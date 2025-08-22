Sin harina ni manteca: las galletitas de coco para evitar el exceso de hidratos de carbono
Esta receta es una opción saludable que podés utilizar como reemplazo del pan en tus desayunos o meriendas; enterate cómo tenerlas listas en 15 minutos
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Si sos de aquellos que tiene en mente cambiar sus hábitos de consumo y por ende disminuir el exceso de hidratos de carbono en tus desayunos y meriendas, podés replicar la siguiente fórmula sin harina ni manteca, para obtener galletitas deliciosas, saludables y nutritivas en tan solo 15 minutos. Aprendé cómo hacerlo.
Galletitas saludables en simples pasos: una variante diferente al pan de los desayunos y meriendas
Ingredientes:
- 100 gr de harina de almendra (o cualquier otra hecha con frutos secos).
- 1 huevo.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 100 gr de margarina (a temperatura ambiente).
- 1 cucharadita de canela en polvo.
- 100 gr de coco rallado sin azúcar.
- 1 cucharada de estevia o 2 cucharadas de miel.
Paso a paso:
- Encendé el horno a 180° C y repasá una fuente con aceite para que no se peguen las galletitas.
- En un bowl, pisá la margarina hasta formar una pomada. Luego añadí la estevia o la miel y homogeneizá todo.
- Agregá el huevo, la canela y el polvo de hornear. Mezclá los ingredientes.
- Poco a poco intercalá el coco rallado y la harina de almendra (o cualquiera de la variante que hayas seleccionado).
- Cuando puedas amasar la preparación, formá bollitos, colocalos en la fuente y aplastalos hasta que parezcan galletitas.
- Enviá al horno la fuente hasta que se doren en ambas caras.
Tiempo de cocción: 15 minutos aproximadamente (según el horno).
Tiempo total de preparación: 25 minutos.
Tips adicionales:
- Recordá que podés reemplazar la margarina por banana. De esta manera no será necesario que agregues la estevia o las tres cucharadas de miel.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Otras noticias de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas
- 1
Versión saludable: el risotto de la abuela con verduras listo en 30 minutos
- 2
Qué dijo Guillermo Francos sobre los audios que hablan de coimas
- 3
Con cinco ingredientes: la tarta de ricota sin masa que es furor en las redes sociales
- 4
Para principiantes: la torta matera tradicional argentina para disfrutar en la merienda