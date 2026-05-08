El truco viral para que la calabaza quede en el punto perfecto de cocción

La calabaza es un pilar fundamental en la gastronomía argentina, valorada tanto por su aporte nutricional como por su versatilidad para integrarse en platos dulces y salados. Si bien los métodos tradicionales como el horneado prolongado o el hervor suelen ser los más utilizados, una técnica que se volvió viral propone un cambio de paradigma: la cocción en sartén con tapa. Esta alternativa, cada vez más valorada por cocineros aficionados y profesionales, promete transformar el vegetal en un bocado tierno por dentro y con una superficie dorada y dulce sin necesidad de largos tiempos de espera.

El método destaca por su eficiencia operativa, ya que a diferencia del horno, el cual requiere lapsos de entre 35 y 50 minutos para alcanzar el punto deseado, la sartén logra resultados óptimos en menos de 20 minutos. Este proceso permite un calor envolvente que realza los azúcares naturales del vegetal. Además, evita el exceso de agua que suele ocurrir durante el hervor, un proceso que a menudo resulta en una textura deslucida y una pérdida notable de sabor.

La cocción en sartén con tapa es fundamental para la calabaza IA

Por otro lado, la versatilidad de este vegetal permite jugar con los condimentos: mientras que el horno es un aliado clásico para piezas enteras, la sartén ofrece un control superior sobre piezas troceadas. Para alcanzar el éxito con esta preparación, es fundamental seguir un procedimiento estructurado. A continuación, se detalla el paso a paso necesario para obtener un resultado profesional:

Selección de la materia prima : se recomienda utilizar variedades de pulpa firme y sabor acentuado como la calabaza cabutia o el zapallo anco . La calidad del producto inicial condiciona el resultado final de la caramelización.

: se recomienda utilizar variedades de pulpa firme y sabor acentuado como la o el . La calidad del producto inicial condiciona el resultado final de la caramelización. Corte preciso : es imperativo trozar el vegetal en cubos o medias lunas de un tamaño uniforme, preferentemente de dos a tres centímetros. Esta homogeneidad garantiza que todas las piezas alcancen el punto de cocción al mismo tiempo.

: es imperativo trozar el vegetal de un tamaño uniforme, preferentemente de dos a tres centímetros. Esta homogeneidad garantiza que todas las piezas alcancen el punto de cocción al mismo tiempo. Preparación de la superficie : se debe calentar una sartén antiadherente o plancha a fuego medio con una cantidad mínima de aceite, preferentemente de oliva para aportar sabor y facilitar la reacción de Maillard.

: se debe calentar una a fuego medio con una cantidad mínima de aceite, preferentemente de oliva para aportar sabor y facilitar la reacción de Maillard. Cocción con técnica de vapor : colocar los trozos en el recipiente y tapar inmediatamente. Este paso es el secreto del método , ya que genera un ambiente de vapor que ablanda el interior de la calabaza mientras la base comienza a dorarse durante los primeros 12 a 15 minutos.

: colocar los trozos en el recipiente y tapar inmediatamente. Este paso es , ya que genera un ambiente de vapor que ablanda el interior de la calabaza mientras la base comienza a dorarse durante los primeros 12 a 15 minutos. Dorado y caramelización : destapar durante los últimos minutos de cocción para permitir que el excedente de humedad se evapore , para lograr que la superficie adquiera ese tono dorado característico y una textura más firme.

: destapar durante los últimos minutos de cocción para permitir que , para lograr que la superficie adquiera ese tono dorado característico y una textura más firme. Condimentado final : una vez alcanzada la cocción, es el momento ideal para añadir sal, pimienta, romero o pimentón . Si el plato se destina a una entrada, se puede combinar con queso azul y nueces . En cambio, si se opta por una variante dulce, el azúcar morena y la canela son complementos ideales.

: una vez alcanzada la cocción, es el momento ideal para . Si el plato se destina a una entrada, se puede combinar con . En cambio, si se opta por una variante dulce, son complementos ideales. Reposo indispensable: al retirar del fuego, se sugiere dejar reposar la preparación durante dos minutos antes de servir, lo que permite que los jugos se asienten y la textura se estabilice completamente.

La calabaza a la plancha cumple con todos los requisitos para quedar tierna y dulce shutterstock

Este procedimiento no solo optimiza el tiempo, sino que respeta la integridad del producto, algo fundamental para evitar el uso innecesario de lácteos como la manteca o crema para potenciar el sabor. La capacidad de este vegetal para transformarse según el condimento elegido refuerza su lugar como uno de los alimentos más prácticos y rendidores en la cocina cotidiana, algo que permite que tanto el comensal ocasional como el entusiasta de la cocina saludable logren resultados consistentes.