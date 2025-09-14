LA NACION

En cuatro pasos: las galletitas de limón y chocolate sin harina ni azúcar ideal para compartir en familia

Poné manos a la obra con esta versión saludable de masas caseras para disfrutar en la tarde, sin gastar demasiado tiempo ni dinero

Las cookies de limón y chocolate que podés hacer en casa sin utilizar harina
Las galletitas caseras son una opción recurrente, fácil y rápida para comer algo rico a toda hora. No importa qué ingredientes tengas en tu cocina, siempre es posible obtener un resultado apetecible para la hora del mate. En esta ocasión te acercamos una versión saludable de masas, sin harina de trigo ni azúcar, sabor a limón y con chispas de chocolate. Poné manos a la obra.

Las galletitas con harina de almendra y de arroz son una buena opción para disfrutar en familia a la hora del mate, gracias a su fácil receta
Receta simple y ágil de galletitas de limón

Ingredientes:

  • 1 taza de harina de almendras.
  • 1/2 taza de harina de arroz.
  • 1 huevo.
  • 100 g de margarina.
  • 3 cucharadas de estevia.
  • Ralladura de un limón.
  • Chips de chocolate amargo.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.

Paso a paso:

  • Encender el horno a 180° C y enmantecar una fuente. Mientras, en un bowl pisar la margarina hasta obtener una pasta. Agregar el huevo, la estevia y la ralladura de limón. Mezclar todo.
  • Poco a poco incorporá la harina de almendra, la harina de arroz, el polvo de hornear y los chips de chocolate.
  • Amasá la preparación hasta que quede un bollo liso. Luego estirá, cortá las galletitas y ubicalas en la fuente.
  • Enviá al horno la preparación hasta que las galletitas se doren en ambas caras.
Receta de galletitas de harina de almendras
Tiempo de cocción: 15 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación total: 25 minutos.

Tips adicionales:

  • Podés reemplazar la harina de almendras por avena instantánea para ahorrar más dinero.
