Tres ideas fáciles y rápidas para hacer un picnic en la playa

Si pensaste en unas vacaciones frente al mar y querés ahorrar dinero, tené en cuenta la guía de recetas sencillas y cómodas para comer en todo momento

Los sanguches siempre son un buen plan rico, rápido y fresco para comer en la playa
La temporada de verano llegó a la Argentina con niveles de temperatura que sobrepasaron los 30 °C y muchas familias optaron por viajar en enero a algunas de las ciudades de la Costa Atlántica. Por lo tanto, si sos de aquellos que planeó unas vacaciones idílicas, pero que quiere ahorrar dinero o tiempo, te recomendamos a continuación tres ideas fáciles y exprés para hacer un picnic frente al mar.

Descubrí tres maneras de hacer un pícnic playero para disfrutar solo o en familia
Picnic playero: las recetas que no podés dejar de hacer

Wraps de queso

Ingredientes:

  • 4 wraps o rapiditas.
  • 1 chorrito de aceite de oliva.
  • 150 g de queso fresco.
  • 2 zanahorias.
  • 1 puñado de nueces picadas.
  • 1 hoja de lechuga.

Paso a paso:

1

Relleno

  • Rallá las zanahorias y cortá el queso en cubos pequeños.
  • Mezclá todos los ingredientes en un bol y salá a gusto.
  • Rellená los wraps o rapiditas y doblalas como tacos.
2

Cocción

  • En una sartén con un chorrito de aceite de oliva y a fuego medio, colocar las rapiditas o wraps de a una.
  • Dorar cada una de sus caras.
  • Dejarlas enfriar una vez listas.
  • Conservarlas en un tupper envueltas en servilletas de papel.
Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 25 minutos.

Ensalada de fideos fresca y nutritiva

Ingredientes:

  • 300 g de mostacholes o tirabuzón.
  • 1 lata de lentejas.
  • 8 hojas de albahaca.
  • 150 g de queso fresco.
  • 1 chorrito de aceite de oliva.
  • 1 puñado de nueces picadas.

Paso a paso:

1

Cocción de los fideos

  • Cociná los fideos la noche previa a realizar tu pícnic. Es mejor comer la ensalada bien fría.
  • Cortá el queso en cubos y escurrí las lentejas de la lata.
  • Picá las hojas de albahaca bien chiquitas.
2

Armado de la ensalada

  • Mezclá todos los ingredientes en un bol y por último añadí los fideos fríos.
  • Conservarlos en un tupper y llevalos a la playa en una heladerita para mantenerlos frescos.
Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración total: 25 minutos.

Sánguche de pollo y vegetales

Ingredientes:

  • 1 pechuga de pollo feteada.
  • 1 tomate perita.
  • ½ morrón rojo.
  • 1 cebolla.
  • 3 hojas de lechuga.
  • 100 g de queso de máquina.
  • Pan lactal integral.

Paso a paso:

1

Cocción de las pechugas

  • Cociná en una sartén las pechugas hasta que queden bien doradas.
  • Mientras picá el morrón y la cebolla. Y al tomate perita cortalo en rodajas.
  • En una sartén freí el morrón y la cebolla. Cuando estén dorados, añadí las pechugas cocidas y esperá cinco minutos.
  • Retirá del fuego y esperá a que se enfríen.
2

Armado de los sánguches

  • Prepará los sánguches con las pechugas y los vegetales a punto caramelización.
  • Colocá el queso y las hojas de lechuga en cada sánguche.
  • Para una mejor conservación, envolver cada uno en servilletas de papel.
Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración total: 30 minutos.

