía. Un experto en nutrición sugirió esta receta y dio detalles de cómo prepararla en pocos minutos y sin cometer errores.
Nidos de jamón crudo ideales para el almuerzo
Ingredientes:
- 100 g de jamón crudo en fetas.
- 4 huevos.
- 300 g de tomates secos.
- 10 hojas de espinaca crudas y bien lavadas.
- 100 g de queso cremoso.
- Orégano y pimienta al gusto.
- Aceite de oliva.
Paso a paso:
1
Preparación de los ingredientes
- En un molde para magdalenas, colocá en cuatro huevos, las fetas de jamón crudo en forma de canastas.
- Picá las hojas de espinaca y los tomates secos.
- Cortá en trozos pequeños el queso cremoso.
2
Cocción
- Esparcí el tomate seco por los cuatro moldes cubiertos de jamón crudo.
- Colocá la espinaca.
- Volcá los cuatro huevos en cada uno de los recipientes.
- Dividí la cantidad de queso en partes iguales para los cuatro moldes.
- Agregá un chorrito de aceite de oliva en cada uno.
- Cociná en el microondas por 2 minutos, hasta que el huevo quede cocido.
- Condimentá al gusto con el orégano y el pimentón.
- Retirá y serví.
Tiempo de cocción: 2 minutos.
Tiempo de elaboración total: 10 minutos.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit