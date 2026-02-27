Recetas saludables para que los chicos regresen al colegio con todas las energías

Los chicos volvieron al colegio y el tiempo del día se acortó más. Ya la distensión horaria dejó de ser lo que era antes y las ideas de almuerzo o cena se volvieron un desafío que ejecutar. Por ese motivo, a continuación se sugieren tres recetas caseras con ingredientes naturales y ricos en vitaminas y minerales, capaces de proveer de los nutrientes necesarios que necesitan nuestros hijos para rendir toda la jornada escolar y más.

Que tus hijos consuman alimentos nutritivos asegura que rindan mejor en el colegio y el resto de la jornada (Fuente: Pexels)

Vuelta al colegio: tres recetas que solucionan tu almuerzo o cena en pocos minutos

Estofado de lentejas

Ingredientes:

400 g de lentejas.

200 g de chorizo.

750 ml de agua.

1 hoja de laurel.

½ morrón verde.

1 cebolla mediana.

2 papas medianas.

2 dientes de ajo.

200 g de tomate triturado.

Paso a paso:

1 Precocción de los vegetales

En una sartén, sofríe el chorizo cortado en rodajas con un chorrito de aceite de oliva.

Picá la cebolla y el morrón y añadirlos a la sartén.

Una vez que estén dorados, agregá las lentejas (se sugiere utilizar las que vienen en latas).

Incorporá los ajos picados.

2 Elaboración del estofado

Volcá en una olla el contenido sofrito y colocá la zanahoria picada, las papas y el laurel.

Añadí el agua y cociná a fuego lento.

Espolvoreá sal al gusto.

Cuando el agua se haya consumido parcialmente incorporá el tomate triturado.

Una vez que esté hecho, servir.

Receta del estofado de lentejas

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración: 50 minutos.

Ensalada de pasta con atún

Ingredientes:

350 g de pasta cocida (fideos moños o tirabuzón)

50 g de queso fresco.

1 lata de choclo con crema.

200 g de tomates cherry.

1 lata de atún.

Sal al gusto.

Paso a paso:

1 Preparación de los ingredientes

Cortá el queso fresco en cubitos y los tomates cherry en rodajas.

2 Armado de la ensalada

En un bol agregá la pasta cocida. El tomate, el choclo, el atún y el queso.

Mezclá todo y añadí una pizca de sal.

Conservá en la heladera por dos horas.

Servir.

Receta de la ensalada de fideos y atún

Tiempo de elaboración: 10 minutos.

Huevos rellenos alocados

Ingredientes:

5 huevos (preferiblemente de campo).

2 tazas de agua.

1 cucharadita de sal gruesa.

1 remolacha.

2 cucharadas de mayonesa.

Sal c/n.

Perejil o ciboulette picado.

1 taza de vinagre de alcohol.

Paso a paso:

1 Cocción de los huevos

Cocinar los huevos en una olla con agua a fuego alto. Cuando rompa hervor, disminuir la temperatura y esperar 10 minutos.

Cuando estén listos, pasar los huevos por agua bien fría para cortar la cocción.

Pelar los huevos y reservar.

2 Para encurtir

Pelar y cortar la remolacha.

Colocar los trozos de remolacha en una olla con las dos tazas de agua fría, la taza de vinagre y la sal. Hervir 10 minutos y dejar enfriar.

Una vez fría el agua, colocar dentro los huevos y llevar a la heladera por 12 horas.

3 Preparación de los huevos rellenos

Luego del tiempo transcurrido secar los huevos y cortar por la mitad. Retirar las yemas.

En un bol pisar y mezclar la yema con la mayonesa, el perejil y la pizca de sal.

Rellenar los huevos con la crema formada.

Decorar con ciboulette o perejil picado.

Conservar en la heladera los huevos cubiertos hasta el momento de servir.

Receta de los huevos rellenos

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de preparación toral: 12 horas y 35 minutos.