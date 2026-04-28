“En tu alacena hay más vida de lo que creés”: el condimento mágico de Christophe Krywonis para la carne
Aprendé en simples pasos y con ingredientes que de seguro tenés en tu cocina, cómo hacer una mezcla perfecta para darle un sabor único a tus preparaciones
Christophe Krywonis compartió con sus seguidores un método fácil y sencillo para crear el condimento estrella que le provee de un sabor único a la carne vacuna, pescado, pollo o cerdo. El chef francés con gran impacto en la Argentina enseñó el paso a paso para aplicarlo en casa con ingredientes que tenés disponibles en tu casa.
El condimento “mágico” para la carne
Ingredientes:
- Clavos de Olor 20 g.
- Nuez moscada 10 g.
- Anís estrellado 10 g.
- Canela 10 g.
- Hinojo 10 g.
- Romero 3 g.
- Laurel 3.
- Ají molido 20 g.
- Cebolla y ajo 10 g.
- Enebro 5 g.
- Cúrcuma 1 cuchara sopera.
- Pimentón 1 cuchara sopera.
- Pimienta negra 5 g.
- Pimienta blanca 5 g.
- Comino 5 g.
Paso a paso:
1
Armado del condimento
- En una bandeja colocá clavo de olor, nuez moscada triturada, anís estrellado, canela, ají molido, semillas de hinojo, hojas de laurel, cebolla, ajo deshidratado, romero, bayas de enebro, pimienta blanca y negra, y comino.
- Tostá todo en una sartén por 10 minutos.
2
Para hacer el condimento liviano
- Una vez que hayas tostado los ingredientes, mezclá todos los ingredientes y colocalos en una licuadora.
- Triturá todo hasta que se forme un polvo homogéneo.
- Utilizar en diferentes tipos de carne y vegetales.
Tiempo de elaboración: 15 minutos.
