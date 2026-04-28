“En tu alacena hay más vida de lo que creés”: el condimento mágico de Christophe Krywonis para la carne

Aprendé en simples pasos y con ingredientes que de seguro tenés en tu cocina, cómo hacer una mezcla perfecta para darle un sabor único a tus preparaciones

"En tu alacena hay más vida de lo que creés": el condimento mágico de Christophe Krywonis para la carne

Christophe Krywonis compartió con sus seguidores un método fácil y sencillo para crear el condimento estrella que le provee de un sabor único a la carne vacuna, pescado, pollo o cerdo. El chef francés con gran impacto en la Argentina enseñó el paso a paso para aplicarlo en casa con ingredientes que tenés disponibles en tu casa.

(Fuente: Pexels)

El condimento “mágico” para la carne

Ingredientes:

  • Clavos de Olor 20 g.
  • Nuez moscada 10 g.
  • Anís estrellado 10 g.
  • Canela 10 g.
  • Hinojo 10 g.
  • Romero 3 g.
  • Laurel 3.
  • Ají molido 20 g.
  • Cebolla y ajo 10 g.
  • Enebro 5 g.
  • Cúrcuma 1 cuchara sopera.
  • Pimentón 1 cuchara sopera.
  • Pimienta negra 5 g.
  • Pimienta blanca 5 g.
  • Comino 5 g.

Paso a paso:

1

Armado del condimento

  • En una bandeja colocá clavo de olor, nuez moscada triturada, anís estrellado, canela, ají molido, semillas de hinojo, hojas de laurel, cebolla, ajo deshidratado, romero, bayas de enebro, pimienta blanca y negra, y comino.
  • Tostá todo en una sartén por 10 minutos.
Para hacer el condimento liviano

  • Una vez que hayas tostado los ingredientes, mezclá todos los ingredientes y colocalos en una licuadora.
  • Triturá todo hasta que se forme un polvo homogéneo.
  • Utilizar en diferentes tipos de carne y vegetales.
Condimento perfecto para la carne

Tiempo de elaboración: 15 minutos.

