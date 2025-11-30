Como lo hacía la abuela: la versión de lengua a la vinagreta que es furor y guarda el sabor de siempre
Aprendé cómo implementar esta receta innovadora y capaz de conquistar hasta a los paladares más exigentes, con ingredientes accesibles y en poco tiempo
Comenzó la cuenta regresiva para celebrar la Navidad y algunas familias ya empezaron a idear el menú protagonista de la cena del 24 a la noche. Como es tradición, la lengua a la vinagreta no puede faltar en la mesa de los argentinos como entrada principal. Aprendé una reversión de esta receta ideal para conquistar hasta a los paladares más exigentes.
Lengua a la vinagreta: el típico de Navidad pero con un toque actualizado
Ingredientes:
- 1 lengua de vaca.
- 2 zanahorias cortadas en cubos.
- 3 dientes de ajo picados.
- 2 cebollas picadas.
- 1 hoja de laurel.
Para la vinagreta
- 3 cucharadas de vinagre de vino.
- Una pizca de sal.
- 3 cebollas.
- Ralladura de un limón.
- 1/2 morrón rojo y 1/2 morrón verde cortados en cubitos.
- 1 cebolla de verdeo picada.
- 2 cucharadas de perejil.
- 1 manojo de perejil picado.
- 6 cucharadas de aceite de oliva.
Paso a paso:
1
Cocción de la lengua
- Hervir en una olla grande la lengua de vaca con las zanahorias, los ajos, las cebollas y el laurel.
- Una vez que esté lista, colar el agua sin tirarla y cortar la lengua en rodajas.
- Apartar del resto de las verduras cocidas y esperar a que se enfríe.
2
Armado de la vinagreta
- En un recipiente mezclar todos los ingredientes de la vinagreta.
- Una vez que la lengua esté fría, añadir la vinagreta sobre ella y esperar a que macere.
- Servir en la cena.
Tiempo de cocción: 1 hora.
Tiempo total de preparación: 1 hora y 15 minutos.
Tips adicionales:
- A la hora de servir la lengua, colocarla en una fuente en posición escalonada y verter el líquido de la vinagreta encima.
- Acompañar con rodajas de pan.
- Las verduras de la cocción y su jugo sirven de excelente caldo para otra receta.
