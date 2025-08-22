LA NACION

Sin harina ni manteca: las galletitas de coco para evitar el exceso de hidratos de carbono

Esta receta es una opción saludable que podés utilizar como reemplazo del pan en tus desayunos o meriendas; enterate cómo tenerlas listas en 15 minutos

Las galletitas sin harina ni azúcar que podés replicar para tus desayunos y meriendas
Las galletitas sin harina ni azúcar que podés replicar para tus desayunos y meriendas(Fuente: Pexels)

Si sos de aquellos que tiene en mente cambiar sus hábitos de consumo y por ende disminuir el exceso de hidratos de carbono en tus desayunos y meriendas, podés replicar la siguiente fórmula sin harina ni manteca, para obtener galletitas deliciosas, saludables y nutritivas en tan solo 15 minutos. Aprendé cómo hacerlo.

Las galletitas de harina de almendra y coco son sin gluten, por lo que favorecen a tu sistema digestivo
Las galletitas de harina de almendra y coco son sin gluten, por lo que favorecen a tu sistema digestivo(Fuente: Pexels)

Galletitas saludables en simples pasos: una variante diferente al pan de los desayunos y meriendas

Ingredientes:

  • 100 gr de harina de almendra (o cualquier otra hecha con frutos secos).
  • 1 huevo.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 100 gr de margarina (a temperatura ambiente).
  • 1 cucharadita de canela en polvo.
  • 100 gr de coco rallado sin azúcar.
  • 1 cucharada de estevia o 2 cucharadas de miel.

Paso a paso:

  • Encendé el horno a 180° C y repasá una fuente con aceite para que no se peguen las galletitas.
  • En un bowl, pisá la margarina hasta formar una pomada. Luego añadí la estevia o la miel y homogeneizá todo.
  • Agregá el huevo, la canela y el polvo de hornear. Mezclá los ingredientes.
  • Poco a poco intercalá el coco rallado y la harina de almendra (o cualquiera de la variante que hayas seleccionado).
  • Cuando puedas amasar la preparación, formá bollitos, colocalos en la fuente y aplastalos hasta que parezcan galletitas.
  • Enviá al horno la fuente hasta que se doren en ambas caras.

Tiempo de cocción: 15 minutos aproximadamente (según el horno).

Tiempo total de preparación: 25 minutos.

Galletitas de coco y harina de almendra
Galletitas de coco y harina de almendra

Tips adicionales:

  • Recordá que podés reemplazar la margarina por banana. De esta manera no será necesario que agregues la estevia o las tres cucharadas de miel.

