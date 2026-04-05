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Domingo de Pascua: qué comer hoy y las recetas más sencillas

Esta fecha especial invita a realizar un menú típico con comidas que en la mayoría de los casos se remontan a varias décadas atrás; a continuación guardá las tres sugerencias para replicarlas en tu casa

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Canelones, rollitos de berenjena y huevos rellenos: tres ideas para comer en Pascua
Canelones, rollitos de berenjena y huevos rellenos: tres ideas para comer en Pascua(Fuente: iStock - wideonet)

El Domingo de Pascua es uno de los momentos más importantes para el cristianismo, junto con la Navidad. En un contexto donde se invita a la reflexión, existen ciertas recetas tradicionales que acompañan este día particular. Por este motivo, aprendé las tres sugerencias de comidas ricas y sencillas para replicar en tu casa y de bajo costo.

La Pascua es una fecha ideal para compartir con la familia y qué mejor que con una receta tradicional y rica
La Pascua es una fecha ideal para compartir con la familia y qué mejor que con una receta tradicional y rica(Fuente: Freepik)

Tres recetas fáciles para comer el Domingo de Pascua

1. Canelones de atún

Ingredientes:

Para la masa

  • 200 g de leche entera.
  • 100 g de harina.
  • 20 g de manteca.
  • 2 huevos.
  • 1 pizca de sal.

Para el relleno

  • 1 lata de atún grande.
  • 1 tomate redondo picado en cubitos.
  • 250 g de mozzarella.

Para la salsa

  • 200 ml de leche entera.
  • 25 g de mantequilla.
  • 25 g de harina.
  • Sal y nuez moscada al gusto.

Paso a paso

1

Para la masa

  • En un bol mezclá con un batidor de alambre la leche, la harina, los huevos y la sal.
  • Formá una masa entre espesa y líquida, ideal para panqueque.
2

Cocción

  • Calentá una sartén y añadí un trozo de manteca para evitar que la masa se pegue.
  • Con un cucharón, colocá una cucharada sobre la sartén y cociná a fuego medio.
  • Una vez que la cara inferior esté hecha, girá el panqueque para que se cocine del otro lado.
  • Conservá en un plato cada panqueque hasta terminar con la mezcla.
3

Para el relleno

  • En un bol, homogeneiza el atún con la mozzarella cortada en trozos pequeños y el tomate picado.
  • Rellená cada panqueque y luego colocalos en una fuente.
4

Para la salsa bechamel

  • Calentá en una olla la leche y derretí allí la manteca.
  • Mientras agregá la harina tamizada.
  • Revolvé continuamente con una cuchara de madera.
  • Antes de que la salsa espese, espolvoreá la nuez moscada y la sal.
5

Cocción de los canelones

  • Antes de enviar al horno los canelones, verté con un cucharón la salsa bechamel sobre ellos. Que queden bien cubiertos.
  • Calentá en un horno medio. Controlá que la masa no se queme.
  • Servir.
Receta de panqueques rellenos de atún
Receta de panqueques rellenos de atún

Tiempo de elaboración total: 1 hora.

Cantidad: 4 porciones.

2. Huevos rellenos

Ingredientes:

  • 4 huevos duros.
  • 2 cucharadas de mayonesa.
  • 3 fetas de jamón cocido.
  • 1 unidades de cebolla de verdeo.
  • 1 cucharadita de ají y otra de tomillo.
  • 4 aceitunas verdes.

Paso a paso:

1

Relleno de los huevos

  • Luego de hervir los huevos y que estén bien fríos, cortalos por la mitad y extraé la yema.
  • Colocá las yemas en un bol y añadí la mayonesa. Mezclá hasta formar una pasta.
  • Incorporá el jamón picado y la cebolla de verdeo previamente cortada en rodajas finas. Recordá que solo debe ser la parte blanca del vegetal.
  • Añadí las especias.
2

Armado de los huevos rellenos

  • Una vez que tengas lista la crema, rellená las claras.
  • Al finalizar, espolvoreá la hoja verde de la cebolla de verdeo previamente picada.
  • Enviá la preparación a la heladera y dejá reposar todo durante media hora.
  • Transcurrido el tiempo, servir.
Cómo hacer huevos rellenos para Navidad
Cómo hacer huevos rellenos para Navidad

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 50 minutos.

3. Rollitos de berenjena

Ingredientes:

  • 10 rodajas de berenjena cortadas a lo largo.
  • 10 fetas de jamón crudo.
  • 10 trozos de queso mozzarella.

Paso a paso:

1

Cocción de la berenjena

  • Cortá las berenjenas en rodajas de 2 mm de espesor.
  • Lavalas bien.
  • Cocinalas en una sartén con un chorrito de aceite y sal.
  • Una vez que estén doradas, retirarlas del fuego y dejalas enfriar.
2

Armado de los rollitos

  • Sobre una rodaja de berenjena colocá una feta de jamón y un trozo de queso.
  • Enrollá. Si se desarman podés ayudarte con un escarbadientes.
  • Conservar en la heladera o servir directamente en una fuente.
Rollitos de berenjena
Rollitos de berenjena

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración: 25 minutos.

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