El truco para potenciar el sabor de los ingredientes de la ensalada rusa para Navidad

La tradicional ensalada rusa, un clásico arraigado en las mesas argentinas durante las fiestas, a menudo se presenta de manera similar año tras año. Sin embargo, su potencial para convertirse en un plato más sabroso y distintivo es inmenso, y el secreto reside en un enfoque renovado sobre la selección, preparación y potenciación de sus ingredientes clave.

Lejos de complicar la receta, estos ajustes buscan elevarla a un nivel “gourmet” sin perder su esencia tradicional, basándose en la atención a la textura, la acidez y la calidad de los condimentos. La primera clave para transformar la ensalada rusa es la textura de sus componentes vegetales. Expertos culinarios enfatizan la importancia de que las papas y zanahorias no se desarmen, y una recomendación recurrente es cocinarlas “al dente”, de modo que mantengan una mordida firme que contrarreste la untuosidad de la mayonesa. En esta línea, el chef Joaquín Felipe habló con el portal Directo al Paladar y compartió un método específico para las papas: “Mi truco es cocinarla con bastante sal para que luego la piel, dejando escurrir la patata al aire, se arrugue un poco como si fuera una patata canaria”.

La ensalada rusa viene en un sinfín de presentaciones posibles, aunque no muchos están a favor de modificar la receta Shutterstock

El chef también subrayó que “no tiene que ser una ensalada puré, ni la papa debe tomar mucha agua, por eso la cuezo entera y con piel”. Otro enfoque para las papas viene de Jesús Alonso, quien también conversó con el portal Directo al Paladar, y sugiere rallarlas cocidas, enteras y con piel para una ensalada más cremosa, pero siempre ligera. Por el lado del segundo pilar para mejorarla aparece la mayonesa, el aglutinante fundamental, ya que la diferencia entre una ensalada común y una excepcional suele residir en la calidad de este aderezo. El chef Antonio del Álamo reveló un truco valioso: “Una mayonesa de pote se puede enriquecer con un aceite bueno. Se debe añadir un chorro de un buen aceite, como un picual, un toque de vinagre de Jerez y una pizca de wasabi, y tienes una mayonesa espectacular”.

La incorporación de acidez y texturas adicionales es el tercer gran truco. Para darle un toque ácido y crocante, los especialistas sugieren sumar pickles picados (pepinos o cebollitas); y para aportar frescura y un contraste dulce se puede incorporar manzana verde en cubitos. Estas adiciones no solo refrescan el paladar, sino que también añaden una dimensión de sabor y una experiencia sensorial más compleja. Vinculado a esto, Del Álamo decidió apostar por “picados minuciosos”, donde explicó que la zanahoria y el huevo duro contribuyan a la uniformidad.

La ensalada rusa es común en las fiestas argentinas por el calor de cada fin de año MAXIMILIANO AMENA

Finalmente, la presentación y los toques finales pueden elevar una simple ensalada rusa a una obra maestra. Si no se tiene mucho tiempo para la preparación, un formato de decoración sencillo incluye perejil, huevo rallado o morrón rojo para una apariencia más festiva, ya que son los colores universales de Navidad. Desde España, en 2020 le entregaron el premio a “Mejor Ensaladilla” a una que utilizó una mayonesa con aceite de coloradillos (camarones), mientras que otros chefs proponen añadir mariscos de calidad para darle más fuerza al plato.