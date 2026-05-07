Cómo hacer los pancitos de leche, según Doña Petrona

Decile adiós a las meriendas aburridas con los pancitos de leche que creó Doña Petrona hace más de cuatro décadas y que ahora pertenecen a su escaparate de recetas estrella. Aprendé cómo hacerlos en simples pasos con la guía original y sin cometer errores. ¡Manos a la obra!

El pancito de leche con crema pastelera es ideal para la merienda de la tarde (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Receta de pancitos de leche de Doña Petrona

Ingredientes:

Para la masa

50 g de levadura fresca.

6 cucharadas de leche tibia.

500 g de harina, 100 g de manteca.

3 huevos.

4 cucharadas de azúcar.

Ralladura de limón.

Agua de azahar.

Varios: huevo batido, crema pastelera, azúcar molida, azúcar impalpable.

Para la crema pastelera

300 ml de leche.

2 yemas de huevo.

80 g de azúcar.

30 g de harina de maíz (tipo maicena).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

La piel de medio limón.

Paso a paso:

1 Armado del bollo

Colocá la levadura en un bol y disolvé con la leche tibia. Esperá 10 minutos.

En otro recipiente añadí poco a poco en forma alternada y batí con cuchara de madera la harina, la manteca blanda, los huevos, el azúcar, la ralladura de limón y el agua de azahar.

Integrá todo.

Añadí la levadura activada.

Batí con cuchara de madera hasta que la masa se despegue del recipiente.

Volcá la masa sobre la mesada y amasá. Ponerla en un bol, taparla con un lienzo o con film y dejarla leudar en lugar templado.

2 Para la crema pastelera

Poné la leche en un cazo con la piel del limón y la calentá a fuego medio. Es importante retirarla justo antes de que empiece a hervir.

En un recipiente distinto, batí las 2 yemas con los 80 g de azúcar hasta que la mezcla aclare un poco.

Añadí los 30 g de maicena y mezclamos bien hasta que no queden rastros de polvo blanco.

Sumá la esencia de vainilla a esta mezcla.

Volvé a poner toda la mezcla en el cazo (podés colarla para quitar la piel del limón).

Calentá a fuego medio-bajo, removiendo constantemente con unas varillas o una cuchara de madera. Es vital no dejar de remover, especialmente en el fondo del cazo.

Cuando la mezcla empieza a espesar de repente y aparezcan las primeras burbujas (punto de ebullición) y la crema tenga cuerpo, la retirá del fuego.

3 Cocción

Cortá en tres trozos chicos y formar bollitos. Colocá sobre una bandeja enmantecada y enharinada; dejá leudar.

En la parte superior, hacé un anillo con crema pastelera puesta en manga y pintá con huevo batido. Espolvorealos con azúcar molida y cociná en horno moderado.

Cuando estén dorados, espolvoreá con azúcar impalpable y volvé al horno unos minutos más.

Receta pancitos de leche

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora.