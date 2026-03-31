Cómo preparar huevos de Pascua caseros para compartir en familia

Semana Santa es sinónimo de huevos de Pascua, este dulce tradicional que se remonta a más de tres siglos en Inglaterra y que en la actualidad es parte identitaria de esta fecha religiosa. Descubrí cómo podés crear de manera casera y sin gastar demasiado tiempo estos dulces de chocolate.

Hacer huevos de Pascua caseros permite gastar menos dinero y rellenarlos a gusto (Fuente: Pexels)

Cómo hacer huevos de Pascua caseros

Ingredientes:

300 gramos de chocolate para repostería (puede ser semiamargo, con leche o blanco).

Moldes plásticos para huevos de Pascua

Confites y bombones pequeños para rellenar.

Papel celofán para decorarlo.

Paso a paso:

1 Armado de las cáscaras

Derretí el chocolate a baño María. También podés hacerlo en un microondas, pero debés controlar los tiempos para que no se queme.

Verté el chocolate en los moldes de huevo. Retirá el excedente y esperá a que se seque.

Cuando ambas capas estén secas, despegar los moldes y luego rellená una cara con confites o bombones.

2 Finalización del huevo

Usá chocolate derretido o dulce de leche para pegar las caras del huevo.

Conservá en la heladera hasta que quede bien endurecido, durante 30 minutos.

Retirá el huevo y envolver en papel celofán.

Conservalo nuevamente en la heladera hasta el día de Pascua.

Receta del huevo de Pascua tradicional

Tiempo de elaboración total: 45 minutos.