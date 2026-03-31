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Cómo preparar huevos de Pascua caseros para compartir en familia

Aprendé el paso a paso para crear este dulce tradicional de Semana Santa sin cometer errores y conquistar el paladar de los más pequeños

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Cómo hacer los huevos de Pascua tradicionales para compartir en familia
Cómo hacer los huevos de Pascua tradicionales para compartir en familia(Fuente: Pexels)

Semana Santa es sinónimo de huevos de Pascua, este dulce tradicional que se remonta a más de tres siglos en Inglaterra y que en la actualidad es parte identitaria de esta fecha religiosa. Descubrí cómo podés crear de manera casera y sin gastar demasiado tiempo estos dulces de chocolate.

Hacer huevos de Pascua caseros permite gastar menos dinero y rellenarlos a gusto
Hacer huevos de Pascua caseros permite gastar menos dinero y rellenarlos a gusto(Fuente: Pexels)

Cómo hacer huevos de Pascua caseros

Ingredientes:

  • 300 gramos de chocolate para repostería (puede ser semiamargo, con leche o blanco).
  • Moldes plásticos para huevos de Pascua
  • Confites y bombones pequeños para rellenar.
  • Papel celofán para decorarlo.

Paso a paso:

1

Armado de las cáscaras

  • Derretí el chocolate a baño María. También podés hacerlo en un microondas, pero debés controlar los tiempos para que no se queme.
  • Verté el chocolate en los moldes de huevo. Retirá el excedente y esperá a que se seque.
  • Cuando ambas capas estén secas, despegar los moldes y luego rellená una cara con confites o bombones.
2

Finalización del huevo

  • Usá chocolate derretido o dulce de leche para pegar las caras del huevo.
  • Conservá en la heladera hasta que quede bien endurecido, durante 30 minutos.
  • Retirá el huevo y envolver en papel celofán.
  • Conservalo nuevamente en la heladera hasta el día de Pascua.
Receta del huevo de Pascua tradicional
Receta del huevo de Pascua tradicional

Tiempo de elaboración total: 45 minutos.

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