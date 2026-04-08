LA NACION

Día de la empanada: la mejor receta para hacer una clásica de carne cortada a cuchillo

Aprendé cómo replicar este plato tradicional e identitario de la cultura argentina en simples pasos y sin la necesidad de gastar demasiado dinero

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Receta original de la empanada cortada a cuchillo
Receta original de la empanada cortada a cuchillo(Fuente: Pexels)

Este miércoles se celebra el Día de la Empanada y, para honrarlo de la mejor manera, no dudes en prestar atención a la siguiente guía culinaria y replicarla en tu casa. El objetivo de esta fecha especial surgió con motivo de reconocer a este plato tradicional que une e identifica a toda la Argentina. Aprendé en simples pasos cómo hacer las típicas con relleno de carne cortada a cuchillo y conquistá el paladar de toda tu familia o amigos.

La empanada de carne es uno de los platos que une a la Argentina de norte a sur
La empanada de carne es uno de los platos que une a la Argentina de norte a sur(Fuente: Freepik)

Receta de la empanada cortada a cuchillo

Ingredientes: (para 12 empanadas)

  • 500 g de carne cortada a cuchillo en trozos pequeños.
  • 2 cebollas grandes.
  • 1 huevo duro.
  • 12 tapas de empanada.
  • 1 cucharada de pimentón.
  • 1 cucharada de comino.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • Aceite o grasa.
  • Aceitunas verdes picadas (opcional).

Paso a paso:

1

Precocción del relleno

  • Rehogá la cebolla en aceite o grasa hasta que se torne dorada.
  • Agregá la carne poco a poco y cociná a fuego medio en aquella sartén.
  • Una vez que esté hecha la carne, condimentá con el pimentón, el comino, la pimienta y la sal.
  • Incorporá el huevo picado.
  • Cuando esté listo, retirá del fuego.
2

Preparación de las empanadas

  • Rellená cada empanada con el picadillo.
  • Hacé el repulgue tradicional. Deben quedar bien selladas.
  • Colocá cada empanada en una bandeja para horno y antes de cocinarlas, pincelá con agua para lograr una tonalidad dorada.
  • Hornear a una temperatura de 250 °C.
Receta de carne cortada a cuchillo
Receta de carne cortada a cuchillo

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de elaboración total: 45 minutos.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. El truco para cocinar 50 galletitas caseras con un solo huevo y en tiempo récord
    1

    Cómo hacer 50 galletitas caseras con un solo huevo y en tiempo récord

  2. Domingo de Pascua: tres recetas imperdibles para compartir en familia
    2

    Domingo de Pascua: qué comer hoy y las recetas más sencillas

  3. Cómo hacer un huevo de Pascua casero si no lo compraste para este domingo
    3

    Receta de chocolate casero si te olvidaste de comprar huevos de Pascua

  4. El sencillo paso a paso para preparar pollo al estilo Kentucky, la nueva tendencia en entrada caliente
    4

    El sencillo paso a paso para preparar pollo al estilo Kentucky, la nueva tendencia en entrada caliente