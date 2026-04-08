Día de la empanada: la mejor receta para hacer una clásica de carne cortada a cuchillo

Este miércoles se celebra el Día de la Empanada y, para honrarlo de la mejor manera, no dudes en prestar atención a la siguiente guía culinaria y replicarla en tu casa. El objetivo de esta fecha especial surgió con motivo de reconocer a este plato tradicional que une e identifica a toda la Argentina. Aprendé en simples pasos cómo hacer las típicas con relleno de carne cortada a cuchillo y conquistá el paladar de toda tu familia o amigos.

La empanada de carne es uno de los platos que une a la Argentina de norte a sur (Fuente: Freepik)

Receta de la empanada cortada a cuchillo

Ingredientes: (para 12 empanadas)

500 g de carne cortada a cuchillo en trozos pequeños.

2 cebollas grandes.

1 huevo duro.

12 tapas de empanada.

1 cucharada de pimentón.

1 cucharada de comino.

Sal y pimienta al gusto.

Aceite o grasa.

Aceitunas verdes picadas (opcional).

Paso a paso:

1 Precocción del relleno

Rehogá la cebolla en aceite o grasa hasta que se torne dorada.

Agregá la carne poco a poco y cociná a fuego medio en aquella sartén.

Una vez que esté hecha la carne, condimentá con el pimentón, el comino, la pimienta y la sal.

Incorporá el huevo picado.

Cuando esté listo, retirá del fuego.

2 Preparación de las empanadas

Rellená cada empanada con el picadillo.

Hacé el repulgue tradicional. Deben quedar bien selladas.

Colocá cada empanada en una bandeja para horno y antes de cocinarlas, pincelá con agua para lograr una tonalidad dorada.

Hornear a una temperatura de 250 °C.

Receta de carne cortada a cuchillo

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de elaboración total: 45 minutos.