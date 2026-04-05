Domingo de Pascua: qué comer hoy y las recetas más sencillas
Esta fecha especial invita a realizar un menú típico con comidas que en la mayoría de los casos se remontan a varias décadas atrás; a continuación guardá las tres sugerencias para replicarlas en tu casa
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El Domingo de Pascua es uno de los momentos más importantes para el cristianismo, junto con la Navidad. En un contexto donde se invita a la reflexión, existen ciertas recetas tradicionales que acompañan este día particular. Por este motivo, aprendé las tres sugerencias de comidas ricas y sencillas para replicar en tu casa y de bajo costo.
Tres recetas fáciles para comer el Domingo de Pascua
1. Canelones de atún
Ingredientes:
Para la masa
- 200 g de leche entera.
- 100 g de harina.
- 20 g de manteca.
- 2 huevos.
- 1 pizca de sal.
Para el relleno
- 1 lata de atún grande.
- 1 tomate redondo picado en cubitos.
- 250 g de mozzarella.
Para la salsa
- 200 ml de leche entera.
- 25 g de mantequilla.
- 25 g de harina.
- Sal y nuez moscada al gusto.
Paso a paso
Para la masa
- En un bol mezclá con un batidor de alambre la leche, la harina, los huevos y la sal.
- Formá una masa entre espesa y líquida, ideal para panqueque.
Cocción
- Calentá una sartén y añadí un trozo de manteca para evitar que la masa se pegue.
- Con un cucharón, colocá una cucharada sobre la sartén y cociná a fuego medio.
- Una vez que la cara inferior esté hecha, girá el panqueque para que se cocine del otro lado.
- Conservá en un plato cada panqueque hasta terminar con la mezcla.
Para el relleno
- En un bol, homogeneiza el atún con la mozzarella cortada en trozos pequeños y el tomate picado.
- Rellená cada panqueque y luego colocalos en una fuente.
Para la salsa bechamel
- Calentá en una olla la leche y derretí allí la manteca.
- Mientras agregá la harina tamizada.
- Revolvé continuamente con una cuchara de madera.
- Antes de que la salsa espese, espolvoreá la nuez moscada y la sal.
Cocción de los canelones
- Antes de enviar al horno los canelones, verté con un cucharón la salsa bechamel sobre ellos. Que queden bien cubiertos.
- Calentá en un horno medio. Controlá que la masa no se queme.
- Servir.
Tiempo de elaboración total: 1 hora.
Cantidad: 4 porciones.
2. Huevos rellenos
Ingredientes:
- 4 huevos duros.
- 2 cucharadas de mayonesa.
- 3 fetas de jamón cocido.
- 1 unidades de cebolla de verdeo.
- 1 cucharadita de ají y otra de tomillo.
- 4 aceitunas verdes.
Paso a paso:
Relleno de los huevos
- Luego de hervir los huevos y que estén bien fríos, cortalos por la mitad y extraé la yema.
- Colocá las yemas en un bol y añadí la mayonesa. Mezclá hasta formar una pasta.
- Incorporá el jamón picado y la cebolla de verdeo previamente cortada en rodajas finas. Recordá que solo debe ser la parte blanca del vegetal.
- Añadí las especias.
Armado de los huevos rellenos
- Una vez que tengas lista la crema, rellená las claras.
- Al finalizar, espolvoreá la hoja verde de la cebolla de verdeo previamente picada.
- Enviá la preparación a la heladera y dejá reposar todo durante media hora.
- Transcurrido el tiempo, servir.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de preparación total: 50 minutos.
3. Rollitos de berenjena
Ingredientes:
- 10 rodajas de berenjena cortadas a lo largo.
- 10 fetas de jamón crudo.
- 10 trozos de queso mozzarella.
Paso a paso:
Cocción de la berenjena
- Cortá las berenjenas en rodajas de 2 mm de espesor.
- Lavalas bien.
- Cocinalas en una sartén con un chorrito de aceite y sal.
- Una vez que estén doradas, retirarlas del fuego y dejalas enfriar.
Armado de los rollitos
- Sobre una rodaja de berenjena colocá una feta de jamón y un trozo de queso.
- Enrollá. Si se desarman podés ayudarte con un escarbadientes.
- Conservar en la heladera o servir directamente en una fuente.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de elaboración: 25 minutos.
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