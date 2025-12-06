Ensalada Waldorf festiva: el toque fresco que hace lucir cualquier mesa navideña

El menú navideño siempre es foco de discusión en las familias argentinas por el tipo de comida a preparar. ¿Ir por lo tradicional o innovar? En esa línea, si sos de aquellos que piensa atreverse a lo nuevo, existe la ensalada Waldorf, una propuesta fresca e ideal para acompañar con platos que incluyan carne. A continuación aprendé el paso a paso y tenela en cuenta para replicarla en la cena del 24 de diciembre.

El origen de esta ensalada surgió en 1893, en el seno de la cocina del hotel Waldorf de Nueva York. Con la mezcla de solo tres ingredientes: mayonesa, apio y manzana, el chef Oscar Tschirky desarrolló un plato que rápidamente conquistó el paladar de los comensales adinerados y que más tarde su consumo se expandió a otras clases sociales.

La ensalada Waldorf es ideal para acompañar con carne fría (Foto ilustrativa) (Fuente: Pexels)

Cómo hacer la típica ensalada Waldorf al mejor estilo neoyorkino

Ingredientes (para 4 personas):

3 cogollos de lechuga criolla o manteca.

4 apios en rama.

2 manzanas verdes.

125 g de nueces.

125 g de pasas de uva.

1 yema de huevo.

30 ml de vinagre.

1 chorrito de aceite de oliva.

Sal c/n.

Paso a paso:

1 Puesta a punto de los ingredientes

Tostá una mitad de las nueces en una sartén.

Reservalas en un recipiente hasta que se enfríen.

Para hacer la mayonesa, en un bol colocá la yema y batí enérgicamente.

Añadí la sal y un chorrito de aceite de oliva.

Agregá el vinagre y batí hasta que se logre la emulsión. Reservala en frío.

2 Armado de la ensalada

En un recipiente grande colocá los apios previamente pelados y picados.

Cortá las manzanas en cubos y agregalas.

Picá la lechuga en tiras y sumala a la preparación.

Volcá la mitad de las nueces y las pasas de uva.

Verté la mayonesa y mezclá bien.

Al momento de servir, espolvoreá en la superficie las nueces tostadas.

Receta de la ensalada Waldorf

Tiempo de cocción: 5 minutos.

Tiempo de preparación total: 15 minutos.