Cinco recetas para hacer con huevos: desde revueltos a rellenos y fritos

El consumo de huevo es popular en la mayoría de las culturas, no solo por su efecto de saciedad, sino porque es rico en proteínas necesarias para que el organismo pueda desarrollar y ejecutar sus funciones básicas. La manera de cocinarlo difiere del tiempo que cada persona disponga y las recetas que lo tienen como protagonista son muchas, por lo que a continuación te sugerimos cinco opciones ideales para que puedas replicar en casa.

Los huevos son un tipo de alimento rico en proteínas; su manera de cocción no altera la composición de nutrientes (Fuente: Pexels)

Multiusos: cinco recetas en las que se puede utilizar el huevo como protagonista

Huevos rellenos

Ingredientes:

4 huevos duros.

2 cucharadas de mayonesa.

3 fetas de jamón cocido.

1 unidades de cebolla de verdeo.

1 cucharadita de ají y otra de tomillo.

4 aceitunas verdes.

Paso a paso:

1 Relleno de los huevos

Luego de hervir los huevos y que estén bien fríos, cortalos por la mitad y extraé la yema.

Colocá las yemas en un bol y añadí la mayonesa. Mezclá hasta formar una pasta.

Incorporá el jamón picado y la cebolla de verdeo previamente cortada en rodajas finas. Recordá que solo debe ser la parte blanca del vegetal.

Añadí las especias.

2 Armado de los huevos rellenos

Una vez que tengas lista la crema, rellená las claras.

Al finalizar, espolvoreá la hoja verde de la cebolla de verdeo previamente picada.

Enviá la preparación a la heladera y dejá reposar todo durante media hora.

Transcurrido el tiempo, servir.

Cómo hacer huevos rellenos para Navidad

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 50 minutos.

Huevos revueltos

Ingredientes:

4 huevos grandes.

100 g de queso parmesano rallado.

Sal a gusto.

1 puñado de ciboulette.

Paso a paso:

1 Cocción de huevo

En una sartén antiadherente rompé los 4 huevos y revolvé con una cuchara de madera.

Una vez que comience a cuajar, volvé a revolver con la cuchara de madera.

1 Condimento

Añadí una pizca de sal a la preparación.

Volcá el queso rallado y mezclá.

Serví en un plato y acompañá con ensalada o sobre una tostada untada con palta.

Receta deluxe de huevos revueltos

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración: 15 minutos.

Huevo frito

Ingredientes:

1 huevo grande (preferentemente de campo).

200 ml de aceite.

Sal a gusto.

Paso a paso:

1 Cocción

Calentar en una sartén el aceite hasta que rompa el hervor. Si querés un resultado más jugoso, agregá más cantidad de aceite para que cubra por completo al ingrediente principal.

Una vez que esté bien caliente el aceite, rompé el huevo en el medio. Tené cuidado de no quemarte, ya que puede salpicar gotitas hacia los costados.

Cuando los bordes de la clara comiencen a dorarse y el resto esté blanco, a excepción de la yema, retirar con una espátula y colocar sobre un plato.

Receta de huevo frito

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Huevo duro

Ingredientes:

1 huevo.

Agua.

1 chorrito de vinagre.

Paso a paso:

1 Cocción de huevo

En un jarro u olla volcar agua suficiente para hervir el huevo y colocá el ingrediente principal dentro.

Volcá un chorrito de vinagre blanco en el agua. Esto contribuye a que se acelere el proceso de cocción de la clara y la yema.

Cubrí el recipiente y cociná a fuego medio hasta que rompa hervor.

2 Huevo listo

Retirá el huevo del agua después de cinco minutos de hervor.

Inmediatamente, volcalo en una olla con agua bien fría y esperá cinco minutos.

Retirá el huevo y rompé la cáscara.

Limpiá el huevo y esperá a que se enfríe antes de comer.

Cómo hacer huevos duros

Tiempo de cocción: 13 minutos.

Tiempo de elaboración total: 15 minutos.

Huevo poché

Ingredientes:

1 huevo.

Agua c/n.

1/2 taza de vinagre blanco.

Paso a paso:

1 Cocción

Llevar a hervor el agua con el vinagre y romper el huevo dentro con mucho cuidado para que la clara y la yema no se separen.

Revolver en círculos con una cuchara de madera.

Una vez que el huevo esté hecho, retirar con una espumadera.

Cómo hacer huevo poché

Tiempo de cocción: 3 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación total: 13 minutos.