Para principiantes: el truco infalible para hacer huevo poché en minutos

Este tipo de cocción permite obtener un resultado rico, sano y sin gastar demasiado tiempo; aprendé la técnica y subí de nivel en tus conocimientos culinarios

El huevo poché es una manera específica de cocción, que como resultado ofrece un producto tierno, jugoso y sin demasiados minutos de preparación. Animate a replicar esta receta sencilla y escalá en tu nivel de conocimiento culinario.

El origen de esta técnica gastronómica es confuso, pero la mayoría se lo atribuyen a los cocineros del Papa Benedicto XIII. De ahí que también es conocida la receta como huevos benedictinos. Su secreto reside en el agua hirviendo y un control firme de la cuchara para que la clara se cocine mientras que la yema queda líquida.

Huevo poché o Benedictino, una forma elegante de comer

Ingredientes:

  • 1 huevo.
  • Agua c/n.
  • 1/2 taza de vinagre blanco.

Paso a paso:

  • Llevar a hervor el agua con el vinagre y romper el huevo dentro con mucho cuidado para que la clara y la yema no se separen.
  • Revolver en círculos con una cuchara de madera.
  • Una vez que el huevo esté hecho, retirar con una espumadera.
Tiempo de cocción: 3 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación total: 13 minutos.

