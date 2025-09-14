En cuatro pasos: las galletitas de limón y chocolate sin harina ni azúcar ideal para compartir en familia
Poné manos a la obra con esta versión saludable de masas caseras para disfrutar en la tarde, sin gastar demasiado tiempo ni dinero
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Las galletitas caseras son una opción recurrente, fácil y rápida para comer algo rico a toda hora. No importa qué ingredientes tengas en tu cocina, siempre es posible obtener un resultado apetecible para la hora del mate. En esta ocasión te acercamos una versión saludable de masas, sin harina de trigo ni azúcar, sabor a limón y con chispas de chocolate. Poné manos a la obra.
Receta simple y ágil de galletitas de limón
Ingredientes:
- 1 taza de harina de almendras.
- 1/2 taza de harina de arroz.
- 1 huevo.
- 100 g de margarina.
- 3 cucharadas de estevia.
- Ralladura de un limón.
- Chips de chocolate amargo.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
Paso a paso:
- Encender el horno a 180° C y enmantecar una fuente. Mientras, en un bowl pisar la margarina hasta obtener una pasta. Agregar el huevo, la estevia y la ralladura de limón. Mezclar todo.
- Poco a poco incorporá la harina de almendra, la harina de arroz, el polvo de hornear y los chips de chocolate.
- Amasá la preparación hasta que quede un bollo liso. Luego estirá, cortá las galletitas y ubicalas en la fuente.
- Enviá al horno la preparación hasta que las galletitas se doren en ambas caras.
Tiempo de cocción: 15 minutos aproximadamente.
Tiempo de preparación total: 25 minutos.
Tips adicionales:
- Podés reemplazar la harina de almendras por avena instantánea para ahorrar más dinero.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Otras noticias de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas