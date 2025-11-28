Cómo preparar albóndigas caseras sin ensuciarse las manos

La creadora de contenido Noemí Salazar, conocida por su participación en el programa español Los Gipsy Kings, difundió en TikTok una técnica heredada de su abuela que genera interés por su simplicidad.

Cómo preparar albóndigas sin ensuciarse las manos

El método permite obtener albóndigas redondeadas sin necesidad de manipular la carne con las manos, un paso que muchos cocineros consideran engorroso debido a lo que se pega la mezcla. Según explica, se trata de un truco “súper fácil para no salpicarte”.

Cómo se realiza esta técnica tradicional

La propuesta solo precisa un vaso, una cuchara y un poco de harina. El procedimiento consiste en espolvorear una ligera capa de harina en el fondo del vaso, introducir después una porción de la mezcla de carne y mover el recipiente con un giro suave. Con ese movimiento circular, la carne toma forma al chocar con las paredes internas del vaso, por lo que se obtiene una pieza uniforme lista para cocinar en caldo, freír o llevar al horno.

Salazar comentó que recurre a este método cuando prepara una olla grande con albóndigas, especialmente en jornadas frías, ya que le “da mucha fatiga” ensuciarse las manos. Por ello, el sistema se convirtió en su opción habitual.

Recomendaciones para perfeccionar el resultado

Aunque la técnica funciona sin añadidos, algunos cuidados permiten mejorar el acabado final:

Aplicar solo una fina capa de harina para evitar que la superficie quede demasiado dura.

Utilizar una cuchara de tamaño similar para obtener piezas del mismo volumen.

Girar el vaso de manera delicada, lo que ayuda a que la carne mantenga jugosidad mientras se compacta.

La propuesta solo precisa un vaso, una cucharada y un poco de harina (Foto: Captura TikTok/@noemisalazar_13)

Cuando se destinan al caldo, como suele hacer Noemí, la harina sobrante contribuye a espesar ligeramente el líquido, ofreciendo una textura más densa. La práctica resulta útil para quienes buscan rapidez, prefieren no manipular carne cruda o desean obtener albóndigas homogéneas sin esfuerzo adicional.

Por María Camila Salas Valencia