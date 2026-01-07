Tres ideas fáciles y rápidas para hacer un picnic en la playa

La temporada de verano llegó a la Argentina con niveles de temperatura que sobrepasaron los 30 °C y muchas familias optaron por viajar en enero a algunas de las ciudades de la Costa Atlántica. Por lo tanto, si sos de aquellos que planeó unas vacaciones idílicas, pero que quiere ahorrar dinero o tiempo, te recomendamos a continuación tres ideas fáciles y exprés para hacer un picnic frente al mar.

Descubrí tres maneras de hacer un pícnic playero para disfrutar solo o en familia Shutterstock - Shutterstock

Picnic playero: las recetas que no podés dejar de hacer

Wraps de queso

Ingredientes:

4 wraps o rapiditas.

1 chorrito de aceite de oliva.

150 g de queso fresco.

2 zanahorias.

1 puñado de nueces picadas.

1 hoja de lechuga.

Paso a paso:

1 Relleno

Rallá las zanahorias y cortá el queso en cubos pequeños.

Mezclá todos los ingredientes en un bol y salá a gusto.

Rellená los wraps o rapiditas y doblalas como tacos.

2 Cocción

En una sartén con un chorrito de aceite de oliva y a fuego medio, colocar las rapiditas o wraps de a una.

Dorar cada una de sus caras.

Dejarlas enfriar una vez listas.

Conservarlas en un tupper envueltas en servilletas de papel.

Receta de wraps

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 25 minutos.

Ensalada de fideos fresca y nutritiva

Ingredientes:

300 g de mostacholes o tirabuzón.

1 lata de lentejas.

8 hojas de albahaca.

150 g de queso fresco.

1 chorrito de aceite de oliva.

1 puñado de nueces picadas.

Paso a paso:

1 Cocción de los fideos

Cociná los fideos la noche previa a realizar tu pícnic. Es mejor comer la ensalada bien fría.

Cortá el queso en cubos y escurrí las lentejas de la lata.

Picá las hojas de albahaca bien chiquitas.

2 Armado de la ensalada

Mezclá todos los ingredientes en un bol y por último añadí los fideos fríos.

Conservarlos en un tupper y llevalos a la playa en una heladerita para mantenerlos frescos.

Ensalada fría de fideos

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración total: 25 minutos.

Sánguche de pollo y vegetales

Ingredientes:

1 pechuga de pollo feteada.

1 tomate perita.

½ morrón rojo.

1 cebolla.

3 hojas de lechuga.

100 g de queso de máquina.

Pan lactal integral.

Paso a paso:

1 Cocción de las pechugas

Cociná en una sartén las pechugas hasta que queden bien doradas.

Mientras picá el morrón y la cebolla. Y al tomate perita cortalo en rodajas.

En una sartén freí el morrón y la cebolla. Cuando estén dorados, añadí las pechugas cocidas y esperá cinco minutos.

Retirá del fuego y esperá a que se enfríen.

2 Armado de los sánguches

Prepará los sánguches con las pechugas y los vegetales a punto caramelización.

Colocá el queso y las hojas de lechuga en cada sánguche.

Para una mejor conservación, envolver cada uno en servilletas de papel.

Receta de sanguchitos de pollo

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración total: 30 minutos.