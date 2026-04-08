Día de la empanada: la mejor receta para hacer una clásica de carne cortada a cuchillo
Aprendé cómo replicar este plato tradicional e identitario de la cultura argentina en simples pasos y sin la necesidad de gastar demasiado dinero
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LA NACION
Este miércoles se celebra el Día de la Empanada y, para honrarlo de la mejor manera, no dudes en prestar atención a la siguiente guía culinaria y replicarla en tu casa. El objetivo de esta fecha especial surgió con motivo de reconocer a este plato tradicional que une e identifica a toda la Argentina. Aprendé en simples pasos cómo hacer las típicas con relleno de carne cortada a cuchillo y conquistá el paladar de toda tu familia o amigos.
Receta de la empanada cortada a cuchillo
Ingredientes: (para 12 empanadas)
- 500 g de carne cortada a cuchillo en trozos pequeños.
- 2 cebollas grandes.
- 1 huevo duro.
- 12 tapas de empanada.
- 1 cucharada de pimentón.
- 1 cucharada de comino.
- Sal y pimienta al gusto.
- Aceite o grasa.
- Aceitunas verdes picadas (opcional).
Paso a paso:
1
Precocción del relleno
- Rehogá la cebolla en aceite o grasa hasta que se torne dorada.
- Agregá la carne poco a poco y cociná a fuego medio en aquella sartén.
- Una vez que esté hecha la carne, condimentá con el pimentón, el comino, la pimienta y la sal.
- Incorporá el huevo picado.
- Cuando esté listo, retirá del fuego.
2
Preparación de las empanadas
- Rellená cada empanada con el picadillo.
- Hacé el repulgue tradicional. Deben quedar bien selladas.
- Colocá cada empanada en una bandeja para horno y antes de cocinarlas, pincelá con agua para lograr una tonalidad dorada.
- Hornear a una temperatura de 250 °C.
Tiempo de cocción: 25 minutos.
Tiempo de elaboración total: 45 minutos.
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