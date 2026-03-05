LA NACION

Almuerzo exprés: receta de “nidos de jamón” proteicos y sin masa

Descubrí cómo hacer este bocadillo sugerido por un experto; es delicioso e intenta suplir todas las necesidades nutricionales

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Canastas de jamón crudo ideales para el almuerzo (Imagen ilustrativa)
Canastas de jamón crudo ideales para el almuerzo (Imagen ilustrativa)(Fuente: Creada con Gemini IA)

Los nidos de jamón se volvieron populares en las redes sociales por ser un bocadillo suculento y delicioso que combina jamón crudo, verduras y huevo. Esto se traduce en minerales, proteínas y vitaminas que el cuerpo requiere para completar la jornada sin falta de energía. Un experto en nutrición sugirió esta receta y dio detalles de cómo prepararla en pocos minutos y sin cometer errores.

Los nidos de jamón crudo son una fuente de proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables que tu cuerpo necesita para generar energía
Los nidos de jamón crudo son una fuente de proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables que tu cuerpo necesita para generar energía(Fuente: Instagram/@albertocolas4)

Nidos de jamón crudo ideales para el almuerzo

Ingredientes:

  • 100 g de jamón crudo en fetas.
  • 4 huevos.
  • 300 g de tomates secos.
  • 10 hojas de espinaca crudas y bien lavadas.
  • 100 g de queso cremoso.
  • Orégano y pimienta al gusto.
  • Aceite de oliva.

Paso a paso:

1

Preparación de los ingredientes

  • En un molde para magdalenas, colocá en cuatro huevos, las fetas de jamón crudo en forma de canastas.
  • Picá las hojas de espinaca y los tomates secos.
  • Cortá en trozos pequeños el queso cremoso.
2

Cocción

  • Esparcí el tomate seco por los cuatro moldes cubiertos de jamón crudo.
  • Colocá la espinaca.
  • Volcá los cuatro huevos en cada uno de los recipientes.
  • Dividí la cantidad de queso en partes iguales para los cuatro moldes.
  • Agregá un chorrito de aceite de oliva en cada uno.
  • Cociná en el microondas por 2 minutos, hasta que el huevo quede cocido.
  • Condimentá al gusto con el orégano y el pimentón.
  • Retirá y serví.
Receta nidos de jamón
Receta nidos de jamón

Tiempo de cocción: 2 minutos.

Tiempo de elaboración total: 10 minutos.

LA NACION