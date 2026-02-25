Receta viral de marshmallow casero con solo dos ingredientes y sin exceso de calorías
En las redes sociales se volvió popular una versión rápida y sencilla de este dulce estadounidense que captó la atención de más de uno por su calidad y sabor similar; aprendé cómo hacerlo en simples pasos
- 2 minutos de lectura'
El marshmallow o malvavisco es un tipo de dulce estadounidense, el típico que aparece en las películas y dibujos animados cuando los personajes van de campamento y asan en la fogata. Rico, esponjoso y casi adictivo, es un tentempié que en su forma industrializada puede traer a la larga diferentes problemas para la salud. Por ese motivo, expertos culinarios desarrollaron una receta saludable con solo dos ingredientes y 35 calorías. Descubrí cómo hacerlo y disfrutá de este manjar que es viral en las redes sociales.
Marshmallow de manzana
Ingredientes:
- 2 manzanas.
- 1 sobre de gelatina.
- 1 cucharada de miel.
Paso a paso:
Cocción de las manzanas
- Pelá y cortá las manzanas en cubos pequeños.
- Ponelas a hervir, pero que el agua no supere la mitad de la olla, debe llegar al ras de la fruta.
- Cuando estén bien blandas, colá la manzana y triturarlas con un mixer.
Preparación de la masa de marshmallow
- En un recipiente verté las manzanas trituradas y espolvoreá la gelatina. Añadí la miel.
- Batí con una batidora hasta que se forme una mezcla esponjosa y que su tamaño se duplique.
- Verté la preparación en una fuente de vidrio o cerámica y llevala a la heladera por 3 a 4 horas.
- Desmoldar y cortar en trozos pequeños.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de preparación: 15 minutos.
Tips adicionales: Si no querés hervir la manzana, podés triturarla directamente con un poco de agua y disolver la gelatina. Batí con una planetaria o batidora hasta que la mezcla duplique su tamaño y luego llevala a un recipiente en la heladera por 3 a 4 horas.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.