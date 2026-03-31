Cómo preparar huevos de Pascua caseros para compartir en familia
Aprendé el paso a paso para crear este dulce tradicional de Semana Santa sin cometer errores y conquistar el paladar de los más pequeños
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Semana Santa es sinónimo de huevos de Pascua, este dulce tradicional que se remonta a más de tres siglos en Inglaterra y que en la actualidad es parte identitaria de esta fecha religiosa. Descubrí cómo podés crear de manera casera y sin gastar demasiado tiempo estos dulces de chocolate.
Cómo hacer huevos de Pascua caseros
Ingredientes:
- 300 gramos de chocolate para repostería (puede ser semiamargo, con leche o blanco).
- Moldes plásticos para huevos de Pascua
- Confites y bombones pequeños para rellenar.
- Papel celofán para decorarlo.
Paso a paso:
1
Armado de las cáscaras
- Derretí el chocolate a baño María. También podés hacerlo en un microondas, pero debés controlar los tiempos para que no se queme.
- Verté el chocolate en los moldes de huevo. Retirá el excedente y esperá a que se seque.
- Cuando ambas capas estén secas, despegar los moldes y luego rellená una cara con confites o bombones.
2
Finalización del huevo
- Usá chocolate derretido o dulce de leche para pegar las caras del huevo.
- Conservá en la heladera hasta que quede bien endurecido, durante 30 minutos.
- Retirá el huevo y envolver en papel celofán.
- Conservalo nuevamente en la heladera hasta el día de Pascua.
Tiempo de elaboración total: 45 minutos.
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