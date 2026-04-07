El sencillo paso a paso para preparar pollo al estilo Kentucky, la nueva tendencia en entrada caliente
Crujiente por fuera y jugoso por dentro, este clásico del pollo frito se volvió furor en restaurantes; puede prepararse en casa de forma fácil y económica
- 3 minutos de lectura'
El pollo al estilo Kentucky se convirtió en una de las entradas calientes más elegidas en bares y restaurantes de Argentina. Su textura crocante y su combinación de especias lo posicionaron como una tendencia gastronómica que no para de crecer. Aunque muchos lo asocian con cadenas internacionales, lo cierto es que esta receta puede hacerse en casa en pocos pasos, sin necesidad de ingredientes costosos y con un resultado muy similar al original.
Según detalla el portal de cocina de Paulina Cocina, se trata de una preparación que puede resolverse en aproximadamente 20 minutos, ideal para quienes buscan una opción práctica sin resignar sabor.
Ingredientes para hacer pollo estilo Kentucky
Para preparar esta receta se necesitan:
Para el pollo:
- 2 pechugas de pollo (también pueden ser alitas o muslos)
- Aceite para freír
Para el marinado:
- 6 cucharadas de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)
- 4 cucharadas de maicena
- 2 cucharaditas de pimentón dulce
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de cebolla en polvo
- 1/2 cucharadita de cayena
- 1/2 cucharadita de estragón
- 1/2 cucharadita de eneldo
- 1/2 cucharadita de tomillo
- Sal y pimienta
Para el rebozado:
- 3 cucharadas de harina leudante (o harina común + polvo de hornear)
- 2 cucharadas de maicena
- 1/2 cucharadita de curry
- 1/2 cucharadita de ajo en polvo
- 1/2 cucharadita de pimentón dulce
- 1 pizca de cayena
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de tomillo
- 1/2 cucharadita de eneldo
Paso a paso: cómo hacer pollo Kentucky crujiente
Cortar
- Cortar las pechugas de pollo en tiras gruesas o del tamaño deseado, según el gusto de cada cocinero.
Marinar
- Preparar el marinado para el pollo al mezclar todos sus ingredientes.
- Agregar de a poco agua fría hasta lograr una textura espesa, similar a una masa de crepes.
- Incorporar el pollo a la mezcla.
- Retirar los trozos de pollo del marinado y pasarlos directamente por el rebozado, cubriéndolos bien de ambos lados.
Cocinar
- Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola.
- Freír inmediatamente en aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes.
- Colocar en un plato servilletas para retirar el excedente de aceite una vez cocinadas las porciones.
- Sumar aderezos a gusto para una experiencia más deliciosa.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
- 1
El paso a paso para hacer galletitas de maicena con pocos ingredientes y en menos de 20 minutos
- 2
Cómo hacer 50 galletitas caseras con un solo huevo y en tiempo récord
- 3
Domingo de Pascua: qué comer hoy y las recetas más sencillas
- 4
Guiso de vigilia: la tradicional receta sin carne para comer antes del Domingo de Pascua