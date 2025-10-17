Para principiantes: el truco infalible para hacer huevo poché en minutos
Este tipo de cocción permite obtener un resultado rico, sano y sin gastar demasiado tiempo; aprendé la técnica y subí de nivel en tus conocimientos culinarios
- 2 minutos de lectura'
El huevo poché es una manera específica de cocción, que como resultado ofrece un producto tierno, jugoso y sin demasiados minutos de preparación. Animate a replicar esta receta sencilla y escalá en tu nivel de conocimiento culinario.
El origen de esta técnica gastronómica es confuso, pero la mayoría se lo atribuyen a los cocineros del Papa Benedicto XIII. De ahí que también es conocida la receta como huevos benedictinos. Su secreto reside en el agua hirviendo y un control firme de la cuchara para que la clara se cocine mientras que la yema queda líquida.
Huevo poché o Benedictino, una forma elegante de comer
Ingredientes:
- 1 huevo.
- Agua c/n.
- 1/2 taza de vinagre blanco.
Paso a paso:
- Llevar a hervor el agua con el vinagre y romper el huevo dentro con mucho cuidado para que la clara y la yema no se separen.
- Revolver en círculos con una cuchara de madera.
- Una vez que el huevo esté hecho, retirar con una espumadera.
Tiempo de cocción: 3 minutos aproximadamente.
Tiempo de preparación total: 13 minutos.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Otras noticias de Trucos de cocina
- 1
Sin harina y muy esponjoso: el bizcochuelo con yogur ideal para preparar un feriado
- 2
El paso a paso para hacer los chinchulines ideales en cuestión de minutos
- 3
Sofisticado: el soufflé de queso estilo francés que podés replicar en 40 minutos
- 4
Un clásico que nunca pasa de moda: el truco de las berenjenas al escabeche de la abuela