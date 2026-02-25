LA NACION

Receta viral de marshmallow casero con solo dos ingredientes y sin exceso de calorías

En las redes sociales se volvió popular una versión rápida y sencilla de este dulce estadounidense que captó la atención de más de uno por su calidad y sabor similar; aprendé cómo hacerlo en simples pasos 

Descubrí cómo hacer los malvaviscos saludables que se volvieron virales en las redes sociales(Fuente: Pexels)

El marshmallow o malvavisco es un tipo de dulce estadounidense, el típico que aparece en las películas y dibujos animados cuando los personajes van de campamento y asan en la fogata. Rico, esponjoso y casi adictivo, es un tentempié que en su forma industrializada puede traer a la larga diferentes problemas para la salud. Por ese motivo, expertos culinarios desarrollaron una receta saludable con solo dos ingredientes y 35 calorías. Descubrí cómo hacerlo y disfrutá de este manjar que es viral en las redes sociales.

Marshmallow de manzana

Ingredientes:

  • 2 manzanas.
  • 1 sobre de gelatina.
  • 1 cucharada de miel.

Paso a paso:

1

Cocción de las manzanas

  • Pelá y cortá las manzanas en cubos pequeños.
  • Ponelas a hervir, pero que el agua no supere la mitad de la olla, debe llegar al ras de la fruta.
  • Cuando estén bien blandas, colá la manzana y triturarlas con un mixer.
2

Preparación de la masa de marshmallow

  • En un recipiente verté las manzanas trituradas y espolvoreá la gelatina. Añadí la miel.
  • Batí con una batidora hasta que se forme una mezcla esponjosa y que su tamaño se duplique.
  • Verté la preparación en una fuente de vidrio o cerámica y llevala a la heladera por 3 a 4 horas.
  • Desmoldar y cortar en trozos pequeños.
Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación: 15 minutos.

Tips adicionales: Si no querés hervir la manzana, podés triturarla directamente con un poco de agua y disolver la gelatina. Batí con una planetaria o batidora hasta que la mezcla duplique su tamaño y luego llevala a un recipiente en la heladera por 3 a 4 horas.

