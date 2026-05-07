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Cómo hacer los pancitos de leche, según Doña Petrona

La cocinera argentina ideó este plato irresistible para compartir a la hora de la merienda; no te pierdas el secreto para que salgan esponjosos

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Cómo hacer los pancitos de leche de Doña Petrona
Cómo hacer los pancitos de leche de Doña Petrona(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Decile adiós a las meriendas aburridas con los pancitos de leche que creó Doña Petrona hace más de cuatro décadas y que ahora pertenecen a su escaparate de recetas estrella. Aprendé cómo hacerlos en simples pasos con la guía original y sin cometer errores. ¡Manos a la obra!

El pancito de leche con crema pastelera es ideal para la merienda de la tarde
El pancito de leche con crema pastelera es ideal para la merienda de la tarde(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Receta de pancitos de leche de Doña Petrona

Ingredientes:

Para la masa

  • 50 g de levadura fresca.
  • 6 cucharadas de leche tibia.
  • 500 g de harina, 100 g de manteca.
  • 3 huevos.
  • 4 cucharadas de azúcar.
  • Ralladura de limón.
  • Agua de azahar.
  • Varios: huevo batido, crema pastelera, azúcar molida, azúcar impalpable.

Para la crema pastelera

  • 300 ml de leche.
  • 2 yemas de huevo.
  • 80 g de azúcar.
  • 30 g de harina de maíz (tipo maicena).
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • La piel de medio limón.

Paso a paso:

1

Armado del bollo

  • Colocá la levadura en un bol y disolvé con la leche tibia. Esperá 10 minutos.
  • En otro recipiente añadí poco a poco en forma alternada y batí con cuchara de madera la harina, la manteca blanda, los huevos, el azúcar, la ralladura de limón y el agua de azahar.
  • Integrá todo.
  • Añadí la levadura activada.
  • Batí con cuchara de madera hasta que la masa se despegue del recipiente.
  • Volcá la masa sobre la mesada y amasá. Ponerla en un bol, taparla con un lienzo o con film y dejarla leudar en lugar templado.
2

Para la crema pastelera

  • Poné la leche en un cazo con la piel del limón y la calentá a fuego medio. Es importante retirarla justo antes de que empiece a hervir.
  • En un recipiente distinto, batí las 2 yemas con los 80 g de azúcar hasta que la mezcla aclare un poco.
  • Añadí los 30 g de maicena y mezclamos bien hasta que no queden rastros de polvo blanco.
  • Sumá la esencia de vainilla a esta mezcla.
  • Volvé a poner toda la mezcla en el cazo (podés colarla para quitar la piel del limón).
  • Calentá a fuego medio-bajo, removiendo constantemente con unas varillas o una cuchara de madera. Es vital no dejar de remover, especialmente en el fondo del cazo.
  • Cuando la mezcla empieza a espesar de repente y aparezcan las primeras burbujas (punto de ebullición) y la crema tenga cuerpo, la retirá del fuego.
3

Cocción

  • Cortá en tres trozos chicos y formar bollitos. Colocá sobre una bandeja enmantecada y enharinada; dejá leudar.
  • En la parte superior, hacé un anillo con crema pastelera puesta en manga y pintá con huevo batido. Espolvorealos con azúcar molida y cociná en horno moderado.
  • Cuando estén dorados, espolvoreá con azúcar impalpable y volvé al horno unos minutos más.
Receta pancitos de leche
Receta pancitos de leche

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora.

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