Tres ideas fáciles y rápidas para hacer un picnic en la playa
Si pensaste en unas vacaciones frente al mar y querés ahorrar dinero, tené en cuenta la guía de recetas sencillas y cómodas para comer en todo momento
La temporada de verano llegó a la Argentina con niveles de temperatura que sobrepasaron los 30 °C y muchas familias optaron por viajar en enero a algunas de las ciudades de la Costa Atlántica. Por lo tanto, si sos de aquellos que planeó unas vacaciones idílicas, pero que quiere ahorrar dinero o tiempo, te recomendamos a continuación tres ideas fáciles y exprés para hacer un picnic frente al mar.
Picnic playero: las recetas que no podés dejar de hacer
Wraps de queso
Ingredientes:
- 4 wraps o rapiditas.
- 1 chorrito de aceite de oliva.
- 150 g de queso fresco.
- 2 zanahorias.
- 1 puñado de nueces picadas.
- 1 hoja de lechuga.
Paso a paso:
Relleno
- Rallá las zanahorias y cortá el queso en cubos pequeños.
- Mezclá todos los ingredientes en un bol y salá a gusto.
- Rellená los wraps o rapiditas y doblalas como tacos.
Cocción
- En una sartén con un chorrito de aceite de oliva y a fuego medio, colocar las rapiditas o wraps de a una.
- Dorar cada una de sus caras.
- Dejarlas enfriar una vez listas.
- Conservarlas en un tupper envueltas en servilletas de papel.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de preparación total: 25 minutos.
Ensalada de fideos fresca y nutritiva
Ingredientes:
- 300 g de mostacholes o tirabuzón.
- 1 lata de lentejas.
- 8 hojas de albahaca.
- 150 g de queso fresco.
- 1 chorrito de aceite de oliva.
- 1 puñado de nueces picadas.
Paso a paso:
Cocción de los fideos
- Cociná los fideos la noche previa a realizar tu pícnic. Es mejor comer la ensalada bien fría.
- Cortá el queso en cubos y escurrí las lentejas de la lata.
- Picá las hojas de albahaca bien chiquitas.
Armado de la ensalada
- Mezclá todos los ingredientes en un bol y por último añadí los fideos fríos.
- Conservarlos en un tupper y llevalos a la playa en una heladerita para mantenerlos frescos.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de elaboración total: 25 minutos.
Sánguche de pollo y vegetales
Ingredientes:
- 1 pechuga de pollo feteada.
- 1 tomate perita.
- ½ morrón rojo.
- 1 cebolla.
- 3 hojas de lechuga.
- 100 g de queso de máquina.
- Pan lactal integral.
Paso a paso:
Cocción de las pechugas
- Cociná en una sartén las pechugas hasta que queden bien doradas.
- Mientras picá el morrón y la cebolla. Y al tomate perita cortalo en rodajas.
- En una sartén freí el morrón y la cebolla. Cuando estén dorados, añadí las pechugas cocidas y esperá cinco minutos.
- Retirá del fuego y esperá a que se enfríen.
Armado de los sánguches
- Prepará los sánguches con las pechugas y los vegetales a punto caramelización.
- Colocá el queso y las hojas de lechuga en cada sánguche.
- Para una mejor conservación, envolver cada uno en servilletas de papel.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de elaboración total: 30 minutos.
