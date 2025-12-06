Ensalada Waldorf festiva: el toque fresco que hace lucir cualquier mesa navideña
Ligera, elegante y con impronta internacional; esta receta es ideal para acompañar carnes frías y siempre aparece en las tendencias gastronómicas
- 2 minutos de lectura'
El menú navideño siempre es foco de discusión en las familias argentinas por el tipo de comida a preparar. ¿Ir por lo tradicional o innovar? En esa línea, si sos de aquellos que piensa atreverse a lo nuevo, existe la ensalada Waldorf, una propuesta fresca e ideal para acompañar con platos que incluyan carne. A continuación aprendé el paso a paso y tenela en cuenta para replicarla en la cena del 24 de diciembre.
El origen de esta ensalada surgió en 1893, en el seno de la cocina del hotel Waldorf de Nueva York. Con la mezcla de solo tres ingredientes: mayonesa, apio y manzana, el chef Oscar Tschirky desarrolló un plato que rápidamente conquistó el paladar de los comensales adinerados y que más tarde su consumo se expandió a otras clases sociales.
Cómo hacer la típica ensalada Waldorf al mejor estilo neoyorkino
Ingredientes (para 4 personas):
- 3 cogollos de lechuga criolla o manteca.
- 4 apios en rama.
- 2 manzanas verdes.
- 125 g de nueces.
- 125 g de pasas de uva.
- 1 yema de huevo.
- 30 ml de vinagre.
- 1 chorrito de aceite de oliva.
- Sal c/n.
Paso a paso:
Puesta a punto de los ingredientes
- Tostá una mitad de las nueces en una sartén.
- Reservalas en un recipiente hasta que se enfríen.
- Para hacer la mayonesa, en un bol colocá la yema y batí enérgicamente.
- Añadí la sal y un chorrito de aceite de oliva.
- Agregá el vinagre y batí hasta que se logre la emulsión. Reservala en frío.
Armado de la ensalada
- En un recipiente grande colocá los apios previamente pelados y picados.
- Cortá las manzanas en cubos y agregalas.
- Picá la lechuga en tiras y sumala a la preparación.
- Volcá la mitad de las nueces y las pasas de uva.
- Verté la mayonesa y mezclá bien.
- Al momento de servir, espolvoreá en la superficie las nueces tostadas.
Tiempo de cocción: 5 minutos.
Tiempo de preparación total: 15 minutos.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Más notas de Trucos de cocina
- 1
Como lo hacía la abuela: la versión de lengua a la vinagreta que es furor y guarda el sabor de siempre
- 2
Recetas de tragos para amateurs: tres aperitivos para recibir a los invitados en Nochebuena
- 3
La receta fácil para disfrutar de un delicioso helado casero en Navidad
- 4
Cómo hacer el turrón Dubai que es sensación en las redes sociales