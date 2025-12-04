La receta fácil para disfrutar de un delicioso helado casero en Navidad

Con la llegada de la temporada navideña, muchas personas buscan nuevas recetas y platos que preparar para las cenas de fin de año. Entre las tendencias de 2025, hay un helado de Nochebuena para que disfrute toda la familia. Este postre tiene varios frutos de la época invernal mezclados con tradiciones navideñas de Latinoamérica. Además, es una alternativa ligera y refrescante para acompañar las novenas -la famosa práctica católica de nueve días de oración que se lleva a cabo del 16 al 24- o finalizar una comida.

El primer ingrediente es la Flor de Navidad -también conocida como estrella federal en Argentina-, una planta que venden en supermercados y viveros durante diciembre. Es famosa por su uso para adornar hogares y espacios públicos.

La Flor de Navidad se puede usar para recetas, como en este caso con el helado Freepik

Expertos aseguran que, además de sus fines decorativos, también puede utilizarse en infusiones y diversas recetas. La flor aporta colores y tiene un sabor herbal que es práctico para las comidas.

En este caso, se la debe mezclar con arándanos, los cuales le dan un toque colorido al postre y equilibran los sabores del helado con su frescura y acidez.

Ingredientes

Tres cucharadas de azúcar .

. Dos tazas de leche entera .

. Una taza de crema para batir .

. Una taza de leche condensada .

. Una cucharada de extracto de vainilla .

. Una taza de arándanos .

. Una taza de hojas de flor de Navidad -estrellas federales- lavadas.

-estrellas federales- lavadas. Una rama de canela.

Preparación

El primer paso es realizar una infusión con las hojas de Flor de Navidad. Se deben calentar los pétalos a fuego lento con la leche y la canela. Cuando la leche haya absorbido el color de la planta, a los 10 o 12 minutos, debe ser retirada del fogón.

El segundo paso es colar la mezcla para retirar los pétalos y la canela. El líquido deberá quedar rosado y con olor herbal. La infusión debe dejarse reposar a temperatura ambiente.

Para el tercer paso, es necesario cocinar los arándanos con azúcar y una cuchara de agua en una sartén. Las frutas liberarán sus jugos y se convertirán en una mermelada. Si se desea darle más sabor al helado, se puede agregar ralladura de naranja en este momento. Al terminar de preparar los arándanos, la mezcla debe ser bajada del fuego y puesta a reposar.

Así queda el helado una vez terminada la espera del freezer Freepik

Por último, en un tazón se mezclan la leche infusionada con la crema para batir, la leche condensada y el extracto de vainilla. Cuando ya estén integrados los ingredientes, la mezcla se debe verter en la fuente donde se va a congelar el helado. Arriba se deben colocar los arándanos, que pueden ser mezclados completamente o dejados arriba como decoración.

La fuente debe ir al congelador de cuatro a seis horas. Es importante que cada 60 minutos, la mezcla se remueva con un tenedor para que la textura del helado se vuelva cremosa.

*Por Silvia Contreras Rodelo