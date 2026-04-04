Guiso de vigilia: la tradicional receta sin carne para comer antes del Domingo de Pascua
Replicá en tu casa este plato típico de la cocina española que en la Argentina diferentes familias hacen en espera de la conmemoración de Jesús resucitado; mirá el paso a paso
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Además de la reflexión e introspección que invita la Semana Santa, la gastronomía es un aliado que acompaña a los fieles de principio a fin. Por ello, si sos de los que cumplen con las tradiciones religiosas, replicá en tu casa el guiso de vigilia para comer el sábado por la noche, antes de la resurrección de Jesús.
Cómo hacer el típico guiso de vigilia sin carne
Ingredientes:
- 400 g de bacalao.
- 500 g de garbanzos.
- 400 g de espinacas frescas.
- 8 tomates.
- 2 dientes de ajo.
- 2 cebollas grandes.
- 2 hojas de laurel.
- 1 cucharada de pimentón.
- 650 ml de caldo.
- Aceite de oliva.
- Sal.
- 4 huevos cocidos.
Paso a paso:
1
Preparación de los ingredientes
- Dejá en remojo los garbanzos (al menos 8 horas o la noche anterior).
- Cocinar los garbanzos en el caldo, a fuego medio durante 2 horas.
- Mientras, dorá los dientes de ajo en una sartén con un chorrito de aceite de oliva.
- Añadir la cebolla picada.
- Picá el tomate y añadilo a la sartén. Esperá a que se ablande.
- Cuando los tomates estén hechos, añadí el pimentón y apagá el fuego.
- Triturá el sofrito y luego agregalo a la cocción de los garbanzos durante tres minutos.
2
Preparación del guiso
- En la misma olla de los garbanzos, añadí la espinaca previamente lavada y el bacalao desmenuzado.
- Cocinar por unos tres minutos más.
- Corregir la sal y dejar reposar fuera del fuego por tres minutos.
- Servir con gajos de huevo.
Tiempo de elaboración total: 2 horas y 20 minutos.
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