Como lo hacía la abuela: la versión de lengua a la vinagreta que es furor y guarda el sabor de siempre

Comenzó la cuenta regresiva para celebrar la Navidad y algunas familias ya empezaron a idear el menú protagonista de la cena del 24 a la noche. Como es tradición, la lengua a la vinagreta no puede faltar en la mesa de los argentinos como entrada principal. Aprendé una reversión de esta receta ideal para conquistar hasta a los paladares más exigentes.

La lengua a la vinagreta es ideal como plato de entrada; en muchas familias se consume en Navidad y Año Nuevo (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Lengua a la vinagreta: el típico de Navidad pero con un toque actualizado

Ingredientes:

1 lengua de vaca.

2 zanahorias cortadas en cubos.

3 dientes de ajo picados.

2 cebollas picadas.

1 hoja de laurel.

Para la vinagreta

3 cucharadas de vinagre de vino.

Una pizca de sal.

3 cebollas.

Ralladura de un limón.

1/2 morrón rojo y 1/2 morrón verde cortados en cubitos.

1 cebolla de verdeo picada.

2 cucharadas de perejil.

1 manojo de perejil picado.

6 cucharadas de aceite de oliva.

Paso a paso:

1 Cocción de la lengua

Hervir en una olla grande la lengua de vaca con las zanahorias, los ajos, las cebollas y el laurel.

Una vez que esté lista, colar el agua sin tirarla y cortar la lengua en rodajas.

Apartar del resto de las verduras cocidas y esperar a que se enfríe.

2 Armado de la vinagreta

En un recipiente mezclar todos los ingredientes de la vinagreta.

Una vez que la lengua esté fría, añadir la vinagreta sobre ella y esperar a que macere.

Servir en la cena.

Receta de la lengua a la vinagreta argentina

Tiempo de cocción: 1 hora.

Tiempo total de preparación: 1 hora y 15 minutos.

Tips adicionales:

A la hora de servir la lengua, colocarla en una fuente en posición escalonada y verter el líquido de la vinagreta encima.

Acompañar con rodajas de pan.

Las verduras de la cocción y su jugo sirven de excelente caldo para otra receta.