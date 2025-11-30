LA NACION

Como lo hacía la abuela: la versión de lengua a la vinagreta que es furor y guarda el sabor de siempre

Aprendé cómo implementar esta receta innovadora y capaz de conquistar hasta a los paladares más exigentes, con ingredientes accesibles y en poco tiempo

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Lengua a la vinagreta, el clásico argentino con un toque reversionado
Lengua a la vinagreta, el clásico argentino con un toque reversionado(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Comenzó la cuenta regresiva para celebrar la Navidad y algunas familias ya empezaron a idear el menú protagonista de la cena del 24 a la noche. Como es tradición, la lengua a la vinagreta no puede faltar en la mesa de los argentinos como entrada principal. Aprendé una reversión de esta receta ideal para conquistar hasta a los paladares más exigentes.

La lengua a la vinagreta es ideal como plato de entrada; en muchas familias se consume en Navidad y Año Nuevo
La lengua a la vinagreta es ideal como plato de entrada; en muchas familias se consume en Navidad y Año Nuevo(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Lengua a la vinagreta: el típico de Navidad pero con un toque actualizado

Ingredientes:

  • 1 lengua de vaca.
  • 2 zanahorias cortadas en cubos.
  • 3 dientes de ajo picados.
  • 2 cebollas picadas.
  • 1 hoja de laurel.

Para la vinagreta

  • 3 cucharadas de vinagre de vino.
  • Una pizca de sal.
  • 3 cebollas.
  • Ralladura de un limón.
  • 1/2 morrón rojo y 1/2 morrón verde cortados en cubitos.
  • 1 cebolla de verdeo picada.
  • 2 cucharadas de perejil.
  • 1 manojo de perejil picado.
  • 6 cucharadas de aceite de oliva.

Paso a paso:

1

Cocción de la lengua

  • Hervir en una olla grande la lengua de vaca con las zanahorias, los ajos, las cebollas y el laurel.
  • Una vez que esté lista, colar el agua sin tirarla y cortar la lengua en rodajas.
  • Apartar del resto de las verduras cocidas y esperar a que se enfríe.
2

Armado de la vinagreta

  • En un recipiente mezclar todos los ingredientes de la vinagreta.
  • Una vez que la lengua esté fría, añadir la vinagreta sobre ella y esperar a que macere.
  • Servir en la cena.
Receta de la lengua a la vinagreta argentina
Receta de la lengua a la vinagreta argentina

Tiempo de cocción: 1 hora.

Tiempo total de preparación: 1 hora y 15 minutos.

Tips adicionales:

  • A la hora de servir la lengua, colocarla en una fuente en posición escalonada y verter el líquido de la vinagreta encima.
  • Acompañar con rodajas de pan.
  • Las verduras de la cocción y su jugo sirven de excelente caldo para otra receta.
LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. El budín de zanahoria y manzana perfecto para un antojo dulce y liviano
    1

    Sin harina ni azúcar: el budín de manzana y zanahoria que sorprende por su sabor y textura

  2. Cómo preparar la salsa boscaiola, la receta italiana clásica que conquista por su sabor
    2

    Cocina italiana en casa: la sencilla receta para hacer una auténtica salsa boscaiola

  3. La versión más liviana y rápida del clásico buñuelo de acelga
    3

    La versión más liviana y rápida del clásico buñuelo de acelga

  4. Cómo preparar albóndigas caseras sin ensuciarse las manos
    4

    Cómo preparar albóndigas caseras sin ensuciarse las manos

Cargando banners ...