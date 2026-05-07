Cómo hacer los pancitos de leche, según Doña Petrona
La cocinera argentina ideó este plato irresistible para compartir a la hora de la merienda; no te pierdas el secreto para que salgan esponjosos
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LA NACION
Decile adiós a las meriendas aburridas con los pancitos de leche que creó Doña Petrona hace más de cuatro décadas y que ahora pertenecen a su escaparate de recetas estrella. Aprendé cómo hacerlos en simples pasos con la guía original y sin cometer errores. ¡Manos a la obra!
Receta de pancitos de leche de Doña Petrona
Ingredientes:
Para la masa
- 50 g de levadura fresca.
- 6 cucharadas de leche tibia.
- 500 g de harina, 100 g de manteca.
- 3 huevos.
- 4 cucharadas de azúcar.
- Ralladura de limón.
- Agua de azahar.
- Varios: huevo batido, crema pastelera, azúcar molida, azúcar impalpable.
Para la crema pastelera
- 300 ml de leche.
- 2 yemas de huevo.
- 80 g de azúcar.
- 30 g de harina de maíz (tipo maicena).
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- La piel de medio limón.
Paso a paso:
1
Armado del bollo
- Colocá la levadura en un bol y disolvé con la leche tibia. Esperá 10 minutos.
- En otro recipiente añadí poco a poco en forma alternada y batí con cuchara de madera la harina, la manteca blanda, los huevos, el azúcar, la ralladura de limón y el agua de azahar.
- Integrá todo.
- Añadí la levadura activada.
- Batí con cuchara de madera hasta que la masa se despegue del recipiente.
- Volcá la masa sobre la mesada y amasá. Ponerla en un bol, taparla con un lienzo o con film y dejarla leudar en lugar templado.
2
Para la crema pastelera
- Poné la leche en un cazo con la piel del limón y la calentá a fuego medio. Es importante retirarla justo antes de que empiece a hervir.
- En un recipiente distinto, batí las 2 yemas con los 80 g de azúcar hasta que la mezcla aclare un poco.
- Añadí los 30 g de maicena y mezclamos bien hasta que no queden rastros de polvo blanco.
- Sumá la esencia de vainilla a esta mezcla.
- Volvé a poner toda la mezcla en el cazo (podés colarla para quitar la piel del limón).
- Calentá a fuego medio-bajo, removiendo constantemente con unas varillas o una cuchara de madera. Es vital no dejar de remover, especialmente en el fondo del cazo.
- Cuando la mezcla empieza a espesar de repente y aparezcan las primeras burbujas (punto de ebullición) y la crema tenga cuerpo, la retirá del fuego.
3
Cocción
- Cortá en tres trozos chicos y formar bollitos. Colocá sobre una bandeja enmantecada y enharinada; dejá leudar.
- En la parte superior, hacé un anillo con crema pastelera puesta en manga y pintá con huevo batido. Espolvorealos con azúcar molida y cociná en horno moderado.
- Cuando estén dorados, espolvoreá con azúcar impalpable y volvé al horno unos minutos más.
Tiempo de cocción: 25 minutos.
Tiempo de elaboración total: 1 hora.
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