Para principiantes: el truco infalible para hacer huevo poché en minutos

El huevo poché es una manera específica de cocción, que como resultado ofrece un producto tierno, jugoso y sin demasiados minutos de preparación. Animate a replicar esta receta sencilla y escalá en tu nivel de conocimiento culinario.

El origen de esta técnica gastronómica es confuso, pero la mayoría se lo atribuyen a los cocineros del Papa Benedicto XIII. De ahí que también es conocida la receta como huevos benedictinos. Su secreto reside en el agua hirviendo y un control firme de la cuchara para que la clara se cocine mientras que la yema queda líquida.

El huevo Poché es una opción saludable y rica en nutrientes para comer de forma rápida (Fuente: Archivo LN)

Huevo poché o Benedictino, una forma elegante de comer

Ingredientes:

1 huevo.

Agua c/n.

1/2 taza de vinagre blanco.

Paso a paso:

Llevar a hervor el agua con el vinagre y romper el huevo dentro con mucho cuidado para que la clara y la yema no se separen.

Revolver en círculos con una cuchara de madera.

Una vez que el huevo esté hecho, retirar con una espumadera.

Cómo hacer huevo poché

Tiempo de cocción: 3 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación total: 13 minutos.