Cómo preparar un budín de manzana esponjoso y muy sabroso en pocos minutos

Con la llegada del verano, las tardes se convierten en el momento perfecto para disfrutar de preparaciones dulces que acompañen los días de pileta. Entre los clásicos que nunca pasan de moda, el budín se mantiene como favorito de grandes y chicos. De limón, de naranja y de múltiples sabores, las recetas son innumerables; sin embargo, en esta oportunidad se destaca una versión hecha con manzanas que se volvió un verdadero furor, tanto por su consistencia esponjosa como por su sabor irresistible.

La manzana es una fruta muy versátil que aparece en numerosas preparaciones culinarias, incluso en pastelería, aunque no siempre es del agrado de todos. Para quienes no disfrutan de su sabor pronunciado, esta receta resulta ideal: aunque está presente, su gusto se vuelve casi imperceptible, integrándose a la perfección con el budín. El resultado es sorprendente por su aroma, su textura y, además, por la facilidad de preparación: con solo unos sencillos pasos, se puede tener listo en menos de 20 minutos.

La combinación perfecta de sabor, textura y facilidad en una sola receta (Imagen ilustrativa con IA)

Cómo preparar el budín de manzana más esponjoso

La influencer gastronómica Agus Liporace compartió esta deliciosa receta en su perfil de Instagram, @kulinaria.recetas, y rápidamente revolucionó a sus seguidores con la propuesta. A continuación, todo lo que tenés que saber para prepararla y disfrutar de este budín de manzana en tu casa:

La receta de budín de manzana que se volvió viral en Instagram

Ingredientes:

4 huevos

150 g de azúcar

120 ml de aceite

2 manzanas ralladas (una para la mezcla y otra para colocar por encima)

250 g de harina leudante

Paso a paso:

1 Rallar las manzanas

Comenzar rallando las dos manzanas. Una se incorporará a la mezcla del budín y la otra se usará para colocar por encima antes de hornear.

2 Batir huevos y azúcar

En un bol, mezclar los huevos con el azúcar hasta obtener una preparación bien espumosa y aireada, que servirá como base ligera del budín.

3 Agregar el aceite y esencia de vainilla

Incorporar el aceite en forma de hilo mientras se sigue batiendo, junto con un poco de esencia de vainilla, para aportar sabor y suavidad a la mezcla.

4 Incorporar la primera parte de la harina

Añadir la primera mitad de la harina leudante, previamente tamizada, para que la mezcla quede más aireada y sin grumos. Mezclar suavemente.

5 Agregar la ralladura de manzana y el resto de la harina

Incorporar la ralladura de una de las manzanas y luego la segunda parte de la harina. Integrar todo con movimientos envolventes para mantener la esponjosidad de la preparación.

6 Preparar el molde y verter la mezcla

Engrasar y enharinar un molde, luego volcar la mezcla del budín en él, asegurándose de que quede uniforme.

7 Agregar la manzana restante y un toque final

Colocar la otra manzana rallada por encima de la mezcla y espolvorear un poco de azúcar para darle un toque crujiente y dulce durante el horneado.

8 Hornear

Cocinar en horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 50 minutos, hasta que el budín esté dorado y al insertar un palillo, éste salga limpio.