Domingo de Pascua: qué comer hoy y las recetas más sencillas

El Domingo de Pascua es uno de los momentos más importantes para el cristianismo, junto con la Navidad. En un contexto donde se invita a la reflexión, existen ciertas recetas tradicionales que acompañan este día particular. Por este motivo, aprendé las tres sugerencias de comidas ricas y sencillas para replicar en tu casa y de bajo costo.

La Pascua es una fecha ideal para compartir con la familia y qué mejor que con una receta tradicional y rica (Fuente: Freepik)

Tres recetas fáciles para comer el Domingo de Pascua

1. Canelones de atún

Ingredientes:

Para la masa

200 g de leche entera.

100 g de harina.

20 g de manteca.

2 huevos.

1 pizca de sal.

Para el relleno

1 lata de atún grande.

1 tomate redondo picado en cubitos.

250 g de mozzarella.

Para la salsa

200 ml de leche entera.

25 g de mantequilla.

25 g de harina.

Sal y nuez moscada al gusto.

Paso a paso

1 Para la masa

En un bol mezclá con un batidor de alambre la leche, la harina, los huevos y la sal.

Formá una masa entre espesa y líquida, ideal para panqueque.

2 Cocción

Calentá una sartén y añadí un trozo de manteca para evitar que la masa se pegue.

Con un cucharón, colocá una cucharada sobre la sartén y cociná a fuego medio.

Una vez que la cara inferior esté hecha, girá el panqueque para que se cocine del otro lado.

Conservá en un plato cada panqueque hasta terminar con la mezcla.

3 Para el relleno

En un bol, homogeneiza el atún con la mozzarella cortada en trozos pequeños y el tomate picado.

Rellená cada panqueque y luego colocalos en una fuente.

4 Para la salsa bechamel

Calentá en una olla la leche y derretí allí la manteca.

Mientras agregá la harina tamizada.

Revolvé continuamente con una cuchara de madera.

Antes de que la salsa espese, espolvoreá la nuez moscada y la sal.

5 Cocción de los canelones

Antes de enviar al horno los canelones, verté con un cucharón la salsa bechamel sobre ellos. Que queden bien cubiertos.

Calentá en un horno medio. Controlá que la masa no se queme.

Servir.

Receta de panqueques rellenos de atún

Tiempo de elaboración total: 1 hora.

Cantidad: 4 porciones.

2. Huevos rellenos

Ingredientes:

4 huevos duros.

2 cucharadas de mayonesa.

3 fetas de jamón cocido.

1 unidades de cebolla de verdeo.

1 cucharadita de ají y otra de tomillo.

4 aceitunas verdes.

Paso a paso:

1 Relleno de los huevos

Luego de hervir los huevos y que estén bien fríos, cortalos por la mitad y extraé la yema.

Colocá las yemas en un bol y añadí la mayonesa. Mezclá hasta formar una pasta.

Incorporá el jamón picado y la cebolla de verdeo previamente cortada en rodajas finas. Recordá que solo debe ser la parte blanca del vegetal.

Añadí las especias.

2 Armado de los huevos rellenos

Una vez que tengas lista la crema, rellená las claras.

Al finalizar, espolvoreá la hoja verde de la cebolla de verdeo previamente picada.

Enviá la preparación a la heladera y dejá reposar todo durante media hora.

Transcurrido el tiempo, servir.

Cómo hacer huevos rellenos para Navidad

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 50 minutos.

3. Rollitos de berenjena

Ingredientes:

10 rodajas de berenjena cortadas a lo largo.

10 fetas de jamón crudo.

10 trozos de queso mozzarella.

Paso a paso:

1 Cocción de la berenjena

Cortá las berenjenas en rodajas de 2 mm de espesor.

Lavalas bien.

Cocinalas en una sartén con un chorrito de aceite y sal.

Una vez que estén doradas, retirarlas del fuego y dejalas enfriar.

2 Armado de los rollitos

Sobre una rodaja de berenjena colocá una feta de jamón y un trozo de queso.

Enrollá. Si se desarman podés ayudarte con un escarbadientes.

Conservar en la heladera o servir directamente en una fuente.

Rollitos de berenjena

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración: 25 minutos.