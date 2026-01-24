La receta de fosforitos súper sencilla que conquista a todos en las redes
Se trata de una preparación fácil que se hace con pocos ingredientes y en menos de 15 minutos; conocé el paso a paso en la nota
Con la llegada del verano, las tardes invitan a bajar el ritmo y disfrutar de algo rico que acompañe los momentos de descanso, especialmente después de un día de pileta. Entre las opciones que nunca pierden vigencia, las preparaciones saladas ocupan un lugar especial, ya que son las favoritas de muchos para compartir con el mate. En esta oportunidad, se da a conocer una receta simple que es ideal para preparar en casa.
Se trata de unos innovadores sándwiches de jamón y queso que son realmente fáciles de hacer y no requieren demasiados pasos. Con apenas tapas de empanada o de tarta como base, se puede lograr una preparación riquísima en cuestión de minutos. Estos “fosforitos” exprés son ideales para resolver algo rico sin complicarse, perfectos para una picada, una merienda salada o un antojo de último momento.
Cómo prepararlos
La reconocida chef Jimena Monteverde compartió esta deliciosa receta en su perfil de Instagram, @jimemonteverde, y la propuesta no tardó en enamorar a sus seguidores. Con su estilo cercano y práctico, mostró cómo preparar estos sándwiches de manera simple y rápida. A continuación, todo lo que tenés que saber para hacerlos en casa y disfrutar de este clásico irresistible.
Ingredientes:
- Tapas para empanada de hojaldre
- Jamón cocido c/n
- Queso feta c/n
- Aceite c/n
- Queso en hebras
Paso a paso:
Preparar las tapas
Pincelá las tapas de empanada o tarta con un poco de aceite y doblalas al medio, formando una especie de sobre. Este paso ayuda a que queden más crocantes durante la cocción.
Llevar al horno con queso
Colocalas en una placa previamente aceitada, volvé a pincelarlas por arriba y agregá queso en hebras. Esto les dará un sabor extra y un dorado irresistible.
Hornear hasta dorar
Llevalas a horno precalentado a 200° durante aproximadamente 12 minutos, o hasta que estén doradas y crocantes.
Rellenar y servir
Una vez listas, abrí las tapas con cuidado y rellenalas con jamón y queso. ¡Y listo! Una propuesta casera, rápida y perfecta para disfrutar durante las meriendas de verano.
