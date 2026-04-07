El sencillo paso a paso para preparar pollo al estilo Kentucky, la nueva tendencia en entrada caliente

El pollo al estilo Kentucky se convirtió en una de las entradas calientes más elegidas en bares y restaurantes de Argentina. Su textura crocante y su combinación de especias lo posicionaron como una tendencia gastronómica que no para de crecer. Aunque muchos lo asocian con cadenas internacionales, lo cierto es que esta receta puede hacerse en casa en pocos pasos, sin necesidad de ingredientes costosos y con un resultado muy similar al original.

Según detalla el portal de cocina de Paulina Cocina, se trata de una preparación que puede resolverse en aproximadamente 20 minutos, ideal para quienes buscan una opción práctica sin resignar sabor.

Se trata de una receta de fácil resolución (Foto: FreePick)

Ingredientes para hacer pollo estilo Kentucky

Para preparar esta receta se necesitan:

Para el pollo:

2 pechugas de pollo (también pueden ser alitas o muslos)

Aceite para freír

Para el marinado:

6 cucharadas de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)

4 cucharadas de maicena

2 cucharaditas de pimentón dulce

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1/2 cucharadita de cayena

1/2 cucharadita de estragón

1/2 cucharadita de eneldo

1/2 cucharadita de tomillo

Sal y pimienta

Para el rebozado:

3 cucharadas de harina leudante (o harina común + polvo de hornear)

2 cucharadas de maicena

1/2 cucharadita de curry

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de pimentón dulce

1 pizca de cayena

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de tomillo

1/2 cucharadita de eneldo

Recetas de pollo crocante - Paulina Cocina

Paso a paso: cómo hacer pollo Kentucky crujiente

1 Cortar

Cortar las pechugas de pollo en tiras gruesas o del tamaño deseado, según el gusto de cada cocinero.

2 Marinar

Preparar el marinado para el pollo al mezclar todos sus ingredientes.

Agregar de a poco agua fría hasta lograr una textura espesa, similar a una masa de crepes.

Incorporar el pollo a la mezcla.

Retirar los trozos de pollo del marinado y pasarlos directamente por el rebozado, cubriéndolos bien de ambos lados.

3 Cocinar

Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola.

Freír inmediatamente en aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes.

Colocar en un plato servilletas para retirar el excedente de aceite una vez cocinadas las porciones.

Sumar aderezos a gusto para una experiencia más deliciosa.